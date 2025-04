Która z nas nie marzy o płaskim brzuchu? Weź przykład z hollywoodzkich gwiazd, a będziesz wyglądać jak one. Zobacz, co takiego robią, że mogą pochwalić się ładnym brzuchem.

1. Liz Hurley - trzyma się prosto

To sprawdzona metoda jej babci, która powtarzała: zawsze chodź z podniesioną głową i wyprostowanymi plecami. Miała rację. Dzięki prawidłowej postawie mięśnie talii są one wciąż napięte. To tak jakbyś cały czas je trenowała. Równie ważne jest siedzenie w wyprostowanej pozycji. Ponadto, żeby uniknąć zbędnej tkanki tłuszczowej, Liz Hurley nie je smażonych potraw i nie pije gazowanych napojów.

Ulubiony koktajl: Liz Hurley codziennie wypija 6 filiżanek specjalnego koktajlu: gotuje w bulionie z kurczaka 1/4 posiekanej cebuli i 2 pokrojone w kostkę ziemniaki. Do całości dodaje 3 garści sałaty i gotuje 3 min. Miksuje w mikserze. Koktajl wypijam tuż po przyrządzeniu. Jest syty, pełen witamin i węglowodanów, ale bez tłuszczu, który w połączeniu z węglowodanami powodowałby tycie w talii.

2. Halle Berry - ćwiczę często, ale powoli

W utrzymaniu ładnej talii pomaga jej uprawianie sportu: pływanie, gra w tenisa i jazda na łyżworolkach. Aby mieć płaski brzuch, ćwiczy. Przekonała się, że najlepsze efekty są wtedy widoczne, gdy ćwiczenia wykonuje się powoli.

Ulubione ćwiczenie: Połóż się na plecach, ręce połóż na podłodze wzdłuż tułowia. Zegnij kolana. Wyprostuj prawą nogę i powoli zbliż ją do podłogi. Wyciągnij stopę do przodu i piętą dotknij podłogi. Podnieś prawą nogę do pozycji wyjściowej i po chwili wykonaj ćwiczenie lewą nogą. Zrób pięć powtórzeń w 3 seriach.

3. Beyonce Knowles - opalam brzuch

Codziennie wciera w skórę brzucha odżywczy olejek, który podkreśla mięśnie. Talia wygląda też lepiej, gdy jest opalona.

4. Britney Spears - robi skłony

Dużo ćwiczy. Chwali się, że codziennie może wykonać 500, a nawet i 1000 skłonów z pozycji leżącej. Wg nas wystarczy mniej, za to regularnie!

Ulubiony trening: Jednorazowo można zrobić 20 skłonów, więcej nie ma sensu, bo mięśnie przestają reagować. Najlepiej robić dziennie 3 serie po 20 skłonów w równych odstępach czasu.

