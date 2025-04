Płaski, jędrny brzuch to marzenie większości kobiet, niezależnie od wieku. Aby ułatwić wam pracę nad tym newralgicznym miejscem, poprosiliśmy o pomoc trenerkę osobistą Marię Kańciurzewską, by obaliła najpopularniejsze mity na temat trenowania brzucha!

Mit na temat trenowania mięśni brzucha nr 1

Tradycyjne„brzuszki” są najskuteczniejszym ćwiczeniem na tę partię ciała

Niestety, ćwiczenie to angażuje jedynie mięśnie proste brzucha. Aby osiągnąć wymarzone efekty, musisz także robić ćwiczenia na mięśnie skośne i głębokie. Jak to zrobić? Pomogą ci w tym ćwiczenia na kolejnych stronach.



Mit na temat trenowania mięśni brzucha nr 2

Wykonywanie dużej ilości brzuszków, przynosi lepsze efekty

Jeśli udaje ci się wykonać 100 powtórzeń danego ćwiczenia, bez żadnych przerw, oznacza to, że albo technika jest nieprawidłowa, albo nie doprowadzasz każdego ruchu do końca. Wykonaj maksymalnie 25 powtórzeń jednego ćwiczenia. Jeśli zrobisz to prawidłowo, powinnaś wyraźnie poczuć zmęczenie mięśni.



5 ćwiczeń na płaski brzuch

Mit na temat trenowania mięśni brzucha nr 3

Brzuch można trenować codziennie

Mięśnie brzucha powinno się traktować, jak każde inne. Aby zobaczyć oczekiwane efekty, musisz zadbać o ich regenerację. Ponieważ każde mięśnie potrzebują czasu na odbudowanie się po treningu, wykonuj ćwiczenia zawsze z jednodniową przerwą.

6 rad, jak regularnie trenować!

Mit na temat trenowania mięśni brzucha nr 4

Ćwiczenia rzeźbiące sylwetkę spalą tkankę tłuszczową i sprawią, że twój brzuch będzie płaski

Niestety, same ćwiczenia „na rzeźbę” brzucha nie wystarczą. Oczywiście, sprawią, że mięśnie brzucha będą mocniejsze. Nie będą się jednak ładnie zarysowywać pod skórą, ani brzuch nie będzie płaski, dopóki nie spalisz tkanki tłuszczowej. Aby to zrobić niezbędne jest przestrzeganie zasad zdrowej diety oraz treningi kardio (jazda na rowerze, bieganie, marsz).

Mit na temat trenowania mięśni brzucha nr 5

Podczas trenowania brzucha, warto wstrzymać oddech

Nie! To jeden z najczęściej popełnianych błędów. Oddychanie odgrywa ogromną rolę podczas pracy mięśni. Wykonaj wydech podczas napięcia mięśnia, a wdech podczas rozluźnienia.



Mit na temat trenowania mięśni brzucha nr 6

Moment wykonywania ćwiczeń nie ma znaczenia

Ćwiczenia na płaski brzuch najlepiej jest wykonywać pod koniec treningu (zarówno kardio, jak i siłowego). Wcześniejsza aktywność wpłynie na lekkie zmęczenie mięśni brzucha, co ma znaczenie dla budowania wytrzymałości i siły całego tułowia.

napisane na podstawie tekstu Katarzyny Gwiazdy-Iwańskiej/Vita