Choć brzuszki to na pozór łatwe ćwiczenie, większość z nas nawet nie zdaje sobie sprawy z ryzyka, jakie niesie za sobą nieznajomość poprawnej techniki wykonywania tego ćwiczenia! Chcesz zacząć regularnie trenować mięśnie tej partii ciała? Podpowiadamy, jak prawidłowo robić brzuszki! Tylko znajomość tych zasad daje gwarancję, że nie dotknie cię bolesna i trudna do wyleczenia kontuzja.

3 żelazne zasady prawidłowego robienia brzuszków

Zasada nr 1 - pracuj brzuchem a nie inną partią mięśni

Wiele kobiet robiących brzuszki, zamiast spinać mięśnie brzucha w trakcie treningu, spina np. mięśnie okalające kręgosłup lub pośladki. W tym ćwiczeniu chodzi o świadomą pracę mięśni, którą lepiej wykonywać powoli i prawidłowo, niż szybko i niechlujnie. Pamiętaj o tym!

Zasada nr 2 - mierz siły na zamiary

Zamiast robić dziesiątki powtórzeń, poprzestań na np. 30 brzuszkach, ale wykonanych prawidłowo pod względem technicznym. W przeciwnym razie narazisz swoje ciało na kontuzje, które utrudnią ci codzienne funkcjonowanie! Nie staraj się również dorównać innym pod względem urozmaicania tego ćwiczenia. Zacznij od najłatwiejszych wersji, a dopiero z czasem dołączaj wszelkie wariacje na temat brzuszków.

Zasada nr 3 - zadbaj o kręgosłup

W trakcie robienia brzuszków wiele kobiet ciągnie rękami za głowę, zamiast pracować mięśniami brzucha. W ten sposób nadwyrężasz swój kark, który odpłaci ci się za to potężnym bólem! Pamiętaj, że w trakcie ćwiczenia nie musisz robić pełnych brzuszków (czyli dochodzić do pozycji siedzącej). Możesz poprzestać na delikatnym oderwaniu łopatek od ziemi. Kolejnym błędem, który fatalnie wpływa na kręgosłup jest odklejanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa od maty. Jeśli brzuszki polegają na opuszczaniu wyprostowanych nóg nad ziemię, w chwili oderwania pleców od maty zacznij wznosić je ku górze. To sygnał, że mięśnie brzucha nie są jeszcze gotowe na pełny zakres ruchu!

