1. Aby pozbyć się boczków, regularnie wykonuj trening interwałowy

Trening interwałowy - z uwagi na swoją specyfikę - uruchamia do pracy każdą komórkę naszego ciała i podkręca metabolizm na cały dzień. Nie dość, że jest zatem niezwykle efektywny, to na dodatek trwa dość krótko (ok. 20 minut). Dzięki temu twoja wymówka o braku czasu na ćwiczenia kompletnie nie znajdzie w tym wypadku zastosowania!

2. Pokochaj kardio!

By spalić tłuszcz, musisz przynajmniej 3 razy w tygodniu wykonywać trening kardio. Może to być bieganie, marsz, ćwiczenia na orbitreku, rowerek czy ćwiczenia grupowe (zumba, taniec). Jest ich naprawdę sporo! Tylko taka aktywność spali najbardziej oporny tłuszcz, który gromadzi się właśnie w... boczkach.

3. Nie zapominaj o ćwiczeniach izometrycznych - one najlepiej radzą sobie w walce z boczkami

Mówi się, że ćwiczenia izometryczne są przeznaczone tylko i wyłącznie dla leniuchów. A to nieprawda! Taki trening to kompletnie inny rodzaj aktywności, który doskonale zwiększa gęstość mięśni, poprawia ich siłę, a także spala tłuszcz. Spróbuj!

4. Rób ćwiczenia na dolne i skośne mięśnie brzucha

To absolutna podstawa, jeśli chcesz poprawić wygląd swojego brzucha i wysmuklić wcięcie w talii. Najlepszymi ćwiczeniami będą takie, które jednocześnie angażują do pracy obie partie mięśni. Przykładowo możesz robić wyrzuty bioder w pozycji świecy i będąc w górze skręcać tułów. Jest to dość trudne ćwiczenie, ale przynosi niesamowite efekty!

5. Zadbaj o odpowiednią dietę - bez niej ani rusz!

Niestety - sam trening nie wystarczy. Również dieta ma decydujący wpływ na to, jak wyglądamy! Dlatego odstaw fast-foody i włącz do diety jagody. To właśnie one wspomagają walkę z tłuszczem nagromadzonym w okolicy brzucha!

6. Masuj ciało, a boczki zaczną znikać w mgnieniu oka!

Nie zapominaj, że w pozbyciu się nadmiaru tkanki tłuszczowej z problematycznych okolic pomagają również masaże odchudzające. Jedynym ich minusem jest fakt, że bywają bardzo bolesne...

