Na zakup kołyski do robienia brzuszków decyduje się coraz więcej z nas. Dlaczego? Głównym powodem jest fakt, że sprzęt ten zajmuje bardzo mało miejsca, w związku z czym może z powodzeniem być wykorzystywany w domu. Drugim powodem jest łatwość jego używania - wystarczy się położyć, oprzeć ręce na poręczach i zacząć podnosić tułów ku górze. Jakich efektów można się jednak spodziewać po regularnym kołyską do robienia brzuszków? Przeczytajcie!

Jak ćwiczyć z kołyską do brzuszków? Instrukcja krok po kroku

Trening zacznij od przyjęcia odpowiedniej pozycji wyjściowej. Połóż się wygodnie na podłodze, podłóż pod swoje plecy kołyskę, chwyć rękami poręcze. W tej chwili zaczynasz trening na mięśnie brzucha!

Jak ćwiczyć z kołyską do brzuszków - propozycja dla początkujących

Wykonaj 3 serie po 10-15 spięć mięśni prostych brzucha. Pomiędzy seriami daj sobie około 2 minut na złapanie oddechu. Takie ćwiczenia powtarzaj codziennie (lub w początkowej fazie co drugi dzień, by dać mięśniom czas na regenerację) aż do momentu, w którym przestaną sprawiać ci trudność. Jeśli tak się stanie, musisz zacząć sukcesywnie zwiększać liczbę powtórzeń.

Jak ćwiczyć z kołyską do brzuszków - wersja dla zaawansowanych

Jeśli wyżej opisany trening nie sprawia ci już żadnej trudności, czas przejść do utrudnienia sobie życia :) Na początek zaserwuj swojemu brzuchowi 20 powtórzeń brzuszków w 3 seriach i dodatkowo skróć jeszcze przerwę pomiędzy nimi do ok. 1 minuty. Jeśli chcesz jeszcze bardziej wpłynąć na rozwój mięśni, przytrzymaj brzuch w spięciu przez około 2 sekundy przy każdym powtórzeniu. Od tej pory raz na tydzień zwiększaj liczbę powtórzeń o około 5-10 razy, aż dojdziesz do 60-70 powtórzeń w serii. Powodzenia!

Dlaczego warto korzystać z kołyski do brzuszków?

Największym plusem korzystania z kołyski do brzuszków jest wygoda jej użytkowania. Przyrząd ten zajmuje mało miejsca i w przypadku osób początkujących pozwala niemal natychmiast przybrać prawidłową pozycję do wykonywania tego ćwiczenia. System podpierający ciało wykorzystywany w kołysce do brzuszków odciąża odcinek lędźwiowy kręgosłupa, a uchwyty chronią szyję przed silnym ciągnięciem jej do przodu rękoma (jak ma to miejsce w przypadku wykonywania brzuszków klasycznych). Dzięki temu możemy mocniej oddziaływać na mięśnie brzucha i więcej z siebie "wycisnąć", ponieważ każde powtórzenie robimy zdecydowanie bardziej świadomie. Dzięki kołysce możemy pracować nad mięśniami brzucha bez forsowania reszty ciała, co jest szczególnie istotne w przypadku osób początkujących.

