Należysz do grona tych kobiet, które uważają, że mają gruby brzuch i wstydzą się chodzenia w dopasowanych ubraniach? Na szczęście jest na to rada – wystarczy kilka zmian w codziennym odżywianiu się plus trening! Dzięki takiemu połączeniu już w ciągu miesiąca ubędzie ci kilka centymetrów w talii, a także zrzucisz wagę. Przestrzegaj tych 9 zasad i... obserwuj postępy!

Odstający brzuszek to wina nie tylko zbędnej tkanki tłuszczowej. W dużym stopniu do jego powstawania przyczynia się zatrzymanie wody w organizmie i wzdęcia. Wszystkie te czynniki można wyeliminować, zmieniając jadłospis. Unikaj soli i przetworzonej żywności - zdziwisz się, jak szybko zauważysz efekty! Na zakazanej liście znajdują się przede wszystkim:

węglowodany proste

alkohol

gotowe dania ze sklepu

kofeina.

Trzy pierwsze pozycje mają przede wszystkim mnóstwo kalorii. W menu pomijaj także:

słodycze

białe pieczywo

drinki

fast-foody

wędliny z marketu

kawę

słodkie napoje.

Wszystkie owoce mają cukier, jednak niektóre mają go o wiele więcej niż pozostałe. Do tej grupy należą:

winogrona

gruszki

banany

brzoskwinie

melony.

Oprócz zatrzymywania wody w organizmie, mogą ulegać fermentacji w jelitach, powodując wzdęcia. Będąc na diecie lepiej więc wybierać owoce jagodowe, jabłka czy cytrusy.

Wzdęcia mogą pojawiać się wskutek jedzenia:

cebuli

pora

nasion warzyw strączkowych

kapusty i jej kuzynów (brokułów, kalafiora).

Jeśli masz skłonności do wzdęć, nie spożywaj ich zbyt często.

fot. Adobe Stock

Szklanka maślanki, kefiru mleka czy jogurtu oraz plaster żółtego sera zaspokoją większość dziennego zapotrzebowania na wapń w diecie. A jak na pewno wiesz, jest on niezbędny do spalania tkanki tłuszczowej.

Kwestia spożywania mleka i jego przetworów na diecie jest nieco sporna. Nie brakuje głosów na temat tego, że osoby odchudzające się powinny zrezygnować z nabiału. Chodzi jednak przede wszystkim o laktozę. Przypisuje się jej wywoływanie reakcji uczuleniowych, a także zatrzymywanie wody w organizmie, co ma przecież wpływ na gromadzenie się tkanki tłuszczowej.

Jak dotąd nie udowodniono jednak negatywnego, bezpośredniego wpływu mleka i produktów mlecznych na sylwetkę. Warto jednak zachować umiar - tak, jak przy spożywaniu pozostałych produktów.

Produkty roślinne, zwłaszcza surowe, to nie tylko źródło witamin i składników mineralnych. Zawierają też błonnik, który przyspiesza pracę jelit oraz wiąże tłuszcz.

Na diecie nie musisz (a nawet nie powinnaś) rezygnować z owoców - to dobre źródło witamin, wody i błonnika. Owoce zawierają jednak o wiele więcej cukru niż warzywa, dlatego zaleca się spożywać je rozważnie. Warzywa mają więcej wody i mniej kalorii niż owoce. Są smaczne, można z nich wyczarować wiele pysznych dań, a jednocześnie pomagają dbać o sylwetkę. Do każdego posiłku dodaj porcję warzyw - najesz się o wiele szybciej (szybko sycą!), a przy tym zadbasz o sylwetkę.

Twoimi sprzymierzeńcami w walce o płaski brzuszek są:

otręby

owsianka

płatki zbożowe

niesłodzone muesli

grube kasze

pieczywo i makarony razowe.

To świetne źródła białka oraz witamin z grupy B, które przyspieszają metabolizm. Jedna porcja to ok. 3 łyżki produktów sypkich (przed przygotowaniem) albo 1 kromka chleba.

Lubisz mocno przyprawione potrawy? Sięgaj częściej po:

chili

pieprz

chrzan

sos tabasco

imbir

cynamon.

Te przyprawy działają rozgrzewająco, pobudzają krążenie i przyspieszają przemianę materii.

Bez wody błonnik zawarty w diecie będzie miał działanie odwrotne do oczekiwanego - może powodować wzdęcia i zaparcia. Wybieraj przede wszystkim wodę niegazowaną (bąbelki pogarszają wzdęcia), herbatki owocowe i ziołowe.

Chcesz mieć ładnie wyrzeźbiony brzuch? Wybierz pilates. Ćwiczenia tego typu wzmacniają przede wszystkim mięśnie głębokie tułowia. Nie tylko wyrzeźbisz brzuch, ale korzystnie zmieni się także twoja postawa - będziesz chodzić prosto i pewnie!

Napisano na podstawie artykułu autorstwa Agnieszki Leciejewskiej, zamieszczonego w miesięczniku Vita

