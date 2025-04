Badania przeprowadzone na zwierzętach i ludziach dowodzą, że lawenda wykazuje właściwości uspokajające, wspomagające trawienie i przeciwbólowe. To sugeruje, że picie naparów z lawendy może wspomagać dbanie o prawidłową masę ciała. Do właściwości tej popularnej w regionie śródziemnomorskim rośliny należą też łagodzenie lęku i poprawa nastroju, co również może przyczyniać się do większej troski o ciało i kontroli wagi.

Ta fioletowa roślina ma szerokie zastosowanie i jak widać sprawdzi się nie tylko w ogrodnictwie. Chociaż lawenda na komary działa skutecznie, możesz przenieść ją również do swojej kuchni.

Napar z lawendy na trawienie i redukcję wagi

Jednym z udowodnionych prozdrowotnych działań lawendy jest wspomaganie procesu trawienia. Ponieważ roślina zawiera olejek eteryczny linalol, to działa wiatropędnie, rozluźniająco na mięśnie układu pokarmowego i tonizująco.

Herbata lawendowa pomaga trawić pokarm i łagodzi wzdęcia, a pośrednio również przyczynia się do skuteczniejszej kontroli masy ciała. Jej działanie uspokajające przyczynia się do zmniejszenia napięcia, które często skutkuje podjadaniem i dodawaniem organizmowi zbędnych kalorii.

Lawenda działa też przeciwzapalnie – w badaniach dostrzega się związek stanów zapalnych z otyłością. Aby wykorzystać roślinę w ramach dbania o wygląd, warto pić ją w formie naparów. Jednak co istotne, nie należy przesadzać z ilością.

Jak przyrządzić napar z lawendy?

Aby przygotować relaksujący napar z lawendy na lepszy metabolizm, zalewamy 1-2 łyżeczki suszonych kwiatów lawendy szklanką wrzącej wody, a następnie parzymy pod przykryciem około 15 minut. Herbata lawendowa jest ogólnie bezpieczna dla większości osób, gdy jest spożywana w umiarkowanych ilościach. Bez obaw o zdrowie można pozwolić sobie na 1-2 filiżanki naparu dziennie.

Uważaj: stosowanie doustnie olejku lawendowego ma działanie toksyczne. Może powodować nudności, wymioty i biegunkę. Naukowcy obliczyli, że u osób dorosłych trujące działanie występuje po spożyciu 5-15 ml olejku eterycznego lawendy, natomiast u dzieci szkodliwa ilość wynosi 2-3 ml tej substancji. W ciężkich przypadkach zatrucia może dojść do trudności w oddychaniu. Olejek eteryczny wchodzi w skład rośliny, dlatego lepiej nie stosować jej w ilości przekraczającej dopuszczalną dawkę.

