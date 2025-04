Jaką dietę zastosować na płaski brzuch? Dbaj o mikroflorę jelitową i odpowiednie nawodnienie. Jedz odpowiednią ilość błonnika pokarmowego, ale nie przesadzaj z jego ilością. Poznaj 6 skutecznych trików na płaski brzuch! Efekty zobaczysz już po 7 dniach!

Jedz jogurty

Jogurty mają w składzie korzystne bakterie, które wspomagają trawienie i usuwanie gazów w jelicie grubym. To działanie sprawia, że twój brzuch jest płaski. Wybieraj jogurty naturalne, bez dodatku cukru, mleka w proszku i białek mleka. Jeśli zawsze po zjedzeniu produktów mlecznych masz wzdęcia kupuj jogurty bez laktozy. Jogurt naturalny możesz jeść codziennie np. na śniadanie czy przekąskę. Dorzuć do niego sezonowe owoce i łyżeczkę orzechów, by wzbogacić jego wartość odżywczą.

Wprowadź probiotyki

Dokuczają ci uciążliwe wzdęcia? Jogurty nie wystarczą! Zastosuj probiotykoterapię. W aptece kup wieloszczepowy probiotyk i przyjmuj go przez minimum 3 miesiące. Dobry probiotyk ma w składzie kilka różnych gatunków bakterii. Każda z nich powinna być opisana rodzajem, gatunkiem i numerem szczepu np. Lactobacillus casei W20. Pamiętaj, by nigdy nie popijać probiotyku ciepłym lub gorącym napojem. Wysoka temperatura zabija bakterie probiotyczne.

Pij szklankę wody rano i przed pójściem spać

Duży wpływ na to, czy twój brzuch jest płaski ma odpowiednie nawodnienie organizmu. To, ile płynów zatrzymujesz w ciele wpływa na obwód talii. Dbaj o płyny w ciągu całego dnia wypijając minimum 1,5 litra na dobę. Wprowadź stały nawyk wypijania szklanki wody rano po przebudzeniu i wieczorem na godzinę przed snem! W ten sposób usprawnisz trawienie i pobudzisz jelita do pracy.

Jedz częściej a mniej

Im więcej pokarmu zjadasz na raz, tym bardziej twój brzuch robi się wystający. Pokarm jest trawiony minimum kilka godzin, a jego duże ilości to prawdziwe wyzwanie dla żołądka i jelit. Twój układ pokarmowy musi wtedy wydzielić znacznie więcej enzymów trawiennych, które potrzebują czasu, by rozłożyć dwudaniowy obiad. Jedz częściej, a mniej, nawet do 7 razy dziennie. Dzięki temu przewód pokarmowy skuteczniej i szybciej poradzi sobie z trawieniem, a twój brzuch pozostanie płaski!

Pij koktajle warzywne i jedz zupy krem

Błonnik pokarmowy jest niezbędny w diecie na płaski brzuch. Nie wprowadzaj jednak dużych ilości błonnika do diety gwałtownie, z dnia na dzień. Składnik ten może wtedy zadziałać odwrotnie i wywołać wzdęcia. Twoje ciało musi stopniowo przyzwyczaić się do większych ilości błonnika pokarmowego. Dobrym sposobem na łagodne zwiększenie ilości błonnika jest miksowanie dań warzywnych, które są głównym źródłem błonnika. Pij koktajle i soki warzywne, łącz warzywa oraz owoce przygotowując smoothie. Zupy, szczególnie na bazie wzdymających nasion strączkowych miksuj na gładkie kremy. Dzięki temu będą łatwostrawne!

Nie jedz przed snem

Pamiętaj, by ostatni posiłek zjadać najpóźniej na 2 godziny przed snem! Jeśli zjesz później, położysz się spać z wypełnionym żołądkiem, a obudzisz się wzdęta. Twój przewód pokarmowy będzie w nocy zajęty trawieniem, które mimo, że śpisz wciąż się odbywa, choć znacznie wolniej. W efekcie spada także jakość snu. Aktywne trawienie nie pozwala na regenerację nocną. Złej jakości sen sprzyja gromadzeniu tkanki tłuszczowej! Chcesz mieć płaski brzuch? Wysypiaj się!

