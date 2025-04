Rano… w komunikacji miejskiej

Czekając na przystanku autobusowym: stań prosto, napnij mięśnie brzucha i delikatnie wypchnij miednicę do przodu. Wykonaj naprzemiennie 15 delikatnych uniesień nogi, nie poruszając biodrami.

W autobusie: stań bokiem do ściany, podnieś rękę w bok na wysokość ramienia i podeprzyj się na niej. Nogę od strony ściany skrzyżuj na drugiej nodze. Napnij mięśnie brzucha i pośladków, następnie zegnij rękę i opuszczaj jak najbliżej ściany. Powtórz 10 razy na każde ramię.



W ciągu dnia… w biurze

Przy biurku: siedząc na krześle, wyprostuj plecy i powoli wyprostuj obie nogi, tak by znajdowały się równolegle do podłogi. Jednocześnie opuszczaj klatkę piersiową pod kątem 45°. Odczekaj 10 sekund. Powtórz ćwiczenie 10 razy, robiąc wydech przy każdym uniesieniu nóg.

Podczas zebrania: siedząc na krześle, umieść łokcie na stole. Unieś prawe kolano na 6 sekund, następnie opuść. Powtórz ćwiczenie 8 razy na każdą nogę, trzymając ręce prostopadle do stołu, by w ten sposób wzmocnić mięśnie pleców i brzucha.

Wieczorem… w domu

Podczas gotowania: w pozycji stojącej odsuń w tył prawą nogę, kierując palce stóp do podłogi, jednocześnie maksymalnie zegnij lewą nogę. Wykonaj po 3 serie na każdą nogę.

Przed telewizorem: usiądź na kolanach, wyprostuj plecy i rozchyl kolana na wysokość bioder. Pochyl się jak najdalej do tyłu, napinając pośladki i brzuch, aby nie wyginać kręgosłupa. Utrzymaj tę pozycję jak najdłużej, spokojnie oddychaj.

