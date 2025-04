Jak pozbyć się boczków?

Niestety w przypadku walki z boczkami mamy złą wiadomość - nie istnieje trening, który w jakiś cudowny sposób sprawi, że wyrzeźbisz tylko tę partię ciała. Dobra wiadomość jest jednak taka, że pomimo konieczności kompleksowego podejścia, boczków dość łatwo można się pozbyć :)

Pamiętaj, że w przypadku walki o smukłą sylwetkę i dobrą kondycję fizyczną, najważniejsza jest konsekwencja i regularność. Ten trening możesz spokojnie wykonywać nawet codziennie, ponieważ nie jest bardzo intensywny, a mięśnie brzucha należą do tej grupy mięśni, którą można ćwiczyć każdego dnia.

Specjalnie dla was Polki.pl we współpracy z trenerką personalną Justyną Podobińską (Trzmiel) przygotowały trening składający się z ćwiczeń na boczki, dzięki którym spalisz zimowy tłuszczyk i pięknie wyrzeźbisz całe ciało (nie tylko brzuch!).

Ćwiczenia na boczki

W tym treningu skupisz się na mięśniach głębokich brzucha, których wyćwiczenie jest absolutną postawą do podjęcia jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Dlaczego? Bo to one odpowiadają za utrzymanie prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń!

Trening tabata z Justyną Podobińską krok po kroku

Filmy Polki.pl Team powstały we współpracy z klubem fitness tylko dla kobiet I love fitness.pl