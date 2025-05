Pilates to zestaw ćwiczeń, który jest ceniony za skuteczność we wzmacnianiu mięśni głębokich, poprawie postawy, relaksacji i modelowaniu sylwetki. Chociaż ruchy w pilatesie są powolne i precyzyjne, to jednak ta metoda potrafi uaktywnić mięśnie, o których istnieniu nie mamy często nawet pojęcia. Aby wynieść trening na zupełnie nowy poziom, warto skorzystać z drążka do pilatesu. Oto więcej informacji na temat ćwiczeń z jego zastosowaniem.

Czym jest drążek do pilatesu i jak zmienia ćwiczenia?

Drążek do pilatesu to przyrząd składający się z kijka połączonego z gumami oporowymi i uchwytami (pętlami). Pomimo swojej prostej konstrukcji jest skutecznym wsparciem treningów i poprawia efekty ćwiczeń.

Osoby, które praktykują już pilates, mogą przejść na wyższy etap ćwiczeń z zastosowaniem tego gadżetu. Drążek jest też tanią i skuteczną alternatywą dla reformera, czyli sprzętu do pilatesu, który zajmuje znacznie więcej miejsca i jest droższy. Prosty przyrząd pozwala więc zaoszczędzić czas i pieniądze, które przeznaczylibyśmy na pilates z reformerem na sali treningowej. Może drążek nie jest aż tak wszechstronny, ale umożliwia wykonywanie wielu podobnych ruchów.

Pilates z drążkiem jeszcze lepiej pomaga trenować równowagę i stabilizacje ciała, zwiększając siłę i wytrzymałość mięśni. Efekt to bardziej wyrzeźbiony brzuch, nogi, ramiona niż po klasycznych ćwiczeniach bez drążka. Zaletą tego przyrządu jest również to, że zajmuje mało miejsca i jest wygodny w transporcie. Można go używać dosłownie wszędzie i niezależnie od stopnia wytrenowania.

Jakie ćwiczenia można wykonywać z drążkiem?

Za pomocą drążka do pilatesu można wykonywać różnorodne ćwiczenia, które angażują zarówno mięśnie głębokie, jak i powierzchniowe całego ciała. Drążek jest przydatny w takich ćwiczeniach jak prostowanie nóg, przysiady, rozciąganie, wiosłowanie.

Odpowiednie jego wykorzystanie może rzeźbić mięśnie ramion, nóg lub brzucha. Przykładowo jeżeli chcesz ćwiczyć mięśnie rąk, pleców i brzucha, zakładasz uchwyty na stopy i wykonujesz ruchy górną częścią ciała. Przysiady z drążkiem? Nic prostszego. Wystarczy, że położysz drążek na ramionach i wsuniesz stopy w pętle, a uzyskasz większy opór podczas przysiadów.

Ćwiczenia pilates na płaski brzuch z drążkiem — jak ćwiczyć?

A teraz konkrety. Oto kilka ćwiczeń z drążkiem, które pomagają spalać tkankę tłuszczową na brzuchu oraz rzeźbić tę część ciała.

Ćwiczenie 1.

Połóż się na podłodze na macie. Trzymaj drążek w dłoniach z tyłu nad głową. Stopy umieść w pętlach. Podnieś wyprostowane nogi do góry i wykonuj powolne opadanie nóg do maty. Powtarzaj ćwiczenie przez 30-60 sekund.

Ćwiczenie 2.

Połóż się na macie na plecach. Umieść drążek za ramionami trzymaj go w dłoniach. Stopy włóż do pętli. Wyprostowane nogi unieść nad matę. Zginaj na zmianę nogi w kolanach. Ruchy wykonuj powoli. Powtarzaj ćwiczenie 30-60 sekund.

Ćwiczenie 3.

Przyjmij pozycję w klęku podpartym na macie. Stopy umieść w pętlach i oprzyj się rękami o drążek. Wyprostuj prawą nogę tak, aby tworzyła linię prostą z całym ciałem od głowy. Wyciągaj nogę tak, aby stopa dotknęła podłogi za drugą nogą, wracaj do pozycji wyjściowej z uniesioną jedną nogą. Powtarzaj ćwiczenie 30-60 sekund, następnie wykonaj to samo z drugą stroną.

W czasie wykonywania ćwiczeń pilates z drążkiem warto skoncentrować się na prawidłowej postawie ciała kontrolowanych ruchach i głębokim oddychaniu.

