Ćwiczysz brzuch, ale nie widzisz efektów? Za to, jak on wygląda odpowiadają dwie rzecz - poziom tkanki tłuszczowej i budowa mięśni. W pierwszym przypadku najważniejsza jest dieta, a w drugim trening.

Jeżeli masz niski poziom tkanki tłuszczowej, ale nie masz rozbudowanych mięśni brzucha, to najprawdopodobniej twój brzuch jest płaski, ale daleki od ideału. Z drugiej strony, jeżeli masz rozbudowane mięśnie, ale wysoki poziom tkanki tłuszczowej, to na brzuchu i tak nie będzie nic widać.

Więc jaka jest droga do sukcesu i pięknie wyrzeźbionego brzucha? Rozbudowane mięśnie brzucha i niski poziom tkanki tłuszczowej. Bez jednego i drugiego nigdy nie osiągniesz upragnionego celu. Zobacz, jakich błędów powinnaś unikać w czasie treningu mięśni brzucha, aby zrealizować swój plan.

1. Wykonujesz trening brzucha codziennie

Mięśnie brzucha, tak samo, jak każde inne potrzebują regeneracji. Dlatego błędem jest robienie ćwiczeń codziennie - to za krótki czas na regenerację. Minimalny odstęp, jaki powinien być między treningami to 2 dni. Dzięki przestrzeganiu tej zasady utrzymasz mięśnie w dobrej formie i unikniesz przetrenowania.

2. Zapominasz o rozgrzewce

Każdy trening musi rozpoczynać się odpowiednią rozgrzewką, która powinna zwiększyć temperaturę w mięśniach. Najlepiej zacząć od ćwiczeń ogólnych - podskoki lub pajacyki. Później należy przejść do ćwiczeń angażujących dolny odcinek grzbietu - krążenie bioder, skłony i skręty tułowia. Pamiętaj, że rozgrzewka powinna trwać ok. 10-15 minut.

3. Robisz same brzuszki

Robienie samych brzuszków wcale nie sprawia, że jesteś bliżej swojego celu. Nie musisz mieć ogromnego wachlarza ćwiczeń, ale te dobrze znane warto co jakiś czas modyfikować - wykonywać więcej powtórzeń lub serii, albo wykonywać je z obciążeniem. Trening powinnaś zmienić raz na 4-5 tygodni. Dzięki temu organizm nie będzie miał szansy na przyzwyczajenie się do wysiłku.

Pamiętaj, że brzuch składa się z 4 mięśni - skośnego zewnętrznego i wewnętrznego, poprzecznego oraz prostego. W czasie wykonywania tradycyjnych brzuszków pracuje jedynie część mięśnia skośnego zewnętrznego i poprzecznego. Dlatego w czasie treningów warto wykonywać kilka rodzajów ćwiczeń, aby w każdym z nich mogła być angażowana inna partia mięśni.

Jeżeli twoim celem jest piękny brzuch, to nie możesz zapominać również o innych partiach mięśniowych. Wzmocnienie całego ciała jest bardzo istotne dla zachowania równowagi w rozmiarach i sile poszczególnych partii mięśniowych. Rób pompki, przysiady, wykroki i inne ćwiczenia siłowe. Podczas nich wzmacniasz również brzuch.

4. Trening zaczynasz od mięśni brzucha

W 95% przypadków trening brzucha powinien być wykonywany na końcu treningu. Zaczynamy od największych partii mięśniowych i przechodzimy do najmniejszych. Mięśnie brzucha zaliczają się do tych drugich, dlatego należy wykonywać go tuż przed końcem treningu.

Trening brzucha powinien być wykonywany na początku, tylko wtedy, gdy jest to jedyna grupa mięśni, którą robimy danego dnia.

5. Robisz bardzo dużo powtórzeń

To kolejny mit, w który uwierzyło wiele osób. Krótki, ale intensywny trening jest znacznie lepszy niż wydłużony, zawierający dużą liczbę powtórzeń i serii.

Często zapominamy, że ilość nie jest wcale najważniejsza. Najbardziej istotna jest ich jakość. Brzuszki wykonywane nieprawidłowo nie przyniosą efektów, a co gorsze mogą zaszkodzić twojemu kręgosłupowi. Zrób w serii nawet o połowę mniej powtórzeń, ale każde z bardzo dużą dokładnością.

6. Zapominasz o odpowiedniej diecie

W sporcie prawidłowe odżywianie jest ważniejsze niż ćwiczenia. Jeżeli nie będziesz na odpowiedniej diecie, nigdy nie uzyskasz pożądanych rezultatów. I wcale nie mamy tutaj na myśli ciągłego stosowania diety. Chodzi raczej o jakość spożywanych posiłków. Unikaj słodyczy i staraj się nie podjadać między posiłkami. Jeżeli burczy ci w brzuchu, to zjedz ulubiony owoc, a nie ciastko.

Unikaj także jedzenia w bardzo późnych godzinach wieczornych. Podczas snu proces trawienia jest spowolniony. A ciężkostrawna kolacja tuż przed snem jest obciążająca dla przewodu pokarmowego i często powoduje wzdęcia.

