Zaokrąglony brzuch spędza sen z powiek wielu kobietom. Dlatego poprosiliśmy trenerów z klubu Gymnasion, aby ułożyli program ćwiczeń, który pomoże odzyskać seksowną talię.

Niektóre z nich można wykonać przy użyciu poduszki sensomotorycznej , ale nie jest ona konieczna. Do ćwiczeń dołączyliśmy 5 rad, które przyspieszą ich efekt. Ćwicząc regularnie, pierwsze rezultaty zobaczysz już po 21 dniach. Nawet jeśli nie stracisz na wadze, twój brzuszek wyraźnie się zmniejszy.



Skręty tułowia

Usiądź na poduszce sensomotorycznej. Ugnij kolana i oprzyj stopy płasko na podłodze. Rozstaw łokcie na boki, chwyć w dłonie niewielką piłkę i ściśnij ją. Odchyl tułów do tyłu o ok. 45 stopni. Napnij mięśnie brzucha i skręcaj tułów raz w prawo, raz w lewo.

Wersja łatwiejsza Zrób ćwiczenie, siedząc na macie i ściskając niewielką poduszkę.

Opuszczanie tułowia

Usiądź na poduszce sensomotorycznej. Ugnij kolana i oprzyj stopy płasko na podłodze. Wyciągnij proste ręce przed siebie, napnij mocno mięśnie brzucha i odchyl tułów do tyłu o ok. 45 stopni. Wytrzymaj chwilę i wróć do pionu. Nie garb się ani nie wyginaj dolnej części kręgosłupa.

Wersja łatwiejsza Zrób ćwiczenie, siedząc na macie.

Unoszenie nóg

Usiądź na poduszce sensomotorycznej. Ugnij kolana i oprzyj stopy płasko na podłodze. Wyciągnij proste ręce przed siebie i napnij mocno mięśnie brzucha. Odchyl tułów w tył o ok. 45 stopni, jednocześnie prostując i unosząc prawą nogę. Wróć do pozycji wyjściowej. Odchyl tułów ponownie, tym razem prostując lewą nogę. Powtarzaj naprzemiennie.

Wersja łatwiejsza Zrób ćwiczenie, siedząc na macie.

Nożyce

Połóż się na plecach, oprzyj dłonie za głową. Napnij mięśnie brzucha i unieś wyprostowane nogi tak, aby między nimi a podłogą powstał kąt ok. 45 stopni. Ugnij prawe kolano, przyciągając je do klatki piersiowej, i jednocześnie unieś głowę i barki w jego kierunku. Opuść głowę, prostując prawą nogę. Następnie unieś ją ponownie, zginając lewą nogę. Powtarzaj naprzemiennie.

Wersja trudniejsza Opuść wyprostowaną nogę niżej.

Opuszczanie kolan

Uklęknij i oprzyj się na przedramionach tak, aby łokcie znalazły się pod barkami. Ułóż dłonie tak, aby ich grzbiety były skierowane na zewnątrz. Napnij mocno mięśnie brzucha i powoli odstawiaj stopy w tył, aż nogi się wyprostują. Na przemian uginaj i prostuj kolana, nie wypychając pupy w górę.

Wersja łatwiejsza Nie uginaj kolan – wytrzymaj 30 sekund nieruchomo. l W niedzielę zrób sobie przerwę.

