Klasyczne brzuszki nie są najlepszym ćwiczeniem na brzuch. Angażują głównie jedną partię brzucha -mięsień prosty, mogą negatywnie wpływać na kręgosłup, a do tego są po prostu nudne. Jest wiele innych opcji, bardziej motywujących i skuteczniejszych niż ten rodzaj ćwiczeń.

Poniżej znajdziesz przykładowe trzy ćwiczenia na tzw. oponkę. Rób je regularnie, jeżeli zależy ci na spalaniu tkanki tłuszczowej i chcesz wyrzeźbić „sześciopak”.

3 ćwiczenia na oponkę, które zrobisz w kilka minut

Jeżeli widzisz u siebie oponkę i chcesz ją zlikwidować, to najlepiej połącz ćwiczenia ze zdrową dietą. Nie zobaczysz efektów bez regularności i systematyczności. Zalecenia specjalistów mówią, żeby przeznaczać co najmniej 30-60 minut na ćwiczenia średniej intensywności 3-5 razy w tygodniu.

Pozbędziesz się fałdek szybciej, jeżeli będziesz wykonywać ćwiczenia na brzuch 2-4 razy w tygodniu po przynajmniej 5-15 minut. Ale rezultaty nie pojawiają się jak grzyby po deszczu. Na pierwsze zmiany trzeba poczekać co najmniej 3-4 tygodnie. Takie kompleksowe pełne determinacji działanie to realny sposób na płaski brzuch.

Ćwiczenie 1. Odwrócone brzuszki

Odwrócone brzuszki to dobra alternatywa dla tradycyjnych brzuszków. Ćwiczenie jest polecane szczególnie osobom, które nie mogą za bardzo obciążać pleców i szyi. Koncentruje się na dolnych partiach brzucha, dlatego jest idealnym wyborem, gdy chcemy zredukować tzw. oponkę.

Sposób wykonania: Połóż się na plecach, ręce połóż wzdłuż tułowia, nogi zegnij w kolanach. Przyciągaj nogi do klatki piersiowej, lekko odrywając pośladki od maty, po czym opuść, ale utrzymaj je nad podłogą. Powtarzaj ćwiczenie przez 30-60 sekund.

Ćwiczenie 2. Spięcia brzucha z taśmami (tzw. allahy)

To jedno z najskuteczniejszych ćwiczeń na brzuch, w którym kluczowa jest technika. Regularne wykonywanie daje duże szanse na uzyskanie silnego wyrzeźbionego brzucha bez oponki. Allahy najlepiej robić na siłowni, gdzie mamy dostęp do odpowiednich sprzętów, ale można je wykonywać również w domu, używając do tego taśm oporowych.

Sposób wykonania: Ćwiczenie w skrócie polega na wykonywaniu skłonów w klęku przy jednoczesnym ciągnięciu liny (taśmy) nad głową obiema rękami. W tym ćwiczeniu bardzo ważne jest zachowanie właściwego wygięcia kręgosłupa. Podczas skłonu wydychaj powietrze i napinaj mięśnie brzucha, w trakcie wydechu powoli wracaj do pozycji wyjściowej. Oto jak je wykonać:

Ćwiczenie 3. Unoszenie bioder w desce bocznej

To dość wymagające ćwiczenie, ale bardzo skutecznie angażujące mięśnie skośne brzucha i pomagające w pozbyciu się tłustych boczków. Regularne wykonywanie deski bocznej (plank) daje dużą szansę na wymodelowanie talii i zlikwidowanie oponki. Zwłaszcza jeżeli łączymy ćwiczenia ze zdrową dietą i treningami ukierunkowanymi na spalanie kalorii (jak np. HIIT, czyli trening interwałowy o wysokiej intensywności).

Sposób wykonania: Połóż się na boku, opierając się na łokciu. Następnie, utrzymując całe ciało w linii prostej, unieś tułów i biodra w górę. Napnij lekko mięśnie brzucha, przytrzymaj kilka sekund, po czym wróć na matę. Powtarzaj ćwiczenie przez 30-60 sekund. Wykonaj na obie strony.

Są różne warianty tego ćwiczenia o odmiennych stopniach trudności. Oto niektóre z nich:

Mięśnie brzucha aktywuje też deska prosta, twarzą do podłogi. Również to ćwiczenie ma wiele odmian:

Warto pamiętać, że tkanka tłuszczowa na brzuchu to nie tylko problem estetyczny, ale także zdrowotny. Otyłość brzuszna jest groźna. Naukowcy powiązali ją ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy, chorób serca i układu krążenia, a nawet nowotworów.

Zadbanie o zdrowie może być więc świetną motywacją do tego, aby włączyć ćwiczenia na brzuch do codziennej rutyny.

