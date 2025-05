Pilates na reformerach to rodzaj ćwiczeń opracowanych przez Josepha Pilatesa, które wykonuje się na specjalnym urządzeniu. Dzięki niemu można osiągnąć dużo lepsze rezultaty, niż w przypadku ćwiczeń na macie. Poniżej znajdziesz wybrane ruchy pilates na reformerze, dzięki czemu szybciej zobaczysz u siebie efekty, w tym m.in. płaski i silny brzuch.

Czym jest reformer?

Reformer jest to zaawansowane urządzenie wykorzystywane do ćwiczeń pilatesu, które składa się m.in. z przesuwającej się platformy oraz taśm oporowych. Jest to bardzo przydatny sprzęt, jeśli zależy nam na efektywnym treningu całego ciała i większym zaangażowaniu mięśni. Pilates na reformerze wzmacnia szczególnie rdzeń (core). Poprzez stwarzanie oporu ćwiczenia stanowią większe wyzwanie dla ciała.

Ćwiczenia na reformerze na brzuch

Ćwiczenia pilates na brzuch na reformerze są idealne na wzmocnienie całego tułowia, poprawę postawy, elastyczności i stabilności. Działają efektywniej niż zwykłe brzuszki z co najmniej trzech powodów.

Angażują mięśnie głębokie, a nie tylko te powierzchniowe. Mają elementy ćwiczeń izometrycznych, co oznacza, że aktywują mięśnie poprzez ich napinanie i rozluźnianie bez ruchu. A dzięki reformerowi wywierają dodatkowy opór, co zwiększa ich pracę i daje lepsze rezultaty.

Oto 3 obowiązkowe ćwiczenia pilates na reformerach na brzuch, które zajmą ci maksymalnie 3 minuty. Dla zwiększenia wysiłku możesz je wykonywać w 2-3 seriach.

Ćwiczenie 1. Odwrotne brzuszki

Odwrotne brzuszki to doskonałe ćwiczenie na dolne partie brzucha i turbo spalacz tłuszczu. Modyfikując tę pozycję, możesz ćwiczyć mięśnie skośne brzucha.

Połóż się na platformie na plecach. Górna część pleców i głowa powinny być lekko uniesione. Dłonie z tyłu głowy. Umieść pętle taśm wokół ud. Nogi uniesione i wyprostowane. Napnij mięśnie tułowia podczas przyciągania kolan do klatki piersiowej. Powinieneś czuć napięcie dolnej części brzucha, gdy pokonujesz opór. Powtarzaj ćwiczenie przez 30-60 sekund.

Ćwiczenie 2. Deska boczna

To ćwiczenie oddziałuje na mięśnie skośne brzucha, talię, poprawia stabilizację tułowia. Wykonuj je w ten sposób:

Ustaw się bokiem na reformerze, opierając się ręką na footbarze. Nogi jedna na drugiej na platformie ruchomej. Unieś biodra do pozycji bocznej deski. Następnie opuść biodra, przyciągając platformę do siebie. Wykonuj ćwiczenie 30-6o sekund na każdą stronę.

Ćwiczenie 3. Krążenie nogami

Krążenie nogami to obowiązkowe ćwiczenie na każdych zajęciach pilates. Można je wykonywać również na reformerze. W czasie tej aktywności spalasz tłuszcz na brzuchu i wzmacniasz mięśnie tego obszaru, a także uda i pośladki.

Połóż się na plecach na platformie z ramionami wzdłuż tułowia i stopami umieszczonymi w pasach nad głową. Unieś wyprostowane nogi tak, aby tworzyły kąt prosty z tułowiem. Rysuj nogami koła w powietrzu, odwodząc je na boki. Ruch powinien być pełny i płynny. Powtarzaj ćwiczenie przez 30-6o sekund.

Co dają ćwiczenia pilates na reformerze?

Efekty ćwiczeń na reformerze to nie tylko smukła sylwetka i silne mięśnie, w tym zwłaszcza mięśnie głębokie odpowiadające za stabilizację ciała. Ta metoda trenuje również uważność i świadomość ciała, dzięki czemu poprawia postawę i zapobiega urazom.

Pilates, niezależnie od tego, czy jest ćwiczony na reformerach, czy na macie, zwiększa elastyczność i mobilność ciała. Przy tym jest to metoda stosunkowo łagodna dla stawów, a wręcz może zmniejszać dolegliwości bólowe, w tym bóle kręgosłupa. Dowiedziono również, że obniża stres i poprawia nastrój, jeżeli jest praktykowana regularnie.

Aby szybciej wyszczuplić brzuch, najlepiej połącz pilates z treningiem skoncentrowanym na spalanie kalorii (np. kardio, HIIT) oraz zdrową dietą.

