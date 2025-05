Do ćwiczeń piltesu z taśmą na płaski brzuch przygotuj jedną długą taśmę elastyczną lub taśmę długą i krótką pętlę. Pamiętaj, że długa taśma jest uniwersalna, gdyż zawsze można ją zawiązać, tworząc z niej pętlę.

Reklama

Stopień rozciągania taśmy najlepiej dobrać indywidualnie, aby ćwiczenia były jak najbardziej skuteczne. Poczatkującym wystarczy taśma stawiająca mały opór, ale osoby zaawansowane powinny sięgać po taśmy o większym oporze.

Ćwiczenia z taśmą rób powoli i dokładnie, zawsze synchronizując ruch z oddechem. Dlatego zwracaj uwagę na to, jakiemu ruchowi towarzyszy wdech, a jakiemu wydech. Aby mięśnie głębokie brzucha pracowały cały czas, podczas każdego ćwiczenia pamiętaj o tym, aby trzymać wciągnięty brzuch – pępek musi być zbliżony w kierunku kręgosłupa. Na chwilę możesz odpuścić wciąganie brzucha, gdy przechodzisz od ćwiczenia do ćwiczenia. Trenuj w ten sposób 3 razy w tygodniu.

Siad równoważny z taśmą

Usiądź na macie. Środek taśmy przełóż pod stopami, a jej końce trzymaj w dłoniach. Stopy na podłożu. Zbliż pępek do kręgosłupa i tam go utrzymuj. Powoli odchylaj w tył prosty tułów, jednocześnie odrywając stopy od maty. Powinnaś znaleźć się w pozycji jak na zdjęciu poniżej.

Następnie, utrzymując ustawienie tułowia i ramion, z wydechem, wyprostuj prawą nogę w kolanie, jeszcze mocniej napinając taśmę. Z wdechem, cofnij nogę do pozycji wyjściowej. Cały czas utrzymuj równowagę na pośladkach. Następnie powtórz drugą nogą, kompletując 1 powtórzenie. Zrób 10 powtórzeń. Od razu przejdź do kolejnego ćwiczenia.

Siad równoważny z taśmą, fot. Adobe Stock, st.kolesnikov

Unoszenie nogi do boku

To ćwiczenie pilates na stojąco na brzuch. Zrób pętlę z taśmy i umieść ja na udach tuż powyżej kolan. Stań w rozkroku na szerokość bioder. Zbliż pępek do kręgosłupa i przenieś ciężar ciała na lewą nogę. Ręce ułóż na biodrach lub trzymaj przed tułowiem. Wyprostuj plecy.

Z wydechem unieś prawą nogę do boku i z wdechem powoli opuść ją do pozycji wyjściowej. Staraj się nie poruszać tułowiem. Wykonaj 10 powtórzeń prawa i 10 lewa nogą. Od razu przejdź do ćwiczenia trzeciego.

Unoszenie nogi do boku, fot. Adobe Stock, Prostock-studio

Naprzemienne unoszenie bioder z taśmą

To ćwiczenie inspirowane pilatesem, ale nieznajdujące się w kanonie ćwiczeń Josepha Pilatesa. Połóż się na macie na plecach. Rozwiąż taśmę i jej środek przełóż pod stopami. Końce taśmy trzymaj w dłoniach. Wyprostuj nogi pionowo w górę, stopy zadarte. W tej pozycji taśma powinna być napięta (patrz zdjęcie niżej). Oderwij głowę od podłoża.

Z wydechem sięgnij prawą stopą jak najwyżej, odrywając przy tym prawy pośladek od podłoża i naciągając mocniej taśmę. Z wdechem opuść pośladek na matę, wracając do pozycji wyjściowej. Powtórz drugą nogą, kończąc pierwsze powtórzenie. Wykonaj w sumie 10 powtórzeń. Po ostatnim odpocznij i cały minitrening powtórz jeszcze 2 razy.

Naprzemienne unoszenie bioder z taśmą, fot. Adobe Stock, st.kolesnikov

Uwaga! Jeśli twój zbyt wypięty brzuch jest wynikiem nagromadzenia tkanki tłuszczowej, ćwiczenia pilatesu mogą nie być wystarczające do jego spłaszczenia. Wtedy uzupełnij ten minitrening ćwiczeniami na spalanie tłuszczu i dietą odchudzającą.

Czytaj także: