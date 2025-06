10 minut pilatesu wystarczy, aby odnieść sukces. Po 2 tygodniach ćwiczeń będziesz mieć mocny i płaski brzuch

Codziennie obiecujesz sobie, że w końcu zrobisz coś dla siebie, ale po całym dniu jedyne, na co masz siłę, to scrollowanie telefonu? Znam to. Dlatego pokochałam ten 10-minutowy trening. Włączam go między wieczorną herbatą a prysznicem i czuję się znakomicie.