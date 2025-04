Jak zacząć ćwiczyć w klubie fitness? Obalamy najczęstsze stereotypy

Wymówka nr 1: siłownia to miejsce dla łysych mięśniaków

Na szczęście minęły już czasy, w których siłownia zarezerwowana była tylko dla mięśniaków. Mroczne, osiedlowe salki gimnastyczne, nieprzyjemny zapach i „karki” to echo przeszłości, które nijak się ma do tego, co jest dzisiaj! Aktualnie kluby fitness to przestronne sale zapełnione profesjonalnym sprzętem, pozytywnymi ludźmi i energią do działania! Choć istnieje ryzyko, że spotkasz tam jakiegoś "mięśniaka" gwarantujemy, że nawet nie zwrócisz na niego uwagi - w gronie studentów, młodych mam i pracowników korporacji będzie niezauważalny!

Wymówka nr 2: nie ćwiczę przez skrzywienie kręgosłupa

Większej bzdury nie słyszałyśmy. Oczywiście nie mówimy tutaj o osobach, które mają potężne problemy z kręgosłupem i lekarza zakazał im jakiejkolwiek aktywności. Mówimy tu raczej o osobach, które odczuwają bóle pleców spowodowane np. długimi godzinami pracy przed komputerem. Mięśnie grzbietu, wyciągnięte i nienaturalnie wykręcone z powodu całodziennego siedzenia wręcz potrzebują ćwiczeń!

Trening wzmacniający plecy pozwoli uniknąć w przyszłości zwyrodnień, bólu i bardzo kosztownej rehabilitacji. W tym miejscu warto podkreślić, że oferta zajęć w klubach fitness wykracza daleko poza samo dźwiganie sztangi! Gwarantujemy, że na pewno znajdziesz tam coś dla siebie.

Wymówka nr 3: nie ćwiczę, bo nie chcę mieć sylwetki jak kulturysta

Do klubów fitness chodzi mnóstwo ludzi, których na co dzień mijasz na ulicy. Czy którykolwiek z nich przypomina kulturystę? Aby zbudować taką sylwetkę musiałabyś być na specjalistycznej diecie, łykać masę suplementów, trenować 2-3 razy dziennie... przez okres kilku lat.

Wymówka nr 4: z fałdkami w klubie fitness będę się źle czuć

Czy czekanie na zapis do klubu fitness w chwili, gdy będziesz wyglądać jak modelka nie brzmi absurdalnie? Dla wielu osób podstawową motywacją do podjęcia aktywności fizycznej jest właśnie chęć wyszczuplenia sylwetki. W związku z tym gwarantujemy, że w klubie fitness spotkasz wiele osób podobnych do ciebie (a nie do tych z okładek czasopism).

Wymówka nr 5: po pracy jestem zbyt zmęczona, żeby ćwiczyć

Wiesz, że brak aktywności fizycznej powoduje uczucie chronicznego zmęczenia? To błędne koło, z którego bardzo trudno jest wyjść. Musisz podjąć rękawicę, by przekonać się, że tak naprawdę rozleniwiony tryb życia jest przyczyną braku energii. Poza tym na każdym treningu tempo ćwiczeń dostosowane jest do poziomu grupy. Coraz częściej w ofercie znajdują się również dla osób spragnionych relaksu. Ćwiczenia rozluźniające, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, joga - to tylko przykłady tego, jakie zajęcia możesz wybrać.

