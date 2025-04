Fot. Fotolia

Żurawina - wielka moc małych jagód

Żurawina rośnie w północnej i środkowej Europie i Azji, a najwięcej uprawia się jej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Owoc ten ma dużo błonnika, witamin (B1, B2, B6, C, E, ß-karoten), składników mineralnych takich jak: sód, potas, fosfor, wapń, magnez, jod i żelazo, oraz flawonoidy. Zawiera kwas benzoesowy, który sprawia, że jest ona owocem długo zachowującym świeżość, a zawartość kwasu cytrynowego oraz jabłkowego nadaje jej charakterystyczny kwaśny i cierpki smak.

Substancje zawarte w żurawinie:

mają ochronne działanie w zapobieganiu infekcji układu moczowego,

mają pozytywne działanie na układ pokarmowy oraz jamę ustną, dzięki ograniczaniu przylegania bakterii do ściany układu oraz wspomaganiu wzrostu mikroflory jelitowej podczas gdy niszczą ją szkodliwe bakterie oraz zapobiegają powstawaniu płytki nazębnej,

wspomagają skuteczność leczenia zakażeniem Helicobacter pylori,

zapobiegają powstawaniu kamieni nerkowych,

obniżają stężenie "złego" cholesterolu LDL a podwyższają "dobrego" HDL,

zapobiegają nowotworom, dzięki zawartości antyoksydantów.

Żurawinę najczęściej spotykamy w postaci suszonej, gdyż surowe owoce mają zbyt kwaśno-gorzki smak. Produktami, które są wytwarzane z jej owoców to często soki i różne sosy. Można ją dodawać w postaci suszonego owocu do musli, koktajli, jogurtu, ale i stosować jako małą przekąskę na drugie śniadanie. Ze względu na swoje cenne właściwości znalazły swoje zastosowanie w koktajlach diety strukturalnej m. in. w koktajlu landrynkowym i grejpfrutowym.

Koktajl grejpfrutowy wg receptury Dr. Bardadyna o działaniu odchudzającym, stymulującym przemianę materii oraz oczyszczającym

Kaloryczność: 241kcal

Zmiksuj:

sok grejpfrutowy świeżo wyciśnięty – 250g

ananas – 1 plaster /ok. 35g/

żurawina suszone – 20g

pestki słonecznika – 5g

otręby owsiane – 5g

otręby pszenne – 5g

