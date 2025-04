Ile kalorii ma żur? Obliczyliśmy to dla bardzo różnych wersji żurku. Zrobiliśmy to na podstawie przeciętnego przepisu, którego składniki podajemy, jednak samego sposobu przygotowania już w tym tekście nie zamieszczamy. Dodatek majeranku i innych przypraw nie zwiększa kaloryczności zupy, dlatego ich tu nie wymieniamy. Oczywiście w przepisie na żurek znajdziesz je wszystkie. Jeśli do żurku dodajesz marchewkę, kaloryczność zupy nieco wzrośnie. My zakładamy żur bez marchewki.

To zależy, jaki to żur i ile go zjesz. Wersji tej zupy może być kilka – czysty, z ziemniakami, jajem, z kiełbasą, w talerzu, w chlebku. To sprawia, że kaloryczność żurku może wahać się od 100 kcal do ponad 9000 kcal w porcji. Najmniej kaloryczny jest czysty żurek. Każdy dodatek podnosi liczbę kalorii, jakich dostarcza zupa. Jednak najbardziej kaloryczny jest chlebek, w którym zupę można podać – w całości, przed wydrążeniem to grubo ponad 700 kcal, a po wydrążeniu ok. połowa.

Poniżej podajemy kaloryczność różnych wersji żurku, które policzyliśmy na podstawie następujących składników:

bulion warzywny 1,5 l – 25 kcal

0,5 l zakwasu – 150 kcal,

300 g biała kiełbasa – 714 kcal,

duża cebula 120 g – 48 kcal,

2 łyżki oleju – 176 kcal,

4 ząbki czosnku – 32 kcal,

5 ziemniaków po 150 g – 600 kcal.

Z takich ilości składników wychodzi żur dla 4 osób.

Czysty żur na zakwasie ma bardzo mało kalorii, bo to tylko wywar z warzyw, zakwas, który zawiera mąkę żytnią oraz podsmażona na oleju cebulka z czosnkiem i przyprawami. Dlatego taka wersja żurku dostarczy:

431 kcal w całości i 108 kcal w 1 z 4 porcji.

To dobry punkt wyjścia do obliczania kaloryczności bardziej bogatych wersji żurku, które podajemy poniżej.

Jeśli do czystego żuru dodamy 5 średnich ziemniaków, to dostarczą one w sumie ok. 600 kcal, co sprawi, że taka wersja zupy będzie miała:

1031 kcal w całości i 258 kcal w 1 z 4 porcji.

To wciąż zupa o niedużej liczbie kalorii. Jednak każdy następny dodatek zwiększy jej kaloryczność. Warto w tym miejscu zauważyć, że dodatek ziemniaków zwiększa kaloryczność żuru bardziej niż dodatek 1 jaja.

To już bogata wersja żuru, w której biała kiełbasa podnosi kaloryczność o 714 kcal w przypadku białej kiełbasy dodanej do zupy w ilości 300 g, co oznacza, że w porcji będzie średnio 178 kcal więcej.

Żurek z kiełbasą i ziemniakami dostarcza:

1745 kcal w całości i 436 kcal w 1 z 4 porcji.

Jeśli „oszczędzasz” kalorie w jedzeniu, lepiej postawić na żur z jajem i kiełbasą niż kiełbasą i ziemniakami, choć różnica nie jest kolosalna. Ale zacznijmy od czystego żurku z jajem.

W tym przypadku bazujemy na kaloryczności porcji zupy, bo zwykle jajo nakłada się na talerz, a nie wrzuca do wazy z zupą, w dodatku można wybrać jaja różnej wielkości.

Czysty żur (bez kiełbasy i ziemniaków) będzie miał w porcji:

168 kcal z jajkiem S (60 kcal),

178 kcal z jajkiem M (71 kcal),

186 kcal z jajkiem L (78 kcal),

199 kcal z jajkiem XL (91 kcal).

W nawiasach podaliśmy kaloryczność jaja w wybranym rozmiarze, bo być może ktoś zechce dodać do zupy nie jedno a dwa jaja, co zwiększy kaloryczność zupy o kaloryczność dodatkowego jaja.

Jeśli do czystego żurku dodamy 300 g kiełbasy białej, to ona dostarczy średnio do całej zupy 714 kcal. Pamiętaj, że kiełbasa biała nie należy do najbardziej kalorycznych. Jeszcze więcej kalorii dostarczy np. kiełbasa podwawelska. Zawsze najlepiej sprawdzić kaloryczność wybranego produktu, bo nawet kiełbasa biała od różnych producentów może być mniej lub bardziej kaloryczna – sprawdź w materiale Kaloryczność białej kiełbasy.

Kaloryczność żuru z kiełbasą:

1145 kcal w całości i 286 kcal w 1 z 4 porcji.

W tym przypadku skorzystaliśmy z obliczeń kaloryczności żurku z kiełbasą i dodaliśmy kaloryczność jaja, co daje następujące kaloryczności w porcji zupy:

żur z kiełbasą i jajkiem S – 346 kcal ,

, żur z kiełbasą i jajkiem M – 356 kcal ,

, żur z kiełbasą i jajkiem L – 364 kcal ,

, żur z kiełbasą i jajkiem XL – 377 kcal.

Zauważ, że to mniej kaloryczna zupa niż żurek z ziemniakami i kiełbasą.

fot. Żurek z jajkiem i kiełbasą kcal/ Adobe Stock, ricka_kinamoto

Kaloryczność żuru w pełnej wersji, czyli ze wszystkimi typowymi dodatkami, wynosi:

496 kcal z jajkiem S,

z jajkiem S, 507 kcal z jajkiem M,

z jajkiem M, 514 kcal z jajkiem L,

z jajkiem L, 527 kcal z jajkiem XL.

To już ok. 2 razy więcej niż żurek z ziemniakami i blisko 3 razy więcej niż żur z samym jajem.

fot. Żurek z jajkiem ziemniakami i kiełbasą kcal/ Adobe Stock, malajscy

Kaloryczność chleba do żurku podajemy na podstawie średniej kaloryczności obliczonej z 3 gotowych produktów marek:

Piekarnia Kłos – 945 kcal (350 g), 270 kcal/100 g,

Wiejskie Wypieki – 717 kcal (350 g), 204 kcal/100 g,

Putka – 627 kcal (250 g), 251 kcal/100 g.

Zatem na 100 g chlebka do żurku przypada średnio: 241 kcal.

Ponieważ chlebki zwykle kupuje się w całości i należy je własnoręcznie wydrążyć, zakładamy, że wydrążony chlebek waży ok. połowę tego, co przed wydrążeniem. Średnio taki chlebek w całości waży ok. 320 g, co oznacza dodatkowe 771 kcal. Zatem chlebek wydrążony w naszych założeniach będzie ważył 158 g i będzie dostarczał 385 kcal. O ile ten chlebek zostanie zjedzony, bo obowiązku jedzenia chlebka nie ma…

Zatem kaloryczność żurku w chlebku będzie wyglądała następująco w zależności od wersji żurku:

czysty żurek na zakwasie w chlebku – ok. 493 kcal,

żurek z ziemniakami w chlebku – 643 kcal,

żurek z jajkiem S w chlebku – ok. 553 kcal,

żurek z jajkiem M w chlebku – ok. 563 kcal,

żurek z jajkiem L w chlebku – 571 kcal,

żurek z jajkiem XL w chlebku – 584 kcal,

żurek z kiełbasą i ziemniakami w chlebku – 821 kcal,

żurek z kiełbasą w chlebku – 671 kcal,

żurek z kiełbasą i jajkiem S w chlebku – 731 kcal,

żurek z kiełbasą i jajkiem M w chlebku – 741 kcal,

żurek z kiełbasą i jajkiem L w chlebku – 749 kcal,

żurek z kiełbasą i jajkiem XL w chlebku – 762 kcal,

żurek z ziemniakami, kiełbasą i jajkiem S w chlebku – 881 kcal,

żurek z ziemniakami, kiełbasą i jajkiem M w chlebku – 892 kcal,

żurek z ziemniakami, kiełbasą i jajkiem L w chlebku – 899 kcal,

żurek z ziemniakami, kiełbasą i jajkiem XXL w chlebku – 912 kcal.

Jeśli sama kupisz chlebek do żurku i zamierzasz go zjeść, wydrąż go, zważ i oblicz jego kaloryczność, mnożąc liczbę gramów przez 2,41 kcal, jeśli zamierzasz go zjeść. Dodaj wynik do kaloryczności wybranej wersji żurku (czysty, z jajem, z ziemniakami itd). Tak otrzymasz całkowitą liczbę kalorii, której dostarczy ci żurek wraz z chlebkiem.

fot. Żurek w chlebku kcal/ Adobe Stock, shaiith

