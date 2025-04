Lekkostrawna zupa może być zarówno wegetariańska jak i tradycyjna. Pożywne i lekkostrawne zupy zwykle zawierają wywary z mięsa i warzyw, a także rozdrobnione chude, np. drobiowe mięso. Nie można ich za mocno przyprawiać. Całkowicie wykluczone są przyprawy ostre: ocet, duże ilości pieprzu, papryka, curry, chili, ziele angielskie, liść laurowy, kminek czy gorczyca. Bezpiecznie można za to przyprawiać zupy sokiem z cytryny, kwaskiem cytrynowym, solą, koperkiem, majerankiem czy natką pietruszki. Poniżej podajemy przepisy na zupy dietetyczne lekkostrawne. Mogą być samodzielnym posiłkiem lub pierwszym daniem lekkostrawnego obiadu.

Ta zupa posmakuje dzieciom i dorosłym, a najsmaczniejsza wydaje się latem. Świetnie nawadnia i dostarcza energii, ale ponieważ jest mało sycąca, najlepiej podawać ją w ramach pełnego obiadu lekkostrawnego po daniu głównym.

Składniki:

drobny zwykły makaron, np. gwiazdki,

2 kg arbuza,

2 banany,

łyżka cukru pudru,

łyżka soku z cytryny,

jogurt naturalny,

listki mięty do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Ugotuj makaron do miękkości. Arbuza obierz i oczyść z pestek. Obierz banany. Zmiksuj arbuza z bananem, dodając cukier i sok z cytryny. Na talerzach zalewaj makaron chłodnikiem. Dodaj kleksy jogurtu i listki mięty.

fot. Zupa lekkostrawna z arbuza/ Adobe Stock, Eduardo López

Najważniejsze w jej przygotowaniu jest obranie ogórków kiszonych ze skórki. Im drobniej będą warzywa pokrojone lub starte, tym łatwiej będzie je strawić. Ogórkową można zabielić jogurtem naturalnym.

Składniki:

1,5 l bulionu warzywnego,

2 marchewki,

pietruszka,

¼ selera,

5 ogórków kwaszonych,

1/3 szklanki soku z kwaszonych ogórków,

3 ziemniaki,

łyżka masła,

koperek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Obierz marchew, pietruszkę i selera i zetrzyj na tarce. Ziemniaki obierz, pokrój w kostkę. Wrzuć do bulionu starte warzywa i ziemniaki. Gotuj do miękkości (ok. 5 minut). Obierz ze skórki ogórki i zetrzyj na tarce. Dodaj do zupy, wlej sok z ogórków, dodaj masło i gotuj 10 minut. Zabiel zupę jogurtem, jeśli chcesz, i dodaj posiekany koperek.

To częsty posiłek w diecie lekkostrawnej po operacji, ale wtedy podaje się sam bulion, bez warzyw, klusek czy makaronu. Taki lekkostrawny rosół można też podawać przy wszelkiego rodzaju infekcjach i podczas rekonwalescencji po nich.

Składniki:

1 kg mięsa drobiowego,

2-3 litry wody,

3-4 marchewki,

1/2 selera,

1 pietruszka,

kilka ziaren pieprzu,

łyżka majeranku,

sól do smaku.

Sposób przygotowania:

Mięso umyj i włóż do dużego garnka. Zalej wodą i postaw na dużym ogniu. Kiedy woda się zagotuje, zmniejsz ogień i usuń powstającą pianę. Marchewki, seler i pietruszkę umyj, obierz i pokrój na kawałki. Dodaj do garnka. Wrzuć ziarna pieprzu i sól do smaku. Gotuj rosół na małym ogniu przez około 2 godziny. W międzyczasie usuwaj powstającą pianę. Po 2 godzinach odcedź rosół przez sitko. Pokrój marchewkę w plasterki i dodaj o zupy. Gotowy rosół dopraw solą do smaku. Podawaj z ryżem lub makaronem, możesz też wrzucić do rosołu kawałki ugotowanego mięsa drobiowego i posypać zupę natką pietruszki.

fot. Zupa lekkostrawna: rosół/ Adobe Stock, nesavinov

Zamiast ryżu możesz przygotować drobne grzanki z suchego białego pieczywa lub podawać zupę z groszkiem ptysiowym i dodatkiem jogurtu naturalnego. Tę zupę możesz podać na ciepło, ale też w temperaturze pokojowej, jako chłodnik. Może więc stać się ciekawym elementem jadłospisu lekkostrawnej diety.

Składniki:

skrzydło z kurczaka,

2 marchewki,

pietruszka,

kawałek selera,

1 litr passaty,

pół szklanki zwykłego ryżu, suchego,

koperek,

łyżka masła,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Ugotuj skrzydło kurczaka z obranymi warzywami. Ugotuj ryż do miękkości. Wyjmij z wywaru skrzydełko, pietruszkę i selera. Wlej passatę, dodaj masło i gotuj na wolnym ogniu 15-20 minut. Ostudź nieco, zmiksuj i dopraw. Na talerzach zalewaj ryż zupą. Posyp koperkiem.

Barszcz czerwony jest lekkostrawny, ale też pożywny i zdrowy. Jego kwaśność można regulować, dodając sok z cytryny, natomiast nie należy używać octu. Jeśli buraczki są mało słodkie, można zupę nieco dosłodzić.

Składniki:

1 kg buraków czerwonych,

3 średniej wielkości ziemniaki,

obrane i pokrojone w kostkę,

marchewka,

pietruszka,

¼ selera,

jabłko,

sól i pieprz do smaku,

jogurt naturalny.

Sposób przygotowania:

Buraki wyszoruj, osusz i zawiń w folię aluminiową. Piecz w piekarniku 60 min. w temp. 190-200 stopni. W międzyczasie obierz marchew, pietruszkę i selera. Marchew zetrzyj na dużych oczkach tarki. Obierz jabłko, wydrąż, pokrój w kawałki. Włóż warzywa i jabłko do garnka z wodą i ugotuj do miękkości. Wyjmij pietruszkę i selera. Buraczki ostudź, a następnie obierz ze skórki i zetrzyj na grubych oczkach. Ugotuj osobno w małej ilości wody obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki. Dodaj buraczki do wywaru warzywnego i gotuj na wolnym ogniu 10-15 minut. Pod koniec gotowania dodaj ziemniaczki, dopraw solą i pieprzem. Zdjętą z ognia zupę zabiel jogurtem i podawaj, gdy nie będzie już bardzo gorąca.

fot. Zupa lekkostrawna: barszcz czerwony/ Adobe Stock, Piotr Krzesiak

Bardzo prosty przepis na szybką i łatwostrawną zupę dyniową. Jej słodkość można regulować za pomocą jabłek – im ich więcej, tym będzie słodsza. Zupę dyniową można podawać z makaronem, ale tez czystą lub z groszkiem ptysiowym.

Składniki:

1,5 kg dyni,

3 jabłka,

1,5 l bulionu warzywnego,

3 łyżki oliwy,

jogurt naturalny,

natka pietruszki,

cukier, sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Dynię obierz i pokrój w kostkę. Wrzuć na patelnię z rozgrzana oliwą wymieszaną z 3 łyżkami wody. Przykryj i duś 10 minut, co jakiś czas mieszając. Obierz jabłka i wydrąż gniazda nasienne. Wrzuć do bulionu dynię z patelni razem z resztkami oliwy oraz jabłka. Gotuj 15 minut na wolnym ogniu. Gdy zupa ostygnie, zmiksuj ją na gładką masę. Dopraw i podawaj ciepłą z kleksami jogurtu i natką pietruszki.

Pożywna zupa w typie zup przecieranych, ale tak naprawdę nie wymaga tarcia na sicie. Zastąpi je blendowanie. Aby była bardziej sycąca, przed zblendowaniem można do niej dodać trochę mięsa z wywaru, ale bez skóry – tak jak to proponujemy w przepisie.

Składniki:

udko kurczaka,

2 marchewki,

pietruszka,

pół selera,

4 pomidory obrane ze skórki,

3 ziemniaki,

żółtko,

sól, pieprz do smaku,

jogurt naturalny.

Sposób przygotowania:

Włóż udko do garnka z zimną wodą (1,5 litra). Gotuj do miękkości, a następnie wyjmij i ostudź. Włóż do wywaru obrane marchewki, pietruszkę, pół selera, pomidory bez skórki i obrane ziemniaki. Gotuj do miękkości. Obierz udko kurczaka ze skóry, oddziel mięso od kości i wrzuć do zupy. Całość nieco ostudź. Zmiksuj zupę na gładką masę, dodając żółtko i jogurt naturalny. Podawaj z grzankami z białego pieczywa. Jedz, gdy namokną.

fot. Zupa lekkostrawna: przecierowa jarzynowa/ Adobe Stock, Georg Dolgikh

Krupnik podany z kawałkami mięsa będzie bardzo pożywny. Jeśli będzie do tego gęsty, z powodzeniem może stać się jednodaniowym obiadem. Jednak można podawać go także w wersji bez mięsa – co kto lubi.

Składniki:

1,5 litra bulionu z kurczaka,

200 gramów kaszy jęczmiennej,

2 marchewki,

4 ziemniaki,

pietruszka,

2 łyżki masła,

łyżeczka majeranku,

sól i pieprz do smaku,

natka lub koperek.

Sposób przygotowania:

Kaszę jęczmienną dokładnie opłucz w zimnej wodzie i odcedź. Ugotuj ją na wolnym ogniu (ok. 40 minut). Obierz marchew, pietruszkę i ziemniaki i pokrój je w drobną kosteczkę. Do garnka z bulionem dodaj kaszę oraz umyte i pokrojone w kostkę marchewki, pietruszkę i ziemniaki. Dodaj majeranek, liść laurowy oraz sól i pieprz do smaku. Gotuj 5 minut. Pod koniec gotowania dodaj masło i gotuj jeszcze kilka minut. Podawaj mocno ciepły, ale nie gorący. Na talerzach posyp natką pietruszki lub koperkiem.

Aby nadać zupie bardziej świeżego, lekko ostrawego smaku, można listki mięty zmiksować w nieco większej ilości z warzywami. Zamiast grzanek można podać pół kajzerki z masłem do pojadania z zupą. Możesz przygotować też inne fit zupy krem z cukinii.

Składniki:

3 średniej wielkości cukinie,

2 ziemniaki,

1 litr bulionu warzywnego lub wody,

1/2 szklanki jogurtu naturalnego,

sól i pieprz do smaku,

kilka listków świeżej mięty.

Sposób przygotowania:

Oczyść cukinie i ziemniaki, następnie pokrój na mniejsze kawałki. W garnku zagotuj bulion warzywny lub wodę. Dodaj cukinie i ziemniaki, gotuj na średnim ogniu około 15-20 minut lub aż warzywa będą miękkie. Zblenduj warzywa z bulionem, aż uzyskasz jednolitą konsystencję. Dodaj jogurt i wymieszaj. Dopraw solą i pieprzem do smaku. Przed podaniem, posyp zupę listkami świeżej mięty i grzankami z czerstwego białego pieczywa.

fot. Zupa lekkostrawna z cukinii/ Adobe Stock, nata_vkusidey

