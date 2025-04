Zupa krem z cukinii fit to doskonały pomysł na lekki letni lunch. Fit krem z cukinii możesz podać na zimno lub na ciepło. To idealne danie na upały. Zaserwuj go z grzanką, ciecierzycą lub soczewicą, a otrzymasz zbilansowany dietetyczny posiłek. Możesz podać fit krem z cukinii z cukiniowym makaronem, dla bardziej sycącego dania.

Spis treści:

Jest mnóstwo wersji fit kremu z cukinii. Cukinia jest niskokaloryczna, a ostateczna kaloryczność kremu z cukinii zależy od dodatków. Unikaj dodawania do niego serów, śmietany i ptysiowego groszku.

Oto przepis na wersję bazową fit kremu z cukinii, którą możesz urozmaicić dowolnymi dodatkami. Dodatki smakowe ulepszające fit krem z cukinii, które są niskokaloryczne to np.:

zeszklona cebula,

płatki czosnku,

jogurt naturalny,

maślanka,

czosnek,

papryka chili,

przecier pomidorowy,

płatki drożdżowe,

natka pietruszki,

mięta,

kefir,

pestki,

orzechy.

Składniki:

500 g cukinii,

łyżka oliwy,

300 ml bulionu warzywnego,

sól,

pieprz,

cebula,

czosnek.

Sposób przygotowania:

Podsmaż cebulę, czosnek i cukinię na oliwie. Dodaj bulion i zagotuj. Zmiksuj na krem. Dopraw solą i pieprzem. Uzupełnij zupę wybranymi dodatkami.

fot. Prosta fit zupa krem z cukinii/ Adobe Stock, nblxer

Zupa krem z cukinii z dodatkiem mięty i maślanki to orzeźwiający fit posiłek. Dodatek siemienia lnianego podbija prozdrowotne walory zupy.

Składniki:

400 g cukinii,

cebula,

ogórek,

łyżeczka siemienia lnianego,

400 ml maślanki,

2 łyżki oliwy z oliwek,

pół cytryny,

garść świeżej mięty.

Sposób przygotowania:

Na oliwie z oliwek zeszklij cebulę. Dodaj pokrojoną cukinię i podduś ją do zmięknięcia. Dopraw solą. Przełóż zawartość patelni do garnka i odstaw do ostudzenia. Zalej maślanką i zmiksuj zupę na gładki krem. Zetrzyj ogórka na tarce. Dodaj go do zmiksowanego kremu. Zmiel siemię lniane w młynku lub moździerzu. Posiekaj miętę. Podawaj krem posypany obficie świeżą miętą, siemieniem lnianym i skrop sokiem z cytryny.

fot. Krem z cukinii fit z miętą/ Adobe Stock, marysckin

Fit zupa z cukinią i pieczonym czosnkiem to aromatyczna i głęboka wersja fit kremu z cukinii. Podaj każdą porcję z łyżką ricotty lub gęstego jogurtu, by wzbogacić posiłek w białko.

Składniki:

600 g cukinii,

2 główki czosnku,

400 ml bulionu warzywnego,

2 łyżki oleju rzepakowego,

20 g pestek ze słonecznika,

2 łyżki sosu sojowego,

łyżka ricotty,

pieprz.

Sposób przygotowania:

Pokrój cukinię na krążki. Przekrój główki czosnku na pół. Wyłóż cukinię i czosnek na blachę do pieczenia. Skrop oliwą z oliwek. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni do zarumienienia warzyw. Przełóż upieczone warzywa do blendera. Zalej je bulionem. Dodaj sos sojowy i pieprz. Zmiksuj. Na suchej patelni podpraż pestki słonecznika. Podawaj krem z cukinii z pestkami słonecznika, tymiankiem i łyżką ricotty.

fot. Zupa krem z cukinii fit z pieczonym czosnkiem/ Adobe Stock, istetiana

Krem z cukinii i pomidorów przyjmie wiele sezonowych warzyw. Możesz dodać do niego nie tylko cukinię i pomidory, ale też marchewkę, pietruszkę, seler.

Składniki:

2 cebule,

3 ząbki czosnku,

marchewka,

300 g cukinii,

3 duże pomidory,

2 łyżki oleju rzepakowego,

sól,

szklanka wody,

100 g jogurtu naturalnego,

świeża bazylia,

płatki chili.

Sposób przygotowania:

Pokrój cebulę, czosnek, marchewkę, pomidory i cukinię. Na oleju podsmaż cebulę z czosnkiem. Przełóż zawartość patelni do garnka. Dodaj resztę warzyw, szklankę wody, sól i podduś. Gdy warzywa zmiękną, zmiksuj je. Dodaj jogurt naturalny. Podawaj z grzanką przygotowaną z kromki chleba żytniego razowego, płatkami chili i świeżą bazylią.

fot. Fit krem z cukinii z pomidorami/ Adobe Stock, Olena

