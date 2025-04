10 przepisów na keto zupę na każdą porę roku + rady, z jakich produktów korzystać, a jakich nie powinno być w keto zupach

Zupa keto musi być niskowęglowodanowa i dostarczać sporą ilość tłuszczu. Nie można do niej dodać tradycyjnych „wypełniaczy”, czyli makaronu, ryżu czy ziemniaków. Mimo to, keto zupy są sycące, gdyż treści nadaje im mięso, jaja lub kiełbasa czy boczek. Zabielanie zupy odbywa się za pomocą śmietany, a nie zasmażki. To sprawia, że porcja takiej zupy zawiera mało węglowodanów i nie wytrąca ze stanu ketozy.