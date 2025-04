Chodzimy do szkoły, do pracy. Okazuje się, że tempo chodzenia ma spore znaczenie w kontekście odchudzania.

Reklama

Spis treści:

Nie od dziś wiadomo, że aktywność fizyczna jest sprzymierzeńcem odchudzania, dlatego osoby, które chcą zrzucić dodatkowe kilogramy, chętnie spacerują. Jak podaje NY Post, badania naukowców z University od Massachutesst wykazały, że chód w nieregularnym tempie może pozytywnie wpływać na metabolizm.

W badaniu wzięła udział grupa osiemnastu zdrowych 24-latków. Każda z osób maszerowała po bieżni w określonym tempie. Co jakiś czas proszono ich, aby zwiększali lub skracali długość kroków.

Okazało się, że osoby, które robiły naprzemiennie większe i mniejsze kroki, spaliły więcej kalorii. Badacz przeanalizowali te dane i stwierdzili, że zmiana długości kroku o zaledwie 2,7 proc. może zwiększyć metabolizm o 1,7 proc.

Spacerować warto niezależnie od swojej wagi czy wieku i tego, czy się odchudzamy, czy nie.

Nawet krótki spacer pozytywnie wpływa na nasze zdrowie, przyczyniając się do poprawy wydolności organizmu i poprawy samopoczucia, dlatego warto szukać okazji do ruchu. Dużą zaletą spacerów jest to, że czas i trwania i tempo można stopniować, a więc nie potrzeba do nich dużej kondycji.

Oczywiście samo chodzenie nie wystarczy, by schudnąć. Równie ważną rolę odgrywa właściwie zbilansowana dieta i zdrowy tryb życia.

Czytaj także:

Hula hop na odchudzanie (z wypustkami, obciążeniem i bez) - przykładowe ćwiczenia i efekty

Dodaj do smoothie kilka gramów, a zrobisz napój wspomagający odchudzanie. To tylko 1,75 zł dziennie przy produkcie bio i 40 groszy, gdy sięgniesz po zwykłą

Dodaj łyżkę tych ziarenek do wody, wypij i obserwuj efekty. Jak działa kozieradka na odchudzanie?