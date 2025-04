Rozbieramy kaloryczność jajecznicy z 3 jaj na czynniki pierwsze. Dzięki temu z łatwością obliczysz kaloryczność własnej jajecznicy w różnych wersjach. Będziesz też mogła precyzyjnie planować kaloryczność posiłku. To ważne w diecie odchudzającej. Pamiętaj jednak, że kaloryczność to nie wszystko. Chociaż jajecznica z samych białek jest niskokaloryczna, to najwięcej cennych substancji odżywczych, w tym białka, jest w żółtku.

Kaloryczność jajecznicy z 3 jajek zależy od tego, z jakiego rozmiaru jaj została przygotowana oraz czy jest to jajecznica z całych jaj czy może z białek lub mieszanki całych jaj i białek. Zacznijmy od tego, ile kcal ma jajko, bo to podstawa do obliczania kaloryczności całej jajecznicy:

jajko S (43 g) – 60 kcal ,

, jajko M (51 g) – 71 kcal ,

, jajko L (56 g) – 78 kca l,

l, jajko XL (65 g) – 91 kcal.

Kaloryczność białek i żółtek

Białko stanowi ok. 58% masy jajka, a żółtko – ok. 30% jego masy. Na tej podstawie obliczymy kaloryczność białek i żółtek. Białko jaja dostarcza 52 kcal na 100 g (0,52 kcal/g), a żółtko – 322 kcal na 100 g (3,22 kcal/g). Zobaczmy zatem kaloryczność białek i żółtek jaj różnych rozmiarów:

żółtko jaja S – ok. 41,5 kcal,

żółtko jajka M – ok. 49 kcal,

żółtko jaja L – ok. 54 kcal

żółtko jaja XL – ok. 63 kcal

białko jaja S – ok. 13 kcal,

białko jajka M – ok. 15 kcal,

białko jaja L – ok. 17 kcal,

białko jaja XL – ok. 19 kcal.

Ile kalorii ma jajecznica z 3 jajek S:

jajecznica z 3 całych jaj – ok. 180 kcal,

jajecznica z 2 jajek i 1 białka – ok. 133 kcal,

jajecznica z 1 jajka i 2 białek – ok. 86 kcal,

jajecznica z 3 białek – ok. 39 kcal.

Ile kalorii ma jajecznica z 3 jajek M:

jajecznica z 3 całych jaj – ok. 213 kcal,

jajecznica z 2 jajek i 1 białka – ok. 157 kcal,

jajecznica z 1 jajka i 2 białek – ok. 101 kcal,

jajecznica z 3 białek – ok. 45 kcal.

Ile kalorii ma jajecznica z 3 jajek L:

jajecznica z 3 całych jaj – ok. 234 kcal,

jajecznica z 2 jajek i 1 białka – ok. 173 kcal,

jajecznica z 1 jajka i 2 białek – ok. 112 kcal,

jajecznica z 3 białek – ok. 51 kcal.

Ile kalorii ma jajecznica z 3 jajek XL:

jajecznica z 3 całych jaj – ok. 273 kcal,

jajecznica z 2 jajek i 1 białka – ok. 201 kcal,

jajecznica z 1 jajka i 2 białek – ok. 129 kcal,

jajecznica z 3 białek – ok. 57 kcal.

fot. Ile kalorii ma jajecznica z 3 jajek – różne wersje/ Adobe Stock, Julia Sedaeva

Wiesz już, ile kalorii ma jajecznica z 3 jaj przygotowana bez dodatków. Teraz zajmiemy się kalorycznością różnych dodatków, które można do niej wkroić. Od razu informujemy, że wszelkie przyprawy typu sól i pieprz czy suszone zioła nie zwiększają kaloryczności jajecznicy.

Poniżej podajemy kaloryczność dodatków na 100 g oraz na 1 g, abyś mogła z łatwością policzyć kaloryczność swojej jajecznicy z 3 jaj z wybranym dodatkiem. Po prostu zważ, ile dodajesz dodatków i ich wagę pomnóż przez kaloryczność 1 g dodatku. Wynik dodaj do kaloryczności jajecznicy. Gotowe.

Mięsne dodatki do jajecznicy:

boczek – 518 kcal/100 g i 5,18 kcal na 1 g,

bekon – 540 kcal/100 g i 5,4 kcal na 1 g,

kiełbasa wieprzowo-wołowa – 300 kcal/ 100 g i 3 kcal na 1 g,

krewetki – 86 kcal/100 g i 0,86 kcal na 1 g.

Inne dodatki do jajecznicy:

pomidory – 27 kcal/100 g i 0,27 kcal na 1 g,

kurki – 22 kcal/100 g i 0,22 kcal na 1 g,

szynka gotowana – 103 kcal/100 g i 1,03 kcal w 1 g,

pieczarki – 28 kcal/100 g i 0,28 kcal na 1 g,

cebula – 40 kcal/100 g i 0,4 kcal na 1 g,

szpinak – 23 kcal/100 g i 0,23 kcal na 1 g,

jarmuż – 49,5 kcal/100 g i 0,495 kcal na 1 g,

cukinia – 17 kcal/100 g i 0,17 kcal w 1 g,

bakłażan – 25 kcal/100 g i 0,25 kcal w 1 g,

papryka – 40 kcal/100 g i 0,4 kcal w 1 g,

żółty ser – średnio 400 kcal/100 g i 4 kcal w 1 g,

ser pleśniowy – ok. 365 kcal/100 g i 3,65 kcal w 1 g,

parmezan – 430 kcal/100 g i 4,3 kcal w 1 g,

awokado – 160 kcal/100 g i 1,6 kcal w 1 g,

oliwek – średnio 138 kcal/100 g i 1,38 kcal w 1 g.

Poniżej podajemy kaloryczność różnych wersji jajecznicy z 3 całych jaj w rozmiarze M z różnymi dodatkami.

jajecznica z 3 jaj z boczkiem (50 g) – 472 kcal,

jajecznica z 3 jaj z bekonem (50 g) i cebula (100 g) – 523 kcal,

jajecznica z 3 jaj ze szpinakiem (100 g) – 236 kcal,

jajecznica z 3 jaj z pomidorami (100 g) – 240 kcal,

jajecznica z 3 jaj z cebulą (50 g) i pomidorami (100 g) – 260 kcal.

Najmniej kalorii ma jajecznica z białek 3 małych jaj – 39 kcal. Najbardziej kaloryczna jest jajecznica z 3 całych dużych jaj z bekonem (100 g) – 813 kcal. A gdy dodasz do niej inne dodatki, np. cebule i pomidory, kaloryczność jeszcze wzrośnie.

Uwaga! Jeśli smażysz jajecznicę na tłuszczu, jego kaloryczność też musisz wliczyć do kaloryczności jajecznicy. Jeśli masz patelnię z nieprzywierającą powierzchnią, nie musisz używać tłuszczu. Możesz też przygotować jajecznicę na parze — nie będzie zawierała dodatkowego tłuszczu.

fot. Ile kalorii ma jajecznica z 3 jaj z dodatkami/ Adobe Stock, kab-vision

