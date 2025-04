Stara zasada

Jedzenie jest złe lub dobre (niezdrowe/zdrowe)!

Z prasy krzyczą przerażające nagłówki: „Cukier zabija!”, „Toksyny zatruwają twój organizm!”. Paradoksalnie im częściej jesteś ostrzegana, tym większe ryzyko, że dokonasz niezdrowych wyborów żywieniowych. Udowodniono to w badaniach psychologicznych, w których nastraszeni wcześniej uczestnicy zjadali blisko 40% więcej śmieciowego jedzenia!

Nowe podejście

Wszystko jest dla ludzi!

Nie etykietuj żywności, jako zdrowej i niezdrowej. Jeśli uznasz, że gotowane warzywa są zdrowe, a frytki nie twój mózg potraktuje te pierwsze, jako nieatrakcyjne, te drugie, jako kuszące. Zamiast tego zjedz grillowaną rybę i gotowane warzywa z niewielką ilością frytek.

Stara zasada

„Zwały” tłuszczu to moja motywacja!

Nienawiść do siebie, jako sposób na podtrzymanie motywacji do odchudzania? Przecież wiesz, że to nigdy nie zadziała! Badania pokazały, że im bardziej nie lubisz swojego ciała, tym częściej unikasz ćwiczeń. Nie ufasz swoim mięśniom, szybko się irytujesz, zwracasz uwagę na to jak wyglądasz, a nie na to, jakie postępy robisz!

Nowe podejście

Bez względu na wagę ciesz się życiem!

Dopiero zaczęłaś dietę odchudzającą? Odpuść sobie intensywny crossfit czy spinning! Postaw na spokojne zajęcia, które kształtują postawę midnfulness. Uważność przyda ci się nie tylko na treningu, ale także w czasie posiłku. Osoby, które regularnie, naprzemiennie praktykują jogę i ćwiczą cardio chudną szybciej! Bycie świadomym to także jeden z czynników, który zapobiega efekt jojo w przyszłości.

Stara zasada

Rygorystycznie trzymaj się diety!

Wszystko albo nic! W poniedziałek jesteś na diecie i nawet nie patrzysz na winogrona (owoce są zabronione!) czy, o zgrozo, na czekoladę. W środę popołudniu zaś zjadasz „wiaderko” lodów, bo już nie mogłaś wytrzymać. Kto by wytrzymał dietę składającą się z jajek, kawy i sałaty? Kto to w ogóle wymyśla? Szczerze? Ktoś to wymyślił, mniejsza o to, ale to ty wybrałaś tak rygorystyczny sposób na odchudzanie.

Nowe podejście

Cheat meal ułatwia odchudzania (Tak! Lody też!)

Nie jestem zwolennikiem cheat day, w czasie którego jesz bez ograniczeń. Cheat meal zaś to dobry pomysł! Dlaczego? Na co dzień jesz zgodnie z dietą, ale wiesz, że nie ma produktów zakazanych. Masz ochotę na pizzę, lody, pączka? Zjedz je w ramach cheat meal. Możesz pozwolić sobie na 2 takie posiłki w tygodniu. Nie obawiaj się, że wzrośnie kaloryczność całego dnia. Naukowcy z Uniwersytetu w Sydney potwierdzili, że jeśli przez większą część tygodnia jesz podobną ilość kalorii to jednorazowy wyskok nie zmniejsza tempa spadku masy ciała!

