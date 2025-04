Złote mleko, czyli mleko kurkumowe, to tradycyjny napój indyjski stosowany na objawy przeziębienia i choroby układu pokarmowego. Napój w ostatnim czasie za zasługą mediów społecznościowych stał się niezwykle popularny na całym świecie. Zwolennicy picia złotego mleka w celach zdrowotnych uważają m.in., że przyspiesza ono metabolizm i pomaga zmniejszyć masę ciała. Czy taką właściwość potwierdzają wiarygodne źródła? Aby znaleźć odpowiedź, najlepiej odwołać się do badań dotyczących działania kurkumy.

Złote mleko na szybszy metabolizm – co mówią badania?

Według naukowców kurkuma zawarta w złotym mleku może przyspieszać metabolizm, co prowadzi do szybszego spalania kalorii i tłuszczu. Dodatkowo działa oczyszczająco na organizm. Jest to zasługą zawartej w przyprawie kurkuminy. Ten związek polifenolowy pochodzący z roślin imbirowatych ma szeroki zakres prozdrowotnego działania. Dzięki niemu regularne spożywanie kurkumy może pomóc w utracie zbędnych kilogramów.

Mleko z kurkumą pomaga w odchudzaniu

Potwierdza to co najmniej kilka badań. W jednym z nich (publikacja w piśmie Frontiers in Pharmacology) irańscy naukowcy dowiedli, że przyjmowanie suplementu kurkuminy przez osoby z zespołem metabolicznym i podobnymi zaburzeniami wiązało się ze znaczną redukcją masy ciała, obwodu talii oraz BMI. Co więcej, u badanych unormował się poziom leptyny, hormonu odpowiedzialnego za uczucie głodu i sytości. Zauważono także mniejsze stężenie adiponektyny, białka produkowanego przez komórki tkanki tłuszczowej.

Badania na zwierzętach przyniosły podobne wnioski. Dowodzą m.in., że spożywanie kurkuminy może zapobiegać nadwadze i otyłości, ponieważ hamuje przyrost tkanki tłuszczowej. Poza tym zwiększa wrażliwość komórek na insulinę, dzięki czemu glukoza jest właściwie wykorzystywana.

Chociaż wyniki badań są obiecujące, to jednak specjaliści są jednogłośni, że potrzeba więcej danych dotyczących ludzi, aby zweryfikować wpływ kurkumy na redukcję wagi. Nie można także pominąć faktu, że picie złotego mleka może pomóc w chudnięciu pod warunkiem, że idzie w parze ze zdrowym stylem życia.

Jak przygotować złote mleko?

Przygotowanie złotego mleka jest bardzo proste. Możesz wykorzystać mleko albo napój roślinny (np. mleko sojowe, owsiane lub migdałowe). W podstawowej wersji przepisu wystarczy do 250 ml podgrzanego mleka dodać 0,5-1 łyżeczki sproszkowanej kurkumy i dokładnie wymieszać. Zamiast przyprawy w proszku dodaje się czasami pastę kurkumową. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków podaje, że generalnie przyjmowanie do 8 g kurkumy dziennie jest bezpieczne dla człowieka. Jedna szklanka złotego mleka dziennie w zupełności wystarczy.

Aby wzbogacić walory napoju, warto poeksperymentować z różnymi dodatkami. Sprawdzą się takie przyprawy jak cynamon, imbir, czosnek, kardamon. W niektórych przepisach wymienia się tłuszcz, np. masło ghee (masło klarowane) albo olej kokosowy, czy miód, jednak należy wtedy pamiętać, że zwiększamy wówczas kaloryczność napoju. Więcej przepisów na złote mleko w różnych odsłonach smakowych znajdziesz tutaj: Jak przygotować złote mleko?

Warto wspomnieć, że w badaniach do przygotowania złotego mleka zastosowano pastę kurkumową o stężeniu 2% i 6%. Rozpuszczano ją w zwykłym mleku lub napoju roślinnym.

