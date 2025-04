Gdy zaczynasz dietę, powinnaś mieć 2 cele. Pierwszy to oczywiście utrata zbędnych kilogramów, a drugi to zmiana nawyków żywieniowych. Dzięki temu będziesz w stanie utrzymać zgrabną sylwetkę, bo przecież doskonale wiesz, że jeżeli wrócisz do starych przyzwyczajeń, to cały wysiłek pójdzie na marne. Kilogramy, które udało ci się zgubić, wrócą w błyskawicznym tempie.

Zdrowa i zbilansowana dieta to jedno, ale powinnaś również przyjrzeć się swoim przyzwyczajeniom, które wbrew pozorom mają bardzo duże znaczenie. Jeżeli nie widzisz efektów diety, to właśnie one mogą być temu winne. Zobaczcie najczęściej popełniane błędy żywieniowe, które mogą sprawiać, że nie chudniesz.

1. Często pijesz alkohol

Pice alkoholu daje efekt domina. Po jednym drinku zahamowania są ograniczone, a apetyt się wzmaga. To pułapka, z której nie da się uciec. Oprócz dodatkowych kalorii, które dostarczasz w samym koktajlu. Dostarczasz do organizmu setki innych w postaci słonych przekąsek, zapiekanek, pizzy czy hamburgerów, po które w takim stanie sięgamy znacznie częściej. Dlaczego o tym piszę? Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak dużo pije, dopóki nie zacznie prowadzić dziennika żywienia. Dawka, która nie wpływa na efekty diety, to 2-3 kieliszki wytrawnego czerwonego wina tygodniowo.

2. Jesz "dietetyczną" żywność

Brzydzę się "zdrową" żywnością. Zazwyczaj takie produkty zawierają bardzo dużo konserwantów i niemożliwych do wymówienia składników. Umówmy się! Lepiej zrobić najprostszą sałatkę samodzielnie, niż korzystać z takich ułatwień. Mało tego, wiele osób po zjedzeniu mrożonych posiłków uskarża się na dyskomfort, który jest najprawdopodobniej spowodowany wcześniej wspomnianymi substancjami. Warto jeszcze wspomnieć, że takie jedzenie ma bardzo małą objętość i znacznie więcej kalorii, niż zdrowe zbilansowane posiłki przygotowane w domu.

3. Przejadasz się zdrowym jedzeniem

Cudownie, jeżeli zakochasz się w zdrowym jedzeniu. Warzywa, soczewica, awokado, jajka czy produkty pełnoziarniste są bardzo zdrowe, ale tutaj też trzeba zachować umiar. Wiele osób je za dużo. Oczywiście lepiej zjeść więcej warzyw niż pizzy, ale to także musi być pod kontrolą. W takiej sytuacji najlepiej słuchać organizmu. Nie jeść w pośpiechu i dzielić jedzenie na porcje np. owoce powinny mieć wielkość piłki tenisowej, a owsianka jej połowę.

4. Omijasz posiłki

Długie przerwy w jedzeniu mogą spowodować, że paradoksalnie będzie ci trudniej schudnąć. Dlaczego? Po pierwsze, organizm zużywa wtedy mniej kalorii, bo stara się zaoszczędzić energię - nie wie, kiedy dostanie nowy zastrzyk energii. Po drugie, będziesz bardziej narażone na wieczorne napady głodu.

Liczne badania wykazują, że dobrym zwyczajem jest spożywanie dużych posiłków przed okresem największej aktywności. Stąd właśnie wzięło się powiedzenie, że śniadanie (najlepiej duże) zjedz sama, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi. Nie zapominaj również, że przerwy między posiłkami powinny wynosić maksymalnie od 4 do 5 godzin.

5. Liczysz kalorie

Doskonale wiecie, że kalorie mają różną jakość. Nie można porównywać energii uzyskanej z chipsów i grillowanej piersi z indyka. Dlatego większą wagę powinnaś przywiązywać do jakości spożywanych posiłków, a nie ich kaloryczności. Nie chcę mówić, że liczenie kalorii zupełnie nie ma sensu, ale jest dużo bardziej skutecznych i mniej uciążliwych sposobów, aby schudnąć.

6. Rezygnujesz z tłuszczu

Jedzenie odpowiednich tłuszczy jest inteligentną strategią odchudzania. Do codziennej diety warto włączyć oliwę z oliwek, dobrej jakości olej kokosowy, orzechy czy awokado. Dietetycy sugerują nawet, że tłuszcze pochodzenia roślinnego przyczyniają się zmniejszania apetytu i przyspieszenia metabolizmu, a co za tym idzie utraty wagi. Staraj się dodawać je do każdego posiłku. Jedz omlet z awokado, do ulubionego koktajlu dodaj odrobinę oleju kokosowego, a sałatkę skrop łyżką oliwy z oliwek.

7. Jesz pod wpływem emocji

Ile razy sięgnęłaś po paczkę ciastek tylko dlatego, że ci się nudziło lub byłaś zła? Pewnie będziesz zaskoczona, ale taki problem ma wiele osób. Mało tego, to jeden z najczęstszych problemów osób zmagających się z nadwagą. Z czego to się bierze? Wynika to z przyzwyczajeń, które nabyliśmy we wczesnym dzieciństwie, kiedy jedzenie było bezpośrednio wiązane z emocjami. Chyba każdy z nas chociaż raz usłyszał od rodziców: "Będziesz mogła zjeść deser, jak dokończysz obiad" lub "Jeszcze łyżeczka za zdrowie babci" Nie zdajemy sobie sprawy, ale takie postępowanie ma bardzo duże konsekwencje w dorosłym życiu.

Rezygnacja z takiego nawyku jest bardzo trudna i nie wystarczy sobie powiedzieć stop. Kompulsywne jedzenie jest często podświadome. Jednak postaraj się nad nim zapanować. Jeżeli zaczynasz się denerwować, to np. wyjdź na spacer. W domu nie trzymaj niezdrowych przekąsek. Te małe kroki pomogą w uzyskaniu wymarzonej sylwetki.

