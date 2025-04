1. Wszystko smażysz w głębokim tłuszczu

Nie ma chyba nic gorszego niż korzystanie z frytkownicy nie tylko do robienia frytek, ale również podgrzewania kotletów, krokietów i innych gotowych produktów. To największa zbrodnia przeciwko twojej sylwetce!

2. Do zabielania zupy używasz tłustej śmietany

Zamiast używać takiej, która liczy 22% lub 30% tłuszczu, spokojnie wystarczy gęsty jogurt grecki. To totalnie niepotrzebne, dodatkowe kalorie!

3. Usmażone mięso jeszcze przez jakiś czas trzymasz na tłustej patelni

Nie ma nic gorszego niż pozostawienie po smażeniu np. kotletów na obtłuszczonej patelni. Cały ten tłuszcz wsiąka w panierkę, którą potem zjadasz. Ohyda!

4. Ziemniaki zawsze okraszasz tłuszczem

To przyzwyczajenie, które zwykle odziedziczamy po naszych rodzicach czy dziadkach. Pamiętasz, jak twoja babcia okraszała tłuszczykiem ziemniaczki, żeby były smaczniejsze? O zgrozo! Niech ten zwyczaj odejdzie w zapomnienie!

5. Smażysz na zimnym oleju

Jeśli wrzucasz na nierozgrzaną patelnię mięso, cały tłuszcz wsiąka do środka. Jak to się dzieje? Otóż w smażeniu mięsa chodzi o to, by jak najszybciej zamknąć jego pory. A jest to możliwe tylko poprzez położenie go na porządnie rozgrzanym tłuszczu.

6. Używasz soli zamiast ziół

To najprostsza droga do pojawienia się obrzęków i nadciśnienia. Masz świadomość, że to zioła wyciągają najlepszy smak i aromat z potraw? Doceń ich cudowne właściwości, a sól ogranicz do niezbędnego minimum!

7. Po każdym posiłku jesz coś słodkiego

To zwyczaj, który również najczęściej wynosimy z rodzinnego domu. Tego przyzwyczajenia niestety bardzo trudno jest się pozbyć... Jak to zrobić? Może na początek zastąp kawałek serniczka kisielem, po jakimś czasie szklanką soku owocowego, a następnie... sporą ilością niegazowanej wody. Trzymamy kciuki!

