Zioła na detoks

Naturalny detoks ziołowy to skuteczny sposób na poprawę trawienia, pozbycia się uczucia ociężałości i wysmuklenie figury. Jeśli zależy Ci na szybkim działaniu, spróbuj herbaty z czystka, pokrzywy i mniszka lekarskiego. Sprawdź, w czym tkwi ich moc.

Reklama

Fot. Fotolia



3 zioła idealne przy detoksie:

Czystek

Pochodzący z południa Europy czystek jest rośliną o imponujących właściwościach. Pod względem ilości polifenoli nie ustępuje popularnej zielonej herbacie na krok, a nawet przewyższa ją, bo nie zawiera teiny ani teofiliny. Nie można go przedawkować. Między innymi dlatego herbatę ze śródziemnomorskiego krzewu możesz zaserwować dzieciom albo osobom starszym. Nie bez powodu w 1999 r. czystek został okrzyknięty przez naukowców „Rośliną Roku”. To prawdziwy pogromca bakterii i wirusów. Skuteczność w walce z drobnoustrojami potwierdziły badania kliniczne przeprowadzone w Niemczech. Wniosek? Zamiast sięgać po tabletki na grypę, lepiej napij się naparu z czystka. Ale jedną z najważniejszych właściwości rośliny jest jej zdolność do detoksykacji, czyli usuwania toksycznych i zbędnych produktów przemiany materii. Lekarze zalecają picie naparów z czystka palaczom, ponieważ pomaga on usunąć z organizmu groźne metale ciężkie, np. kadm.

Pokrzywa zwyczajna

Już nasze babcie wiedziały, że nie trzeba omijać pokrzyw szerokim łukiem ani wyrzucać ich z ogrodu, bo to chwast niezwykły. Zawartość liści rośliny przypomina sporej wielkości apteczkę, ale poza domowym syropem na kaszel możesz wykorzystać ją na wiele sposobów. Kryje w sobie m. in. witaminy A, z grupy B, C, K, również jod, krzem, magnez, cynk, mangan i żelazo. Jest również bogatym źródłem przeciwutleniaczy. Warto popijać ją przy problemach z trawieniem i nagromadzeniem wody, bo ma silne właściwości moczopędne i zapobiega zatrzymywaniu wody w organizmie. Poza tym poprawia przemianę materii, dlatego ciepły lub wystudzony, np. z dodatkiem kilku kostek lodu napój pokrzywowy możesz wypić przed wyczerpującym treningiem. Zalana wrzątkiem, odstawiona na kilka minut roślina świetnie posłuży również jako dodatek do sałatek, koktajli i twarożku ziarnistego. Trzeba tylko uważać, żeby nie zbierać jej przy ruchliwych drogach.

Mniszek lekarski

Pestycydy, życie w stresie, alkohol i papierosy odgrywają główną rolę w nagromadzaniu ilości toksyn. Mniszek lekarski pomaga pozbyć się tego typu nieproszonych gości. Ma silne działanie detoksykacyjne, pomaga usprawnić pracę nerek, oczyszcza krew i wspomaga metabolizm tkanki tłuszczowej. Łagodzi dolegliwości wątroby. Napary zmniejszają również obrzęki. Ziele mniszka posiada dużo żelaza, siarki, potasu, fosforu oraz witaminy A, C, K oraz z grupy B.

- Oczyszczającą kurację przy pomocy mniszka, pokrzywy i czystka można przeprowadzić, np. pijąc codziennie napary z suszonych liści roślin albo stosując suplementację, np. Prodetox Activ+ w postaci skoncentrowanego soku, który wystarczy rozcieńczyć z wodą albo po prostu popić. – mówi ekspert marki Noble Health, psychodietetyk Agnieszka Owczarek. – To wygodny sposób, bo taką codzienną dawkę wspomagających trawienie naturalnych składników można mieć zawsze przy sobie.

Czytaj też: Metabolizm na wysokich obrotach

Reklama

W oparciu o materiały prasowe Noble Health