Zielona kawa, gdyby potwierdziły się dotychczasowe doniesienia na jej temat, mogłaby stać się cennym składnikiem diety. Jednak na ogłoszenie jej produktem prozdrowotnym trzeba jeszcze poczekać. Nie zmienia faktu, że są ludzie, którzy zgłaszają korzyści, jakich doświadczają dzięki piciu naparu z zielonej kawy czy stosowaniu suplementów z ekstraktem z zielonej kawy.

Spis treści:

Zielona kawa powstaje z ziaren tej samej rośliny co zwykła „mała czarna”. Zielona kawa jest surowa, nie poddaje się jej paleniu. Dzięki temu jest znacznie łagodniejsza w smaku, bardziej kwaśna. Jej najważniejszą cechą jest jednak znacznie wyższa zawartość kwasu ACG. Można ją stosować zarówno pod postacią suplementu jak i tradycyjnie, w formie naparu.

Czarną kawę otrzymuje się poprzez palenie ziaren (tzw. roasting). W czasie tego procesu nasiona są podgrzewane do 200-300 stopni Celsujsza w specjalnych piecach bębnowych. Dzięki paleniu kawa zyskuje głębię smaku i aromat, ale traci cenny kwas chlorogenowy (ACG), któremu przypisuje się między innymi właściwości odchudzające.

Zielonej kawie przypisuje się szereg prozdrowotnych działań, które jednak ostatecznie nie zostały dokładnie przebadane. Wiadomo jednak, że najprawdopodobniej zielona kawa:

Istnieje wiele teorii na temat tego, czy zielona kawa może pomóc w odchudzaniu. Zielona kawa zawiera kwas chlorogenowy, który jest związany z obniżeniem poziomu cukru we krwi, a także zwiększeniem metabolizmu tłuszczu. Niektóre badania sugerują, że spożywanie zielonej kawy może pomóc w utracie wagi, ale są one niejednoznaczne. Sugerują, że być może zielona kawa może wspomagać odchudzanie, ale ich wnioski są dalekie od tego, aby móc stwierdzić, że zielona kawa na pewno i każdemu jest w stanie pomóc osiągnąć prawidłową masę ciała.

Zielona kawa, podobnie jak zwykła kawa, zawiera kofeinę, która może powodować niepożądane skutki uboczne, zwłaszcza wtedy, jeśli jest spożywana w nadmiarze. Zazwyczaj, jedna filiżanka zielonej kawy zawiera od 30 do 50 mg kofeiny, ale zawartość ta może się różnić w zależności od marki i sposobu przygotowania.

Zwykle zaleca się spożywanie od jednej do trzech filiżanek zielonej kawy dziennie. Jednak osobom wrażliwym na kofeinę lub zmagającym się z niepożądanymi skutkami ubocznymi lub chorobami trzustki, zaleca się ograniczenie spożycia zielonej kawy do jednej filiżanki dziennie lub całkowite unikanie kofeiny.

Podobnie jak każdy produkt spożywczy lub suplement diety, zielona kawa może powodować niepożądane skutki uboczne u niektórych osób. Oto niektóre z najczęstszych skutków ubocznych związanych ze stosowaniem zielonej kawy:

Dlatego przed rozpoczęciem jakiejkolwiek diety lub suplementacji, należy skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem, szczególnie jeśli ma się jakieś problemy zdrowotne lub przyjmuje się leki. W przypadku pojawienia się niepożądanych skutków ubocznych po spożyciu zielonej kawy, należy przerwać jej stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

Istnieją pewne grupy osób, dla których spożycie zielonej kawy może być niebezpieczne lub niewskazane. Oto niektóre z nich:

Zielona kawa jest dostępna w różnych formach, w tym w postaci tabletek. Tabletki z zieloną kawą są suplementem diety, który zawiera ekstrakt z zielonej kawy. Tabletki z zieloną kawą są uważane za łatwe w użyciu i wygodne w stosowaniu. Jednak warto pamiętać, że takie suplementy diety powinny być stosowane z umiarem.

Podobnie jak każdy suplement diety, tabletki z zieloną kawą mogą powodować skutki uboczne u niektórych osób. Należą do nich problemy żołądkowe, zaburzenia snu, nerwowość i wzrost ciśnienia krwi. Dlatego przed rozpoczęciem stosowania tabletek z zieloną kawą, należy skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem i przestrzegać zaleceń dotyczących dawkowania i sposobu stosowania.

Olejek z zielonej kawy to produkt, który powstaje poprzez wyciśnięcie oleju z ziaren zielonej kawy. Olejek ten jest bogaty w składniki odżywcze i antyoksydanty, w tym kwas chlorogenowy. Olejek z zielonej kawy może być stosowany na wiele sposobów, w tym:

Warto jednak pamiętać, że olejek z zielonej kawy zawiera kofeinę, która może powodować działania uboczne, takie jak pobudzenie, nerwowość, bóle głowy i problemy żołądkowe. Osoby z chorobami serca, chorobami nerek i nietolerancją kofeiny powinny unikać stosowania tego olejku lub ograniczać jego ilość.

Opinie na temat zielonej kawy są zróżnicowane. Z jednej strony istnieją osoby, które chwalą jej działanie i stosują ją w ramach swojej diety lub suplementacji, z drugiej zaś osoby, które nie dostrzegają jej korzystnego wpływu na zdrowie. I trudno jest dyskutować z którąkolwiek z tych stron, gdyż działanie zielonej kawy na każdy organizm może być nieco inny.

Ponadto jak dotąd opublikowano zbyt mało znaczących badań związanych z wpływem zielonej kawy na organizm, aby jednoznacznie móc ją polecać lub odradzać.

Przygotuj świeżą zmieloną zieloną kawę. Możesz użyć kawy mielonej lub ziaren i zmielić je samodzielnie. W przypadku zmielonej kawy zwróć uwagę na datę jej ważności, aby mieć pewność, że jest świeża. Zieloną kawę najlepiej zaparzać w wodzie o temperaturze około 80-85 stopni Celsjusza. Możesz zagotować wodę, a następnie odczekać kilka minut, aż ostygnie do odpowiedniej temperatury.

Użyj filtra do kawy, papierowego lub metalowego, lub zaparzacza do herbaty. Jeśli używasz filtra papierowego, warto go wcześniej zwilżyć, aby usunąć smak papieru. W przypadku kawy mielonej, dodaj około 1-2 łyżki stołowe na filiżankę kawy. Jeśli używasz zaparzacza do herbaty, dodaj około 1-2 łyżeczki. Zieloną kawę należy zaparzać około 2-3 minuty.

Pamiętaj, że smak i aromat zielonej kawy zależy od jej jakości i sposobu jej zaparzenia. Możesz eksperymentować z różnymi proporcjami i czasami zaparzania, aby znaleźć odpowiedni dla siebie sposób przygotowania.

Kawa zielona mielona może być spożywana w taki sam sposób, jak tradycyjna kawa mielona i ma takie same właściwości jak ziarnista. Można ją zaparzyć w ekspresie do kawy, w kawiarce lub w sposób tradycyjny – ręcznie. Ważne jest, żeby zachować odpowiednie proporcje, aby uzyskać odpowiedni smak i aromat.