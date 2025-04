Jak działa zegar biologiczny każdego z nas?

Fala energii wędruje w ciągu dnia po naszym organizmie z narządu do narządu. Przekonaj się, w jakich godzinach szczyt energetyczny przypada na poszczególne z nich! Podpowiadamy, jakie działania powinnaś podejmować, by żyć w zgodzie z naturalnym zegarem twojego organizmu i właśnie dzięki niemu przyspieszyć odchudzanie do maksimum.

Godzina 5.00–7.00 – szczyt energetyczny osiąga jelito grube

To dobry czas na wypróżnienie. Jeśli cierpisz na zaparcia, postaraj się wstawać wcześniej, ok. 6-6:30. Wtedy istnieje największe prawdopodobieństwo, że uda ci się wypróżnić.

Godzina 7.00–9.00 – czas maksymalnej aktywności żołądka

Nie bez powodu dietetycy powtarzają, by jeść śniadania jeszcze zanim wyjdziesz z domu do pracy. O tej godzinie strawisz wszystko, co zjesz!

Godzina 9.00-11.00 - szczyt energetyczny trzustki

W tym czasie możesz sobie pozwolić na małą, słodką przekąskę. Ilość wydzielonej insuliny będzie wystarczająca do strawienia i spalenia takiego przysmaku.

Godzina 11.00-13.00 - maksymalna aktywność serca

W tym przedziale czasowym osiągasz najwyższą wydolność do pracy fizycznej i umysłowej. Jeśli masz taką możliwość, to najlepszy moment na trening. Pamiętaj, by nie zmuszać organizmu to ciężkiej pracy między 7 a 9 oraz między 23 a 1 w nocy. To moment, w którym serce pracuje na najniższych obrotach i w tych godzinach najczęściej dochodzi do zawałów!

Godzina 13.00–15.00 – szczyt aktywności jelita cienkiego

Jelito cienkie jest odpowiedzialne za oddzielanie przydatnych i nieprzydatnych substancji odżywczych z pożywienia, które zjadłaś do tej pory. Im bliżej wieczora, tym proces ten staje się coraz bardziej upośledzony, a w nocy zanika. To właśnie dlatego - jeśli zjesz obiad późną porą - rano budzisz się bez energii z uczuciem pełnego żołądka!

Godzina 15.00-17.00 - maksimum pracy pęcherza

Jeśli w tym czasie często chodzisz do toalety, może to oznaczać, że twój pęcherz jest osłabiony. By go wzmocnić, zacznij ćwiczyć!

Godzina 17.00-19.00 - szczyt aktywności nerek

To drugi w kolejce, najlepszy moment na trening!

Godzina 19.00-21.00 - maksimum aktywności krążenia krwi

Jeśli w tym czasie odczuwasz zimno, możesz mieć problemy z krążeniem krwi. Warto to zbadać! Oprócz tego, w okolicach godziny 21, żołądek przestaje produkować soki trawienne. Wszystko co teraz zjesz, zostanie w nim do rana!

Godzina 21.00 - 23.00 - maksimum aktywności 5 organów: serca, płuc, trzustki, wątroby i nerek

Jest to czas ładowania akumulatorów na następny dzień. W tym czasie organy rozdysponowują zgromadzoną energię na pozostałe obszary ciała. Właśnie z tego powodu warto między tymi godzinami zapewnić organizmowi relaks.

Uwaga! Jeśli w tym przedziale czasowym jesteś aktywna, twoje ciało prawdopodobnie samoczynnie przestawi swój zegar biologiczny. Wraz z nim zmienią się pory działania wszystkich pozostałych organów. Jeśli jednak twój tryb życia jest nieregularny i chodzisz spać o różnych porach, organizm ulegnie rozchwianiu energetycznemu. Z dnia na dzień twoje ciało będzie funkcjonować coraz gorzej.

Godzina 23.00-1.00 - maksymalna aktywność pęcherzyka żółciowego

Godzina 1.00-3.00 - szczyt aktywności wątroby

Właśnie teraz wątroba stara się przerobić wszystko to, co zjadłaś wieczorem. Jeśli zafundowałaś jej ogromną porcję niezdrowego jedzenia, możesz być pewna, że albo ta noc nie będzie przespana, albo rano obudzisz się totalnie zmęczona.

Godzina 3.00-5.00 - maksimum aktywności płuc (budzisz się ze snu)

