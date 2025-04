Dietetyczna pizza stanowi wartościowy i odżywczy obiad lub kolację. Nie musisz rezygnować z tego posiłku na diecie. Fit pizza sprawdzi ci się jako klasyczny posiłek lub pomysł na poczęstunek dla przyjaciół. Nasze przepisy na pizzę dietetyczną mają mniej kalorii, są zdrowsze, ale też smaczne. Przetestuj najlepsze przepisy na pizzę w fit wersji.

Spis treści:

Dietetyczna pizza ma przede wszystkim mniej kalorii niż klasyczna pizza. Fit pizzę zrobisz, jeśli zastosujesz się do tych wskazówek na obniżenie kaloryczności posiłków, w tym wypadku pizzy:

dodaj na pizzę mniej sera ;

; zrezygnuj z tłustego mięsa (boczku, salami, kiełbasy) na rzecz kurczaka, chudej szynki, tuńczyka i indyka;

(boczku, salami, kiełbasy) na rzecz kurczaka, chudej szynki, tuńczyka i indyka; skorzystaj z wersji light serów np. mozzarelli light;

np. mozzarelli light; ciasto na pizzę zrób z mąki razowej ;

; rozwałkuj ciasto na pizzę bardzo cienko;

zrezygnuj z sosu czosnkowego i innych sosów do pizzy;

i innych sosów do pizzy; niech dodatki do dietetycznej pizzy stanowią w większości warzywa : papryka, kukurydza, cebula, pieczarki, szpinak;

: papryka, kukurydza, cebula, pieczarki, szpinak; skorzystaj z alternatywnych spodów do pizzy np. spodu z otrębów lub zrób pizzę z kalafiora;

posyp pizzę świeżą rukolą dla większej sytości i dodatkowych witamin.

Dietetyczna pizza na mące razowej ma więcej błonnika, który poprawia przemianę materii. Warzywa dostarczają witamin i składników mineralnych. Do pizzy użyj niewielkiej ilości ostrego sera, aby obniżyć jej kaloryczność.

Porcja: 554 kcal

Czas: 30 min

Ilość: dla 6 osób

Składniki:

sól i pieprz,

100 g chudej szynki,

100 g oscypka lub parmezanu,

szklanka przecieru pomidorowego,

mała czerwona cebula,

papryka żółta i czerwona,

pół puszki kukurydzy,

3 małe ogórki kiszone,

łyżka oliwy.

Składniki na ciasto razowe na pizzę:

200 g mąki razowej,

10 g suszonych drożdży,

6 łyżek oliwy,

3/4 szklanki wody,

1/2 łyżeczki cukru,

1 łyżeczka soli.

Sposób przygotowania:

Drożdże rozpuść z połową wody z cukrem, łyżką mąki i odstaw na 10 minut. Resztę mąki i wody wymieszaj, dodaj rozczyn z drożdży. Zagnieć ciasto. Odstaw do wyrośnięcia na 90 minut. Piecz w 220 stopniach przez 15 minut. Cebulę pokrój w drobną kostkę i podsmaż na oleju. Wymieszaj z przecierem i posmaruj ciasto. Posyp serem startym na drobnej tarce. Ułóż na wierzchu dietetycznej pizzy plasterki szynki i posyp pokrojoną w paski papryką, ogórkiem pociętym w plasterki i osączoną z zalewy kukurydzą. Piecz 20 min.

Pizza dietetyczna idealna dla osób na diecie bezglutenowej. To kolejny posiłek, który możesz dodać do listy smacznych przepisów diety bezglutenowej.

Porcja: 526 kcal

Czas: 50 min

Ilość: dla 3 osób

Składniki na ciasto:

duży bakłażan lub cukinia,

pół szklanki tartego parmezanu,

pół szklanki startych migdałów,

białko jaja.

Składniki na wierzch:

pół szklanki przecieru pomidorowego,

łyżka pesto z bazylii,

mała kulka mozzarelli,

pół czerwonej papryki,

mała cebula,

pojedyncza pierś z kurczaka,

sól i pieprz,

łyżka oleju,

świeża bazylia.

Sposób przygotowania:

Bakłażan lub cukinię zetrzyj na drobnej tarce, wymieszaj z pozostałymi składnikami ciasta. Wylej na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Wyrównaj ciasto dłońmi, aby miało grubość 7 mm. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do temp. 230°C i piecz 15 min. Następnie odwróć ciasto i piecz jeszcze 5 min. Wyjmij z pieca i odstaw na 10 min. Podsmaż kurczaka na oleju. Wymieszaj przecier z pesto, dopraw solą i pieprzem. Posmaruj ciasto. Pokrój warzywa w paski, a kurczaka w kostkę, ułóż na cieście. Obłóż plastrami mozzarelli. Zmniejsz temp. do 180° C i zapiekaj, aż ser się rozpuści (ok. 10 min).

Dietetyczna pizza, która mało kalorii i doskonale sprawdzi się dla osób na diecie Dukana (2. faza diety Dukana) lub innej diecie niskowęglowodanowej. Bazę ciasta stanowią tu otręby.

Porcja: 300 kcal

Czas: 40 min

Ilość: dla 4 osób

Składniki na ciasto:

4 jajka,

12 łyżek otrąb owsianych,

4 łyżki naturalnego serka homogenizowanego,

szczypta soli,

pół łyżeczki proszku do pieczenia.

Składniki na wierzch:

10 plasterków chudej szynki,

szklanka przecieru pomidorowego,

szczypta soli,

łyżeczka słodkiej papryki,

łyżeczka przyprawy do pizzy,

duża cebula,

2 ząbki czosnku,

6 pieczarek,

pomidor.

Sposób przygotowania:

Jajka dokładnie wymieszaj z serkiem, solą i proszkiem. Dodaj otręby i ponownie wymieszaj. Odstaw na 15 minut, by ciasto zgęstniało. Wylej do formy wyłożonej papierem do pieczenia (bez tłuszczu) i piecz 15 minut w temp. 200° C. Cebulę pokrój w kostkę, czosnek przeciśnij przez praskę. Podduś w łyżce wody, dodaj przecier, sól, paprykę i zioła i duś kilka minut. Posmaruj ciasto przecierem, ułóż na wierzchu dietetycznej pizzy plasterki szynki, pokrojone pieczarki i pomidor. Zapiekaj dietetyczną pizzę jeszcze 10 minut.

Doskonała dietetyczna pizza osób stosujących dietę na anemię - chuda szynka to cenne źródło żelaza. Jego wchłanianie zwiększa witamina C, zawarta w pomidorach i świeżej rukoli.

Porcja: 516 kcal

Czas: 20 min

Ilość: dla 6 osób

Składniki na ciasto:

2 szklanki mąki pszennej,

1/3 szklanki oleju,

2/3 szklanki mleka,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

sól i pieprz.

Składniki na wierzch:

sól i pieprz,

200 g szynki parmeńskiej,

250 g rukoli,

100 g parmezanu w kawałku,

szklanka przecieru pomidorowego,

łyżeczka przyprawy do pizzy.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj składniki na ciasto i zagnieć, aż powstanie masa. Rozwałkuj. Piecz w 180 stopniach przez 30 minut. Przecier pomidorowy dopraw solą, pieprzem i przyprawą. Posmaruj spód i podpiecz 10 minut. Następnie ułóż na wierzchu szynkę parmeńską i zapiekaj jeszcze 5 minut. Pokrój pizzę na kawałki. Tuż przed podaniem posyp umytą i osuszona rukolą. Z wierzchu posyp dietetyczną pizzę wiórkami parmezanu.

fot. Dietetyczna pizza z szynką/ Adobe Stock, Vladislav Nosik

Kwasy tłuszczowe omega-3 zawarte w owocach morza oraz oliwie wzmacniają połączenia nerwowe. Owoce może to też doskonałe źródła cynku. Dzięki temu wspomagają pracę mózgu i zapobiegają pogarszaniu się pamięci.

Porcja: 486 kcal

Czas: 25 min

Ilość: dla 6 osób

Składniki na ciasto:

250 g mąki pszennej,

1/2 szklanki ciepłej wody,

7 g suchych drożdży,

1 łyżeczka soli,

1/2 łyżeczki cukru,

1 łyżka oliwy z oliwek.

Składniki na wierzch:

sól i pieprz,

500 g mieszanki owoców morza lub po 150 g mrożonych krewetek, kalmarów i małży,

mała cukinia,

papryczka chili,

3 łyżki oliwy,

estragon.

Sposób przygotowania:

Do połowy wody dodaj 3 łyżki mąki, cukier i drożdże. Wymieszaj i odstaw na 10 minut. Pozostałą mąkę wymieszaj z solą. Dodaj rozczyn i pozostałą wodę. Dodaj oliwę. Zagnieć. Pozostaw do wyrośnięcia na około 60 minut. Owoce morza rozmroź i przelej wrzątkiem. Osącz. Cukinię pokrój w słupki, chili w bardzo cienkie paseczki (zrób to w rękawiczkach). Posmaruj spód dietetycznej pizzy 2 łyżkami oliwy, ułóż owoce morza, posyp, cukinią, papryczką i przyprawami. Piecz około 15 minut w 250 stopniach.

fot. Dietetyczna pizza z owocami morza/ Adobe Stock, Comugnero Silvana

Idealna pizza na diecie wegetariańskiej i diecie wegańskiej - zero mięsa, zero sera, same warzywa i zioła. Jeśli nie pijesz mleka, zastąp je w cieście letnią wodą.

Porcja: 465 kcal

Czas: 40 min

Ilość: dla 6 osób

Składniki na ciasto:

250 g mąki,

1/2 szklanki ciepłej wody,

25 g świeżych drożdży,

1 łyżeczka soli morskiej,

1/2 łyżeczki cukru,

1 łyżka oliwy z oliwek.

Składniki na wierzch:

po 2 duże żółte i czerwone papryki,

sól i pieprz,

2 duże cukinie lub bakłażany,

suszone oregano i bazylia,

2 ząbki czosnku,

3 łyżki oliwy.

Sposób przygotowania:

Drożdże wyjmij z lodówki na 15 minut przed przygotowaniem. Powinny być w temperaturze pokojowej. Rozpuść drożdże w połowie wody z cukrem i 3 łyżkami mąki. Odstaw na 15 minut, by zaczęły pracować. Połącz rozczyn z resztą składników. Wyrób ciasto. Pozostaw je do wyrośnięcia na godzinę. Warzywa umyj i osusz. Paprykę pokrój w paski, cukinię lub bakłażan w plastry. Wymieszaj oliwę z posiekanym czosnkiem i ziołami i natrzyj warzywa, posyp solą i pieprzem. Odstaw na 15 min, potem upiecz na grillu. Ciasto podpiecz 10 min w 250 stopniach, obłóż dietetyczną pizzę warzywami i piecz jeszcze 5 min.

fot. Dietetyczna pizza wegetariańska/Adobe Stock, Eugeniusz Dudziński

Nienasycone kwasy tłuszczowe z oliwek i tuńczyka obniżają poziom cholesterolu, a potas z pomidorów utrzymuje ciśnienie w normie.

Porcja: 482 kcal

Czas: 30 min

Ilość: dla 6 osób

Składniki na ciasto:

1 i 3/4 szklanki mąki,

2 g świeżych drożdży,

2 łyżki oliwy z oliwek,

1/2 łyżeczki cukru,

1/2 łyżeczki soli,

1/2 szklanki letniej wody.

Składniki na wierzch:

pieprz,

2 puszki tuńczyka w sosie własnym,

250 g pomidorów koktajlowych,

150 g zielonych i czarnych oliwek,

2 ząbki czosnku,

2 łyżki oliwy,

2 łyżki posiekanej natki.

Sposób przygotowania:

W 100 ml wody rozpuść drożdże z cukrem i 2 łyżkami mąki. Odstaw na 10 minut. Połącz rozczyn z mąką i pozostałymi składnikami. Wyrób ciasto na pizzę. Odstaw do wyrośnięcia na mniej więcej godzinę. Czosnek obierz, posiekaj i odłóż na 15 min. Podgrzej lekko oliwę, wymieszaj z czosnkiem i posmaruj ciasto. Tuńczyka osącz, rozdrobnij widelcem i ułóż na wierzchu razem z pokrojonymi pomidorami. Posyp dietetyczną pizzę oliwkami i natką. Piecz 15 minut w 250 stopniach.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 01.10.2013.

