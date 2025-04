Zastrzyki na odchudzanie pozwalają schudnąć do 15% wyjściowej masy ciała. Jeśli na początku ważysz 100 kg, spodziewaj się utraty masy ciała po kilkumiesięcznej kuracji zastrzykami na odchudzanie w wysokości ok. 15 kg. Odchudzanie za pomocą zastrzyków jest jednak stopniowe. Nie licz na szybkie efekty, bo doprowadzą do efektu jojo. Odchudzanie przy pomocy zastrzyków z analogami GLP-1 (potocznie: zastrzykami na odchudzanie) wymaga mimo wszystko odpowiedniej diety i aktywności fizycznej.

Reklama

Spis treści:

Stosując semaglutyd w zastrzykach na odchudzanie (np. lek Ozempic) można schudnąć nawet do 15% wyjściowej masy ciała. Dawkę semaglutydu zwiększa się stopniowo, od 0,25 mg na początku, dochodząc w 16. tygodniu do poziomu 2,4 mg semaglutydu w zastrzyku raz na tydzień. Naukowcy z Uniwersytety w Liverpoolu też zadali sobie pytanie „ile można schudnąć stosując semaglutyd” i zaprojektowali badanie, które udzieliło bardzo konkretnych odpowiedzi.

Zebrano grupę 1961 dorosłych z BMI wskazującym na otyłość (>30). U osób, które otrzymywały zastrzyk na odchudzanie z semaglutydem, średnia utrata masy ciała wyniosła prawie -15% (w porównaniu do placebo -2,4%). Stosując lek Ozempic lub inną substancję z semaglutydem raz w tygodniu można schudnąć więc ok. 15 kg w 68 tygodni (17 miesięcy).

Oto dokładne wyniki i przebieg odchudzania, jakie osiągnęła grupa prawie 2000 osób, która wzięła udział w badaniu opublikowanym w 2021 roku. Partycypantów podzielono na dwie podgrupy badawcze.

Pierwsza otrzymywała raz w tygodniu zastrzyk na odchudzanie z semaglutydem (to ta sama substancja, która znajduje się np. w preparacie Ozempic) rozpoczynając od dawki 0,25 mg do 2,4 mg, oraz otrzymała zalecenia, jak schudnąć dzięki zmianom w stylu życia. Druga grupa osób otrzymała wyłącznie zalecenia dotyczące zmian w stylu życia dla skutecznego odchudzania.

Obserwacje i zbieranie wyników trwało 68 tygodni, czyli 17 miesięcy.

Utrata masy ciała przy zastosowaniu zastrzyków na odchudzanie z semaglutydem (np. Ozempic) postępowała następująco:

1. miesiąc (4 tygodnie) przyjmowania zastrzyków na odchudzanie – ok. -2,5% wyjściowej masy ciała (osoba ważąca 100 kg traci 2,5 kg);

(osoba ważąca 100 kg traci 2,5 kg); 2. miesiąc (8 tygodni) przyjmowania zastrzyków na odchudzanie – ok. -4% wyjściowej masy ciała (osoba ważąca 100 kg traci ok. 4 kg);

(osoba ważąca 100 kg traci ok. 4 kg); 3. miesiąc (12 tygodni) przyjmowania zastrzyków na odchudzanie – ok. -6% wyjściowej masy ciała (osoba ważąca 100 kg traci ok. 6 kg);

(osoba ważąca 100 kg traci ok. 6 kg); 4. miesiąc (16 tygodni) przyjmowania zastrzyków na odchudzanie – ok. -8% wyjściowej masy ciała (osoba ważąca 100 kg traci ok. 8 kg);

(osoba ważąca 100 kg traci ok. 8 kg); 5. miesiąc (20 tygodni) przyjmowania zastrzyków na odchudzanie – ok. -9,5% wyjściowej masy ciała (osoba ważąca 100 kg traci ok. 9,5 kg);

Po piątym miesiącu przyjmowania zastrzyków na odchudzanie dalej można skutecznie schudnąć, ale tempo odchudzania widocznie zwalnia:

7. miesiąc (28 tygodni) przyjmowania zastrzyków na odchudzanie – ok. -11,5% wyjściowej masy ciała (osoba ważąca 100 kg traci ok. 11,5 kg);

(osoba ważąca 100 kg traci ok. 11,5 kg); 9. miesiąc (36 tygodni) przyjmowania zastrzyków na odchudzanie – ok.-13% wyjściowej masy ciała (osoba ważąca 100 kg traci ok. 13 kg);

(osoba ważąca 100 kg traci ok. 13 kg); 11. miesiąc (44 tygodnie) przyjmowania zastrzyków na odchudzanie – ok.-14,8% wyjściowej masy ciała (osoba ważąca 100 kg traci ok.14,8 kg);

(osoba ważąca 100 kg traci ok.14,8 kg); 13. miesiąc (52 tygodnie) przyjmowania zastrzyków na odchudzanie – ok.-15,8% wyjściowej masy ciała (osoba ważąca 100 kg traci ok. 15,8 kg);

(osoba ważąca 100 kg traci ok. 15,8 kg); 15. miesiąc (60 tygodni) przyjmowania zastrzyków na odchudzanie – ok.- 14,9% wyjściowej masy ciała (osoba ważąca 100 kg traci ok. 14,9 kg).

Wrażenie robi jednak nie tylko średnia utrata masy ciała. Jeszcze bardziej spektakularnie prezentuje się liczba osób, na które zastrzyki na odchudzanie podziałały w porównaniu do liczby osób, na które podziałały same zalecenia dietetyczne. Aż 86,4% osób przyjmujących zastrzyki na odchudzanie z semaglutydem raz w tygodniu faktycznie zredukowało masę ciała, w porównaniu do 31,5% osób, które zredukowały masę ciała jedynie po otrzymaniu zaleceń (bez zastrzyków). Dokładne dane ilustruje poniższa tabela:

Tabela jasno pokazuje, że przyjmowanie semaglutydu w zastrzykach powodowało znacznie skuteczniejsze odchudzanie, niż tylko zmiana nawyków żywieniowych.

Zastrzyki na odchudzanie – czy są bezpieczne? Czy mogą je stosować osoby zdrowe?

Po podsumowaniu wyników okazuje się, że 17 miesięcy terapii semaglutydem (np. preparatem Ozempic) pozwoliło na utratę masy ciała w wysokości ok. 15,3 kg, w porównaniu do średniej utraty 2,6 kg u osób, które otrzymały wyłącznie zalecenia zmiany diety i stylu życia. Autorzy badania podkreślają jednak, że wiele osób biorących udział w badaniu miało jednocześnie problemy z gospodarką cukrową (np. insulinooporność, stan przedcukrzycowy), więc efekty u osób zupełnie zdrowych mogą być mniej spektakularne.

Podsumowanie: Ile dokładnie można schudnąć w ciągu całego cyklu odchudzania za pomocą zastrzyków na odchudzanie z semaglutydem (np. Ozempic)? Przyjmując utratę masy ciała w wysokości 15%, po pełnym 68-tygodniowym cyklu możesz spodziewać się odchudzenia o 15 kg, jeśli na początku ważysz 100 kg; o 13,5 kg, jeśli na początku ważysz 90 kg; lub o 12 kg, jeśli na początku ważysz 80 kg.

Liraglutyd i preparat Saxenda to na ten moment jedyny zatwierdzony w Polsce oficjalnie do wspomagania leczenia otyłości lek w zastrzyku. Po roku stosowania zastrzyków na odchudzanie z liraglutydem (np. Saxenda) średnia utrata masy ciała to ok. 11,2 %.

Skuteczność preparatu z liraglutydem udowadniają liczne badania kliniczne, ale przejdźmy do konkretów: ile można schudnąć stosując liraglutyd, np. lek Saxenda?

Rezultaty randomizowanego badania trwającego przez 56 tygodni, w którym obserwowano dorosłych z BMI między 27 a 30, były następujące:

3 na 5 osób (62%) stosujących preparat Saxenda znacząco schudło redukując więcej niż 5% wyjściowej masy ciała . Średnia utrata masy ciała przy zastosowaniu leków z liraglutydem to ok. 5,4 kg.

. Średnia utrata masy ciała przy zastosowaniu leków z liraglutydem to ok. 5,4 kg. 1/3 osób (34%) stosujących zastrzyki Saxenda z liraglutydem zredukowało więcej niż 10% wyjściowej masy ciała . To osoby schudły średnio ok. 10,4 kg.

. To osoby schudły średnio ok. 10,4 kg. Ok. 6% osób przyjmujących zastrzyki na odchudzanie Saxenda utraciło 20 i więcej % wyjściowej masy ciała w trakcie trwania badania.

To, kiedy zastrzyki na odchudzanie zaczynają działać jest uzależnione od wykorzystanej substancji, wyjściowej masy ciała, aktywności fizycznej i jakości diety.

Zastrzyki (ale też tabletki na odchudzanie) z dulaglucydem cieszą się mniejszą popularnością, niż te z innymi analogami GLP-1, ale też powodują efekt odchudzający.

To, ile dokładnie można schudnąć przyjmując dulaglutyd (np. Trulicity), zależało od dawki, ale też czasu trwania przyjmowania preparatu. Zastrzyki z preparatu Trulicity dostępne są w dawce 0,75 mg/ 1,5 mg/ 3 mg i 4,5 mg na tydzień. Efekty stosowania tego zastrzyku na odchudzanie są następujące:

Po 4 tygodniach przyjmowania Trulicity, średnia utrata masy ciała wynosi 1 kg , stosowana dawka nie ma dużego znaczenia.

, stosowana dawka nie ma dużego znaczenia. Po 8 tygodniach stosowania Trulicity średnia utrata masy ciała wynosi ok. 2 kg (dawka nie ma dużego znaczenia).

(dawka nie ma dużego znaczenia). Po 12 tygodniach stosowania Trulicity średnia utrata masy ciała wynosi ok. 2,6 kg dla dawki 1,5 mg dulaglutydu i ok. 3 kg dla wyższych dawek.

i ok. 3 kg dla wyższych dawek. Ostateczna utrata masy ciała na końcu pomiarów (po 52 tygodniach) wyniosła: -3,5 kg dla dawki 1,5 mg dulaglutydu; -4,3 kg dla dawki 3 mg dulaglutydu i -5 kg dla dawki 4,5 mg dulaglutydu.

W innym badaniu, odchudzanie przy pomocy dulaglutydu w dawce 1,5 mg wstrzykiwanego raz na tydzień u osób z cukrzycą typu 2., przyniosło efekt redukcji masy ciała o średnio 3 kg w 26 tygodni.

Zastrzyki na odchudzanie – który jest najlepszy w redukcji masy ciała?

Efekt odchudzający zastrzyków na odchudzanie (profesjonalnie: analogów GLP-1 podawanych podskórnie) wynika z biochemicznego działania podawanych substancji na organizm. Analogi GLP-1 podawane w zastrzykach wywierają podobny efekt, co naturalnie wytwarzany w organizmie hormon GLP-1. Dlaczego te nowoczesne leki wykorzystywane są czasem w terapii otyłości? Oto mechanizm ich działania:

pobudzają wydzielanie insuliny , a hamują działanie hormonu glukagonu, który podwyższa stężenie cukru (ale tylko przy podwyższonym poziomie glukozy),

, a hamują działanie hormonu glukagonu, który podwyższa stężenie cukru (ale tylko przy podwyższonym poziomie glukozy), spowalniają opróżnianie żołądka ,

, redukują częściowo insulinooporność,

wpływają na ośrodek w mózgu odpowiedzialny za odczuwanie głodu i sytości.

To oczywiście niejedyne efekty stosowania "zastrzyków na odchudzanie", ale to dzięki nim glutydy mają zastosowanie w redukcji masy ciała.

W prostych słowach można więc powiedzieć więc, że "zastrzyki na odchudzanie" stosowane raz w tygodniu lub codziennie powodują w praktyce zmianę w odczuwaniu chęci na jedzenie. Zjesz mniej, szybciej odczujesz sytość i wydłużysz przerwę do następnego posiłku.

Zastrzyki na odchudzanie (czyli analogi GLP-1) takie jak: semaglutyd, dulaglutyd i liraglutyd, powodują utratę masy ciała dzięki wytworzeniu deficytu energetycznego. Zastrzyki te nie mają magicznego działania, które bezpośrednio przekłada się na chudnięcie. Dzięki mechanizmom działania powodują wytworzenie deficytu energetycznego: to jedyny skuteczny sposób na schudnięcie.

Oznacza to, że dzięki zastrzykom na odchudzanie masz mniejszy apetyt, jesz mniej, a w konsekwencji chudniesz. Pamiętaj jednak, że choć zastrzyki odchudzające są skuteczne, nie jest to jedyna metoda na utratę masy ciała. Przepisywane są one przez lekarzy dopiero gdy inne metody leczenia otyłości zostaną wyczerpane.

Źródła:

Wilding JPH, Batterham RL, Calanna S, Davies M, Van Gaal LF, Lingvay I, McGowan BM, Rosenstock J, Tran MTD, Wadden TA, Wharton S, Yokote K, Zeuthen N, Kushner RF; STEP 1 Study Group. Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. N Engl J Med. 2021 Mar 18;384(11):989-1002. doi: 10.1056/NEJMoa2032183. Epub 2021 Feb 10. PMID: 33567185.

Bonora E, Frias JP, Tinahones FJ, Van J, Malik RE, Yu Z, Mody R, Bethel A, Kwan AYM, Cox DA. Effect of dulaglutide 3.0 and 4.5 mg on weight in patients with type 2 diabetes: Exploratory analyses of AWARD-11. Diabetes Obes Metab. 2021 Oct;23(10):2242-2250. doi: 10.1111/dom.14465. Epub 2021 Jun 29. PMID: 34189841; PMCID: PMC8518850.

Reklama

Czyta także:

Zastrzyki na odchudzanie. Jak wykonać zastrzyk i co zrobić w przypadku pominięcia dawki?

Zastrzyki na odchudzanie – kiedy są refundowane? Ceny za miesięczną kurację

Śmiertelnie niebezpieczne, a coraz bardziej popularne. Czy stosowanie zastrzyków insulinowych na odchudzanie ma sens?