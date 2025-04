Zastrzyki insulinowe na odchudzanie to skrajnie niebezpieczna i nieskuteczna metoda odchudzania. Insuliny nie stosuje się w terapii na odchudzanie, a hormon ten wręcz w pewien sposób utrudnia chudnięcie. Zastrzyki insulinowe na odchudzanie są często mylone z innymi zastrzykami na odchudzanie (np. z lekiem Saxenda i substancją czynną semaglutydem), które pierwotnie także stosowano do wsparcia leczenia cukrzycy. Od niedawna dostępne są także do farmakologicznego wspierania leczenia otyłości, jako leki wydawane na receptę.

Zastrzyki insulinowe na odchudzanie nie są stosowane w żadnym przypadku. Oczywiście cukrzycy, którzy stosują na co dzień insulinę, powinni kontynuować jej podawanie także w trakcie prób odchudzania. Sam zastrzyk z insuliny nie wspiera jednak chudnięcia i procesu redukcji tkanki tłuszczowej.

Zastrzyki insulinowe na odchudzanie są często mylone z innymi zastrzykami wspomagającymi chudnięcie. Bardzo prawdopodobne, że jeśli obiło ci się o uszy, że ktoś stosuje zastrzyki na odchudzanie, wcale nie chodzi o insulinę, a o inne leki: np. Saxenda i Ozempic (z substancją czynną semaglutyd).

fot. Podawanie zastrzyków z insuliny na odchudzanie jest skrajnie niebezpieczne/ Adobe Stock, Syda Productions

Stosowanie zastrzyków z insuliny na odchudzanie nie ma najmniejszego sensu i uzasadnienia zdrowotnego. Dostarczanie insuliny z zewnątrz, zupełnie nie ma właściwości odchudzających.

Ponieważ insulina obniża poziom cukru we krwi, niektórym osobom wydaje się, że wspiera odchudzanie, bo „zabiera” cukier. Owszem, insulina obniża cukier we krwi, ale wtłacza go do komórek. Pozwala więc komórkom spalić cukry w celu pozyskania energii. Jeśli energia nie będzie akurat w danym momencie komórkom potrzebna, cukier zostanie zmagazynowany w formie komórek tłuszczowych lub glikogenu. Można więc w uproszczeniu powiedzieć, że insulina wręcz „przeszkadza” w odchudzaniu. Zastrzyki insulinowe na pewno nie są dobrym pomysłem na odchudzanie.

Podanie insuliny skutkuje efektem odwrotnym od zamierzonego przy odchudzaniu: wzmaga uczucie głodu i chęć sięgnięcia po wysokoenergetyczną żywność. Przez zastrzyki z inuliny możesz nabawić się też insulinooporności i zacząć zauważać brzuch insulinowy.

Efekty, jakie osiągniesz przy zastrzykach z insuliny, mogą być tylko niekorzystne. To przede wszystkim objawy hipoglikemii:

drżenie mięśni,

nasilona nerwowość,

osłabienie,

pocenie się,

zawroty głowy,

uczucie mrowienia kończyn lub innych części ciała,

dezorientacja,

omdlenia,

głód,

utrata przytomności.

Ostatecznym i najniebezpieczniejszym efektem ubocznym niekontrolowanego zastosowania zastrzyków z inuliny na odchudzanie jest utrata przytomności i śmierć z powodu hipoglikemii.

Wykonywanie zastrzyków insulinowych na odchudzanie jest skrajnie niebezpieczne. Wstrzykiwanie insuliny bez nadzoru lekarskiego może doprowadzić nawet do śmierci w wyniku hipoglikemii.

Jedynym uzasadnionym przypadkiem stosowania zastrzyków inulinowych jest cukrzyca i korzystanie z terapii insulinowej przepisanej przez lekarza i zgodnie z jego zaleceniami. W przypadku odchudzania przy cukrzycy lekarz może zdecydować o dostosowaniu i zmianie dawki przyjmowanej inuliny, ale raczej obniży ją, a nie zwiększy.

Eksperci zgodnie nie rekomendują stosowania zastrzyków insulinowych na odchudzanie. Nie ma to żadnego uzasadnienia w fizjologii organizmu i nie wpływa na mechanizmy powstawania otyłości.

Oddzielnym tematem są inne leki w zastrzykach na odchudzanie stosowane przy otyłości. Nie jest to jednak insulina, a zupełnie inne substancje czynne o często przeciwstawnym do insuliny działaniu.

Jeśli słyszysz eksperta wypowiadającego się na temat zastrzyków na odchudzanie, najprawdopodobniej chodzi właśnie o leki Saxenda i Ozempic, nie o insulinę. Ich skuteczność to jednak zupełnie inny wątek.

