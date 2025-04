Najlepsza dieta na zastój wagi w trakcie odchudzania

Przygotowując poniższe dania, staraj się używać jak najmniej tłuszczu oraz cukru. Warto ograniczyć też ilość soli, bo zatrzymuje wodę w organizmie, a przez to waga utrzymuje się w miejscu. I pamiętaj! Każdemu zdarza się zgrzeszyć i sięgnąć po coś wysokokalorycznego. Nie jest to jednak powód do rezygnowania z diety! Walcz dalej, a pierwsze efekty zauważysz już po kilkunastu dniach. Powodzenia!

Dzień 1: poniedziałek

Śniadanie: Jajecznica z białek, smażone pomidory, grejpfrut

Obiad: Sałatka z pieczonego kurczaka (sałata roszponka, pomidory, ogórek, sos winegret)

Przekąska: Pomarańcza i garść orzechów włoskich

Kolacja: Szaszłyk z halibuta z bakłażanem, papryką i cebulą

Dzień 2: wtorek

Śniadanie: Koktajl jagodowy (mleko, jagody lub borówki amerykańskie, siemię lniane)

Obiad: Sałatka z sałaty rzymskiej i innych surowych warzyw z winegretem, 5 dużych krewetek

Przekąska: Marchew w słupki i hummus

Kolacja: Łosoś z grillowanymi warzywami (cukinia, papryka)

Dzień 3: środa

Śniadanie: Burrito z sałatą, pomidorami i dipem jogurtowym

Obiad: Penne z sosem pomidorowym z dodatkiem zmielonych migdałów, 5 krewetek

Przekąska: Pół filiżanki fasoli z salsą pomidorową

Kolacja: Grillowany kotlet wieprzowy z zielona fasolka szparagowa gotowana na parze

Dzień 4: czwartek

Śniadanie: Koktajl z jogurtu, siemienia i jagód

Obiad: Grillowana pierś z kurczaka i szpinak gotowany na parze z cebulką

Przekąska: chudy jogurt grecki z ksylitolem, cynamonem i prażonymi migdałami

Kolacja: Gulasz wieprzowy z gotowanymi warzywami



Dzień 5: piątek

Śniadanie: Omlet z 3 białek z pomidorami, pokrojona w plastry pierś z indyka

Obiad: Pieczony kurczak, z fasolką, cebulą i tortillą

Przekąska: Garść ziaren słonecznika

Kolacja: Krewetki z warzywami w sosie cytrynowo-czosnkowym

Dzień 6: sobota

Śniadanie: Jajka po benedyktyńsku

Obiad: Zapiekana kanapka z tuńczykiem (pieczywo pełnoziarniste, tuńczyk z muszki, musztarda).

Przekąska: Kulka chudej mozarelli, pół filiżanki borówek

Kolacja: Grillowany pstrąg z gotowanym kalafiorem



Dzień 7: niedziela

Śniadanie: Kasza gryczana z odtłuszczonym mlekiem i jajecznicą z dwóch białek

Obiad: Grillowany filet z tuńczyka, pół filiżanki brązowego ryżu, mieszanina sałat.

Przekąska: Marchew w słupki i hummus

Kolacja: Wieprzowina ze szparagami



