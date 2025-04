Dieta strefowa – na czym polega?

Dieta strefowa ma w sobie coś z magii. Jej istotą jest wejście za pomocą żywienia do tzw. „strefy”. Problem polega jednak na tym, że autorzy diety nie definiują dokładnie co stan ten dokładnie oznacza, jakie są wyznaczniki. Strefa (zone) jest zatem pojęciem abstrakcyjnym, subiektywnym.

Stosowanie diety strefowej ma wspierać równowagę hormonalną organizmu i ograniczać stan zapalny, efektem „ubocznym” jest utrata masy ciała. Zdrowie ma nam zapewnić idealna proporcja między hormonami dokrewnymi (oddziałującymi na cały organizm), a hormonami o działaniu tkankowym (miejscowym). Autor wyjaśnia, jakie mechanizmy prowadzą do osiągnięcia strefy posługując się przy tym błędnym podziałem na „złe” i „dobre” hormony. W rzeczywistości wszystkie hormony wydzielane w prawidłowych proporcjach i w odpowiednim czasie są niezbędne.

Dieta strefowa kładzie nacisk na optymalne stężenie insuliny we krwi i ograniczenie spożycia nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 6, które wywierają działanie prozapalne.

Dieta strefowa (zone) w codziennym życiu

Wejście do strefy zapewnia jadłospis dostarczający 40% energii (kcal) z węglowodanów i po 30% z tłuszczy i białek. Proporcje te odbiegają od aktualnie przyjętych norm, które wynoszą odpowiednio dla węglowodanów 45-60%, białka 10-15%, tłuszcze powinny zaś dostarczać maksymalnie do 35% (normy mówią o przedziale 20-35%) energii. W diecie strefowej najważniejsza jest proporcja białek do węglowodanów, która w każdym posiłku powinna wynosić 0,75. W praktyce oznacza to, iż jest to sposób żywienia wysokobiałkowy, który przyczynia się do nadmiernego obciążenia nerek i zwiększonego wydalania wapnia.

Co jeść na diecie strefowej?

W diecie strefowej posiłki komponuje się dobierając odpowiednią ilość „cegiełek” białkowych, węglowodanowych i tłuszczowych. Każda z nich zawiera określoną ilość danego składnika. To dość skomplikowany sposób przygotowywania codziennych posiłków wymagający dokładnej znajomości zawartości makroskładników w produktach (białko, tłuszcz, węglowodany). Dieta strefowa jest dietą wysokobiałkową, a produkty o jego wysokiej zawartości (np. dobrej jakości mięso, ryby, jajka) są przeważnie drogie. Również ze względu na białko, stosując dietę strefową nie będziesz głodna, bo składnik ten zapewnia sytość na długo.

Jednym z podstawowych zaleceń diety zone jest także ścisła regularność spożywania posiłków, która stabilizuje poziom cukru i insuliny we krwi. Pierwszy posiłek zjadasz do godziny po pobudce, a kolejne w odstępach maksymalnie 5 godzinnych (tego czasu nie można przekroczyć!). Dieta strefowa dostarcza około 1200 kcal dla kobiet i 1500 dla mężczyzn.

Autorzy podkreślają, że zaprezentowany sposób żywienia ma być stosowany przez całe życie, co umożliwi pozostanie w mistycznej strefie. Ćwiczenia fizyczne są jego integralną częścią (plus od nas!).

Czy dieta strefowa odchudza lepiej niż inne diety?

Badania dość jednoznacznie wskazują, że proponowana w diecie strefowej proporcja 40% energii (kcal) z węglowodanów i po 30% z tłuszczy oraz białek nie wpływa na jej skuteczność w obniżaniu masy ciała.

Przegląd efektywności diety zone opublikowany w “Journal of the American College of Nutrition” wskazuje, że odchudzanie następuje w wyniku ograniczenia kaloryczności. Niższa waga nie ma nic wspólnego z zasadami diety strefowej.

Opublikowane w 2013 roku w magazynie “Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes” badanie porównuje skuteczność diet Atkinsa, south beach, weight watchers i zone. Żaden z uwzględnionych czterech sposób odchudzania nie doprowadził do znaczącego spadku wagi. Nie było też diety, którą wyróżniłaby skuteczność w utrzymaniu mniejszej masy ciała.

Wniosek jest jeden. Jeśli chcesz schudnąć powinnaś na stałe zmienić swój sposób żywienia, najlepiej w oparciu o polskie normy żywienia. Dopasuj sposób odżywiania do swojego stylu życia i upodobań, co zmniejszy ryzyko efektu jo-jo. W diecie strefowej nie ma nic magicznego.

