Zasady diety paleo wielu osobom wydają się rozsądne i uzasadnione. Ten model żywienia zaleca rezygnację z przetworzonych produktów i żywieniowy powrót do czasów, gdy pożywienie uzyskiwano wyłącznie metodami zbieractwa i łowiectwa. Pracuję jako dietetyk i w tym artykule przedstawię wam nieznane fakty o diecie paleo!

1. Nie ma jednej diety paleo!

Dieta paleo opiera się przede wszystkim na znacznym spożyciu mięsa, podrobów i niektórych warzyw. Zwolennicy diety paleo twierdzą, że tak właśnie wyglądała dieta człowieka, który żył w paleolicie. Prawdą jest jednak, że nie było jednego sposobu żywienia paleo. W paleolicie skład diety zależał przede wszystkim od miejsca zamieszkania.

Tam, gdzie powszechnie dostępne były świeże owoce to właśnie je jadano. Zimą, gdy dostęp do roślinności był ubogi, spożywano więcej mięsa. Ludzie żyjący w paleolicie konstruowali jadłospis wyłącznie na bazie dostępnych produktów!

2. Rezygnacja z mleka i produktów zbożowych nie wynikała z korzyści zdrowotnych

W diecie paleo wykluczone są produkty zbożowe oraz mleko i produkty mleczne. Ograniczenie to nie wynikało jednak z korzyści zdrowotnych. Ludzie paleolitu nie potrafili przetwarzać zboża i nie udomowili jeszcze zwierząt hodowlanych. Z tego powodu nie jedli chleba i nie pili kefiru! Praczłowiek rzeczywiście nie trawił laktozy, bo mutacja, która to umożliwiła pojawiła się dopiero około 10 tysięcy lat temu na terenie Europy. Jeśli jesteś osobą zdrową, nie masz alergii lub nietolerancji pokarmowej możesz śmiało włączyć do diety zarówno produkty mleczne jak i zbożowe, pełnoziarniste!

3. Nie istnieją ciasta i batony paleo

Wchodzisz do sklepu i widzisz batony paleo, ciastka paleo, kokosowe ciasto paleo…To tylko chwyt marketingowy. Praczłowiek nie umiał wytworzyć mąki, a już z pewnością nie piekł ciast w piekarniku z termoobiegiem. Pamiętaj, że za każdą popularną dietą stoi potencjał sprzedażowy często sprzeczny z samymi zasadami diety!

4. Mięso w czasach paleolitu miało inny skład

Mięso spożywane przez praczłowieka było mięsem zwierząt dzikich. Charakteryzowało się niższą zawartością kwasów tłuszczowych nasyconych, a wyższą kwasów nienasyconych omega 3. Wartość odżywcza tego mięsa była wyższa niż mięsa spożywanego współcześnie.

Z wysokim spożyciem mięsa na diecie paleo wiąże się podwyższone ryzyko rozwoju chorób układu krążenia (ze względu na zbyt wysokie spożycie kwasów tłuszczowych nasyconych). W diecie paleo polecany jest także olej kokosowy, który stanowi dodatkowe, znaczne źródło kwasów tłuszczowych nasyconych.

5. Nie znamy długoterminowego wpływu diety paleo

Krótkoterminowa skuteczność diety paleo (jako diety odchudzającej) została potwierdzona w badaniach. Jednak musisz mieć świadomość, że większość diet, na krótką metę, przynosi efekt w postaci spadku wagi. Nie ma znaczenia, czy to dieta paleo, wysokotłuszczowa, wysokobiałkowa czy inna.

Brak jest długoterminowych badań oceniających skutki diety paleo. Praczłowiek zaś żył bardzo krótko, średnio 25-30 lat. W czasie tak krótkiego życia nie mogły rozwinąć się choroby, które współcześnie stanowią zagrożenie np. nowotwory, miażdżyca. Z tego powodu nie wiemy, jak naprawdę dieta paleo oddziałuje na zdrowie współczesnego człowieka.

