W jednym twórca zasady 4S ma rację – stosowanie drakońskich czy udziwnionych diet jest skazane na porażkę i efekt jojo. Dlaczego? Bo zaraz po zakończonej diecie, która była męcząca i frustrująca, szybko wraca się do starych złych nawyków i pojawia się efekt jojo. Tymczasem odchudzanie powinno być trwałą zmianą sposobu żywienia, co wcale nie musi być opresją.

Reklama

Spis treści:

Zasada 4S to zalecenia dietetyczne sformułowane przez austriackiego trenera Simona Mathisa. Nazwa pochodzi od 4 słów, z których każde zaczyna się na „S”. Chodzi o to, żeby jedzenie było:

smaczne,

sycące,

super łatwe i szybkie w przygotowaniu,

społecznie akceptowane.

Koncepcja odchudzania Simona Mathisa w całości opiera się na założeniu, że odchudzanie nie musi być trudne ani bardzo czasochłonne i jest dostępne nawet dla osób bardzo zapracowanych.

Trener podkreśla, że w 80% za sukces odchudzania odpowiada dieta, a jedynie w 20% ćwiczenia. Dlatego można według niego schudnąć bez morderczych i czasochłonnych treningów (na FB poleca 10-minutowe treningi siłowe i burpees) oraz stosując się do prostych zasad dietetycznych, które zamknął w haśle „zasada 4S”. Według niego, aby schudnąć trwale, nie można stosować rygorystycznych diet czy głodówki, których ma się dość zaraz po zakończeniu odchudzania. Trzeba natomiast żywić się tak, aby można było nie wracać do starych, złych i tuczących nawyków żywieniowych. Trener nazywa to zrównoważoną utratą wagi.

Simon Mathis to również biznesmen, który ma cały zespół ludzi, którzy za pieniądze analizują tryb życia swoich klientów i dopasowują im sposób żywienia i ćwiczenia do ich możliwości oraz potrzeb. I trzeba przyznać, że w mediach społecznościowych widać efekty ich pracy.

Zasada 4S nie wymaga od ciebie rezygnowania z ulubionych pokarmów czy grup produktów. Nie wymaga odstawienia węglowodanów czy tłuszczu. Cała tajemnica tkwi w modyfikacji dotychczasowego sposobu żywienia. Niestety w internecie nie sposób znaleźć szczegółowych informacji dotyczących tego, jak modyfikować jadłospis, czy co jest szczególnie polecane, a jakie pokarmy należy ograniczać. Bo, że trzeba to robić, nie ulega wątpliwości. Nie da się bowiem nie wprowadzać żadnych zmian do jadłospisu, który tuczył, i schudnąć. Takich cudów nie ma.

Zatem jedyne co wiemy to to, że zasada 4S ma sprawić, że przejście na dietę nie będzie dla klientów opresyjne, szykowanie posiłków nie zajmie im dużo czasu, a zmieniony jadłospis będzie sprzyjał utracie masy ciała także poprzez zapanowanie nad uczuciem głodu i poprzez satysfakcjonujące smakowo, normalne posiłki.

Zasada 4S nie ma więc uniwersalnych niezmiennych zasad, np. liczby posiłków czy ich kaloryczności. Zawsze menu jest dopasowywane indywidualnie. Można się jedynie domyślać, inaczej odchudzanie nie miałoby szansy się powieść, że zmiany powodują zmniejszenie kaloryczności menu.

Stosowanie się do zasady 4S może dawać rezultaty, przynajmniej na początku, w postaci tempa odchudzania na poziomie 1 kg tygodniowo.

fot. Jak działa zasada 4S/ Adobe Stock, Petro

O efektach stosowania zasady 4S i wcielenia w życie innych ewentualnych zmian proponowanych przez Simona Mathisa można przekonać się, na FB, gdzie trener raz po raz pokazuje sukcesy swoich podopiecznych. Oto co można tam znaleźć:

20 kg mniej w 5 miesięcy,

26 kg mniej w 5 miesięcy,

31 kg mniej w rok,

21 kg mniej w 20 tygodni,

10 kg mniej w 3 miesiące.

Oczywiście najprawdopodobniej są to starannie wybrane przykłady, które mogą potwierdzić to, co mówi trener, np. tempo odchudzania. Czy w każdym przypadku jest taki sam efekt? Tego nie wiadomo, bo profil w mediach społecznościowych to przecież pole do kreacji własnej rzeczywistości.

Najprawdopodobniej jest tak, że część osób chudnie w tempie, o jakim mówi twórca zasady 4S, a inni chudną w nieco innym, wolniejszym tempie. Z pewnością jednak każdy, kto zastosuje dietę o obniżonej kaloryczności i będzie sięgał po mniej niezdrowych i tuczących pokarmów, i zacznie choć trochę więcej się ruszać, schudnie. Niezależnie od tego, czy będzie to klasyczna dieta odchudzająca czy jadłospis ułożony przez ekipę Mathisa.

Reklama

Czytaj także:

Ile można schudnąć w tydzień na różnych dietach?

Jak zrzucić brzuch i jak szybko da się to zrobić?

Dieta 1500 kcal: zasady + jadłospis