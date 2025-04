Jeśli chcesz schudnąć, nie musisz od razu przechodzić na drastyczną dietę. Tak naprawdę wystarczy trzymać się kilku zasad i wykluczyć niektóre produkty z menu. Dowiedz się więcej na temat tego, jaki program odchudzania proponują największym gwiazdom ich trenerzy!

1. Smażone potrawy

Ten zakaz wprowadził David Kirsch - prywatny trener byłego aniołka Victoria''s Secret Heidi Klum i aktorki Liv Tyler. Powód? Podczas smażenia tłuszcz wsiąka w potrawy jak w gąbkę. A 1g oleju to aż 7 kalorii!

2. Rafinowany cukier

Nazywany "cichym zabójcą" szczupłej sylwetki. Dlaczego powinniśmy z niego zrezygnować? A no dlatego, bowiem oczyszczony cukier to węglowodany, których organizm nie jest w stanie wykorzystać. Innymi słowy to po prostu puste kalorie. Zakaz ten wprowadził Teddy Bass - trener m. in. Cameron Diaz.

3. Nieważne co jesz - ważne ile!

Taką zasadę wprowadził kolejny trener znany w świecie show-biznesu - Steve Moyer. Jego zdaniem wszystko jest dla ludzi, ale w rozsądnych ilościach. I nie możemy się z tym nie zgodzić, skoro figurę zawdzięcza mu Jessicka Alba!

4. Alkohol

Zakaz, którego największą zwolenniczką jest Tara Stiles - jedna z najznakomitszych trenerek jogi - powinien zagościć w umyśle każdej osoby nie tylko walczącej z nadwagą, ale i z upływem lat. Alkohol to trucizna, która dodatkowo jest bombą kaloryczną.

5. Winogrona i banany

Zdaniem Harleya Pasternaka - trenera Lady Gagi i Megan Fox - te rodzaje owoców są najbardziej zdradliwe. Choć dobrze smakują są na tyle słodkie, że po ich zjedzeniu poziom insuliny wzrasta do niebotycznych rozmiarów. Zamiast winogron i bananów trener zaleca jedzenie cytrusów - szczególnie pomarańczy i grejpfruitów.

6. Wysokoprzetworzona żywność

Ten zakaz podzielają niemal wszyscy trenerzy związani ze światem show-biznesu. Zdaniem Valerie Waters - trenerki Jessicki Biel - wyróżnikiem tego co powinno znaleźć się na naszym talerzu, jest naturalność produktów. Jeśli nakładasz sobie jedzenie, któremu w formie daleko do tej występującej w naturze, prawdopodobnie powinieneś z niego zrezygnować.

7. Słodkie napoje, także te dietetyczne

Zarzut wobec napojów słodzonych (również tych z dopiską "light"), wytoczył trener John Damon. Jego zdaniem tego typu picie nie tylko nie zawiera żadnych wartości odżywczych, ale również może doprowadzać do odwapnienia kości, problemów z zębami i nadciśnienia.

8. Smakowe jogurty

Choć zakaz ten może wywoływać kontrowersje, na poparcie swojej teorii Jackie Warner przytoczyła jeden najważniejszy argument. Tego typu jogurty - pod przykrywką "zdrowej żywności" - dostarczają organizmowi ogrom cukru!

9. Margaryna

Zdaniem Jaretta Dele Bene margaryna, którą dodajemy nie tylko do kanapek, ale i smażenia, to puste kalorie, które wręcz szkodzą naszemu organizmowi. Dlaczego? Margaryny zawierają szkodliwe tłuszcze trans, które przyczyniają się do pojawienia wielu chorób (np. miażdżycy)

10. Gluten

Dlaczego warto unikać glutenu? A no przede wszystkim dlatego, bowiem produkty go zawierające wcale nie są dietetyczne i często nie jesteśmy w stanie kontrolować wielkości spożywanych porcji. Dodatkowo trenerka Valerie Waters ocena gluten nie jako składnik odpowiedzialny za tycie, ale produkt, który usypia. I to właśnie przez niego nie mamy siły na prowadzenie aktywnego trybu życia!

