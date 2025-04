2 z 6

Zabójca tłuszczu nr 2: chili

Ważna jest: kapsaicyna. To jej papryczka zawdzięcza ostry smak. Po zjedzeniu chili organizm wydziela więcej ciepła i przyspiesza tempo metabolizmu. Spala wtedy więcej tłuszczu.

Jak jeść: Najlepiej z pestkami to one są najostrzejsze. Równie mocno działa papryczka świeża, jak suszona. Wystarczy dodać do potrawy odrobinę.

Co zamiast: inne orientalne przyprawy o ostrym smaku, np.: pieprz cayenne, imbir, cynamon, ziele angielskie.