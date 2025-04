Doskonała figura wymaga wysiłku. Musisz zacząć się ruszać, inaczej nie zgubisz nadmiaru tłuszczyku z tkanki podskórnej i nie uelastycznisz mięśni. Wybierz sobie jakąkolwiek formę ruchu i przyjrzyj się temu, co jesz!

1. Prawidłowo ustaw dietę

Z tego, co jesz i pijesz czerpiesz energię niezbędną do aktywności fizycznej koniecznej do utrzymania ciała (w tym sylwetki i skóry) w dobrej kondycji. Jadłospis musi być zróżnicowany. Proporcje produktów, które powinny się w nim znaleźć określa piramida żywieniowa.

Jej podstawę stanowi aktywność fizyczna i produkty z pełnego przemiału (np. razowy chleb, brązowy ryż). Następny poziom to tłuszcze roślinne, warzywa i owoce, a kolejnymi są orzechy i rośliny strączkowe, ryby, drób, jajka, nabiał (w tym chude twarogi i mleko, rzadko żółty ser). Na końcu zaś są cukry i czerwone mięso.

3. Jedz w odpowiednim momencie

Nie rzucaj się na jedzenie 5 minut przed wyjściem na siłownię, ani tuż po zakończeniu ćwiczeń. Ostatni duży posiłek zjedz 2-3 godziny przed nim i ok. 30-40 minut po nim.

Jeśli biegasz rankami zrekompensuj wysiłek po powrocie jedząc śniadanie złożone z owoców, pieczywa pełnoziarnistego i nabiału. Jeżeli ćwiczysz w ciągu dnia, zjedz drugie śniadanie i dużą kromkę pełnoziarnistego chleba koło południa. Nigdy nie opuszczaj obiadu. Na kolację jedz coś lekkiego, ale wartościowego, np. sałatę z dodatkiem warzyw strączkowych.

3. Sięgaj po zdrowe przekąski

Zamiast niezdrowych tłustych przekąsek (chipsów czy batonów) miej pod ręką cykorię, minikarotki lub suszone owoce (są w nich minerały, które tracisz z potem – magnez, cynk, żelazo). Unikaj kandyzowanych, bo zawierają mnóstwo cukru.

4. Doceń wodę

Przed, w trakcie i po ćwiczeniach dobrze nawilżaj mięśnie od środka, pijąc wodę. Wtedy unikniesz skurczy mięśni. Jeśli duży wysiłek trwa dłużej niż godzinę, powinnaś odbudować rezerwy glukozy w organizmie dodając do wody odrobinę cukru (albo sięgnij po gotowy napój izotoniczny) - taki elektrolit lepiej odżywia tkanki.

Ewa Adamiak