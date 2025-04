Chcesz coś zmienić w swoim życiu? Zastanawiasz się, co robisz nie tak, skoro od dłuższego czasu nie udaje ci się schudnąć? A może chcesz dowiedzieć się, jak wzmocnić i wyrzeźbić ciało?

Reklama

Masz teraz niepowtarzalną okazję, by zadać te wszystkie pytania guru amerykańskiego fitnessu Jillian Michaels!

Jak to zrobić?

To proste - wystarczy, że w komentarzu poniżej pozostawisz nam swoje pytanie, my przekażemy je trenerce, a już za kilka dni na naszym portalu znajdziesz na nie odpowiedź!

Czekamy na wasze pytania!

Kim jest Jillian Michaels?

Jillian Michaels to przedsiębiorca, trenerka osobista i telewizyjna megagwiazda. Ma tysiące fanów na całym świecie. Jillian słynie z wyrazistej osobowości i propagowania zdrowego stylu życia. Popularność zdobyła za sprawą udziału w reality show The Biggest Loser w roli trenerki. Teraz będziemy mieli okazję obserwować życie Jillian Michaels od kuchni na kanale E! Entertainment.

Reklama

Silny charakter, wytrzymałość, zwinność oraz niesłychana umiejętność motywacji siebie i innych – to cechy Jillian Michaels. To jednak tylko jedno oblicze tej popularnej osobowości telewizyjnej. Codziennie życie Jillian upływa na wychowywaniu 2 dzieci, pielęgnowaniu miłości do życiowej partnerki, kontaktach biznesowych, spotkaniach z bliskimi oraz opiece nad… 15 zwierzętami.