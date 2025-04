Wysoka prolaktyna a tycie

Prolaktyna, obok hormonów produkowanych przez nadnercza, uważana jest za hormon stresu. Wynika to z faktu, że jej poziom podnosi się chwilowo pod wpływem stresu, wysiłku fizycznego, ale i podczas stosunku płciowego, snu, spożytego posiłku, ciąży. Wysoki poziom prolaktyny sprzyja tyciu, ale tylko wtedy gdy jest to stan niefizjologiczny, czyli wywołany chorobą.

Reklama

Spis treści:

Zbyt wysoki poziom prolaktyny może wywoływać zwiększenie apetytu, w znacznej mierze na słodycze. Folgowanie sobie w jedzeniu podnosi ryzyko nadwagi i otyłości – to oczywiste. Ale to nie jedyne działanie prolaktyny na niekorzyść masy ciała pacjenta.

Badania naukowe wykazały, że wysoki poziom prolaktyny sprzyja:

tyciu,

otyłości,

syndromowi metabolicznemu,

zaburzeniom profilu lipidowego krwi,

zaburzeniom w gospodarce insulinowej i glukozowej.

Udowodniono więc ponad wszelką wątpliwość, że wysoki poziom prolaktyny może być przyczyną tycia i to zarówno na poziomie zaburzeń apetytu, jak i zmian w metabolizmie, które sprzyjają odkładaniu tkanki tłuszczowej.

Co ciekawe, przy wysokim poziomie prolaktyny tkanka tłuszczowa ma obniżoną zdolność do magazynowania tłuszczu. To nie jest dobra informacja, bo zamiast w tkance tłuszczowej, lipidy w nadmiarze krążą we krwi i odkładają się w innych tkankach, co podnosi m.in. ryzyko chorób układu krążenia.

Choć w niektórych nienaukowych materiałach można znaleźć informację, że wysoki poziom prolaktyny sprzyja zatrzymywaniu wody w organizmie, spowalnia przemianę materii i powoduje gromadzenie tłuszczu w okolicach brzucha, to w literaturze naukowej nie ma potwierdzenia tego faktu. Jest natomiast informacja, że zwiększona ilość tłuszczu brzusznego stymuluje organizm do produkcji prolaktyny. Im więcej tłuszczu brzusznego, tym więcej prolaktyny krąży w organizmie. Z tego względu otyli pacjenci, którzy mają znaczną otyłość brzuszną, powinni starać się obniżyć masę ciała i zredukować ilość tłuszczu trzewnego.

fot. Prolaktyna a tycie/ Adobe Stock, Charlie's

Podwyższony poziom prolaktyny może wywoływać różne niespecyficzne objawy, do których należą:

ograniczone pole widzenia

bóle głowy

wyciek mleka z piersi

niepłodność

spadek libido

suchość pochwy

nadmierne owłosienie ciała u kobiet

brak owłosienia i zaburzenia erekcji u mężczyzn

trądzik

zmniejszenie gęstości kości

tycie.

Nadmiar prolaktyny potwierdza się badaniem krwi. Oznacza się poziom LTH. O hiperprolaktynemii mówi się, gdy u kobiety poziom LTH wynosi więcej niż 20 ng/ml (400 mU/l), a u mężczyzn 15 ng/ml (300 mU/l).

U osób ze zbyt wysokim poziomem prolaktyny odchudzanie może być utrudnione. Bardzo ważne jest ustalenie przyczyny zbyt wysokiego poziomu tego hormonu (guz przysadki, choroby podwzgórza, choroby tarczycy, niewydolność nerek i wątroby, PCOS, wysokotłuszczowa i wysokobiałkowa dieta, przyjmowanie niektórych leków przeciwdepresyjnych i innych).

Jeśli to możliwe, należy skupić się na leczeniu pierwotnej choroby, co powinno pomóc normalizować poziom prolaktyny, a wraz z nią metabolizm i masę ciała. Konieczne jest też zastosowanie zdrowej diety redukcyjnej, która powinna ograniczać w pierwszej kolejności cukry proste. Powinna też być bogata w warzywa i owoce, dostarczać odpowiedniej ilości białka, tłuszczu i energii tak, aby generowała rozsądny deficyt kaloryczny.

Dietę warto wspomóc aktywnością fizyczną, ale przy podwyższonym poziomie prolaktyny najlepiej stawiać na aktywności, które nie powodują gwałtownych wahań kortyzolu i prolaktyny, czyli ćwiczenia niezbyt intensywne i niezbyt długie. Ruch powinien być regularny, wykonywany 4-6 razy w tygodniu.

To potrafią zrobić tylko leki z grupy agonistów receptorów D2. Zwiększają poziom dopaminy, która hamuje wydzielanie prolaktyny. Stosuje się je w przypadku guzów przysadki. Możliwe jest też operacyjne usunięcie guza.

W innych przypadkach obniżanie poziomu prolaktyny bazuje na leczeniu pierwotnej choroby, np. niedoczynności tarczycy. Ostateczną decyzję o koniecznym leczeniu podejmuje lekarz wraz z pacjentem.

Reklama

Czytaj także:

Badanie prolaktyny – kiedy je wykonać

Kiedy podnosi się poziom prolaktyny w organizmie?

Hiperprolaktynemia – objawy