Pizza twarogowa to prawdziwy hit dla każdego, kto chce zwiększyć ilość białka w diecie. To pomocne, gdy się trenuje siłowo, ale też podczas odchudzania. Pizza z twarogowym spodem dostarcza znacznie więcej protein niż tradycyjna i wolniej podnosi poziom cukru we krwi. Syci też znacznie lepiej i na dłużej. A jej przygotowanie nie jest jakoś bardzo kosztowne. Jeśli chcesz, aby tłuszczu w pizzy twarogowej było mniej, możesz zawsze użyć chudego sera twarogowego — bo kaloryczność twarogu zależy od zawartości tłuszczu. Najpraktyczniej jest sięgać po ten sernikowy, ale równie dobrze można zmielić taki kupiony w kawałku. Smacznego!

To naprawdę bardzo proste, bo zrobienie pizzy twarogowej jest prostsze i zwykle mniej czasochłonne niż szykowanie tradycyjnego ciasta na pizzę.

W najprostszej wersji pizzy twarogowej głównymi składnikami spodu do pizzy są biały ser oraz mąka. Jednak nie jest to jedyna możliwość. Da się bowiem przygotować spód bez dodatku mąki. Całą pizzę twarogową można zrobić w piekarniku lub na patelni.

Wykorzystanie twarogu do przygotowania pizzy umożliwia też zrezygnowanie z kilku składników, np. oleju czy oliwy, drożdży czy sody. Dlatego z wykorzystaniem pomysłów na pizzę twarogową można przygotować posiłek o wysokiej zawartości białka, który będzie wspomagał odchudzanie, ale też będzie nadawał się dla osób, które z różnych względów unikają pewnych produktów spożywczych.

Pizzę twarogową robi się najczęściej w dwóch etapach. Najpierw piecze się twarogowy spód (20-30 minut), a dopiero potem układa na nim dodatki i potem już tylko zapieka przez kilka minut.

Aby uzyskać chrupiącą pizzę twarogową, kluczowa jest jedna rzecz. Chodzi o grubość spodu – nie może być ona za duża, bo tylko dość cienka warstwa twarogowego „ciasta” wystarczająco się podsuszy i da chrupiący efekt.

Ile kcal ma pizza z twarogu?

Na to pytanie nie da się odpowiedzieć jedną liczbą. Tak samo jest w przypadku tradycyjnej pizzy. Jest tak, bo nie dość, że kaloryczność zależy od grubości spodu, ale wpływają na nią w bardzo dużym stopniu dodatki. Dlatego kaloryczność pizzy może być bardzo różna – od niezbyt wysokiej do horrendalnie wysokiej.

W przypadku naszych przepisów kaloryczność całej pizzy waha się od 950 do 2540 kcal. Przy podziale na 4 kawałki, każdy z nich dostarczy zatem od 237 do 635 kcal. Jak widzisz, różnica naprawdę może być duża i trzeba zwracać uwagę na skład całej pizzy.

Poniżej 3 przepisy na pizzę z twarogu. Każdy nieco inny od poprzedniego. Wybierz taki, który najbardziej ci odpowiada lub przetestuj wszystkie. Podajemy kaloryczność każdej pizzy i zawartość makroskładników, żebyś dokładnie wiedziała, ile czego zjadasz z każdą tą twarogową pizzą.

Oto pełne przepisy na pizzę z twarogu. Każdy z nich to inna wersja twarogowego spodu oraz propozycja dodatków. Możesz oczywiście na każdym z tych spodów ułożyć dowolne dodatki, także według własnego pomysłu. Wtedy jednak, aby poznać kaloryczność całej pizzy, powinnaś sama ją obliczyć. My podajemy dla każdego przepisu oddzielnie kaloryczność spodu i oddzielnie dodatków. Dzięki temu, robiąc własną wersję pizzy na jednym z naszych spodów, połowę liczenia będziesz mieć z głowy.

Klasyczna pizza twarogowa

Kaloryczność całej pizzy wynosi ok. 1070 kcal. Jeśli podzielisz ją na 4 kawałki, każdy dostarczy ok. 267 kcal. Jeśli chodzi o makroskładniki, to cały przepis dostarcza ok.: białko – 88 g,

węglowodany – 54 g, tłuszcz – 57 g. W 1 z 4 kawałków będzie zatem: ok. 22 g białka, 13,5 g węglowodanów i 14 g tłuszczu.

Składniki na spód:

200 g twarogu na sernik,

1 jajo,

25-30 g mąki pszennej.

Składniki na sos:

¾ puszki pomidorów z puszki z sosem,

6 listków bazylii,

łyżeczka oregano,

łyżeczka tymianku,

sól i pieprz do smaku.

Dodatki:

100 g pokrojonej w paski szynki drobiowej,

100 g startego sera cheddar,

12 pomidorków koktajlowych przekrojonych na pół,

12 czarnych oliwek,

kilka listków bazylii do posypania.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki na spód pizzy. Wyłóż „ciasto” na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, formując z niego dość cienką, równą warstwę. Wstaw do piekarnika i piecz 20-30 minut, doglądają, aby nie przypalić spodu. W międzyczasie zmiksuj pomidory z sosem, przyprawami i listkami bazylii. Wyjmij twarogowy spód z piekarnika, posmaruj sosem i poukładaj na wierzchu dodatki, a całość posyp tartym serem. Wstaw ponownie do piekarnika na 6-7 minut, aby dodatki się podgrzały, a ser stopił. Podawaj od razu.

Kaloryczność składowych tej pizzy twarogowej:

spód – 422 kcal,

sos – 68 kcal,

dodatki – 579 kcal.

fot. Klasyczna pizza twarogowa/Adobe Stock, Анна Журавлевa

Pizza twarogowa bez mąki

Oto pizza z twarogu i płatków owsianych. Cała dostarcza 1713 kcal oraz ok. 143 g białka, 56 g węglowodanów i 101 g tłuszczu. Przy podziale na 4 kawałki, w każdym znajdzie się: ok. 428 kcal, 36 g białka, 14 g węglowodanów i 25 g tłuszczu.

Składniki na spód:

250 g twarogu na sernik,

3 łyżki płatków owsianych,

2 jajka,

łyżka wiórków kokosowych,

łyżeczka proszku do pieczenia,

szczypta soli.

Składniki na sos:

mały słoiczek koncentratu pomidorowego,

6-8 łyżek wody,

łyżeczka miodu,

po szczypcie: bazylii, ziół prowansalskich, soli i pieprzu.

Dodatki:

150 g mozzarelli,

garść rukoli,

16 pomidorków koktajlowych,

100 g starego parmezanu,

70 g szynki szwarcwaldzkiej.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Zmiel w młynku do kawy płatki owsiane z wiórkami kokosowymi. Dodaj je do sera twarogowego i wymieszaj, dodając pozostałe składniki na twarogowy spód. Gdy uzyskasz jednorodną masę, wyłóż ją na formę wyłożoną papierem do pieczenia, formując równomierną warstwę. Wstaw do piekarnika na 15-20 minut. Wymieszaj wszystkie składniki na sos. Wyjmij z piekarnika i posmaruj wierzch spodu sosem. Następnie poukładaj na sosie dodatki poza rukolą (mozzarellę, pomidorki i szybkę wcześniej pokrój na mniejsze kawałki). Posyp tartym parmezanem i wstaw do piekarnika na 5-7 minut, aby całość się podgrzała, a ser stopił. Po wyjęciu z piekarnika posyp rukolą i podawaj.

Kaloryczność składowych tej pizzy twarogowej:

spód – 710 kcal,

sos – 92 kcal,

dodatki – 911 kcal.

fot. Pizza twarogowa bez mąki/Adobe Stock, lcrribeiro33@gmail

Pizza twarogowa bez jajek

Cała pizza twarogowa w tej wersji dostarcza 2540 kcal oraz ok. 179 g białka, 127 g węglowodanów i 150 g tłuszczu. Jeśli pizzę podzielisz na 4 kawałki, w każdym z nich będzie ok. 635 kcal, ok. 45 g białka, 37 g tłuszczu i 31 g węglowodanów.

Składniki na spód:

250 g twarogu na sernik,

3 i ¾ łyżki masła klarowanego,

90 g parmezanu,

8-9 łyżek mąki pełnoziarnistej.

Składniki na sos:

8 łyżek passaty pomidorowej,

150 g pieczarek,

duża szczypta bazylii,

duża szczypta tymianku,

duża szczypta czosnku niedźwiedziego,

szczypta soli i pieprzu,

odrobina oliwy do obsmażenia pieczarek.

Dodatki:

150 g mięsa z wędzonego kurczaka,

2 średnie pomidory,

150 g gruszki (lub ananasa albo brzoskwini),

1 średnia zielona papryka,

8 czarnych oliwek,

100 g tartego twardego żółtego sera (np. parmezanu).

Sposób przygotowania:

Ze wszystkich składników na spód pizzy twarogowej zagnieć jednorodne ciasto. Zawiń je w folię i wstaw do lodówki na 60 minut. W międzyczasie obsmaż na oliwie pokrojone w plasterki pieczarki. Pozostałe składniki na sos wymieszaj i wmieszaj do sosu pieczarki. Kurczaka pokrój w nieduże kawałki, pomidory, owoce, oliwki w plasterki, a paprykę w paseczki. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Wyjmij ciasto z lodówki, uformuj z niego na formie wyłożonej papierem do pieczenia spód do pizzy z wyższymi brzegami. Wstaw do piekarnika i piecz ok. 15 minut. Wyjmij z piekarnika, posmaruj sosem i ułóż na wierzchu wszystkie dodatki. Oprósz tartym serem. Wstaw ponownie do piekarnika na 6-7 minut, aby całość była ciepła, a ser się stopił. Podawaj od razu.

Kaloryczność składowych tej pizzy twarogowej:

spód – 1583 kcal,

sos – 112 kcal,

dodatki – 845 kcal.

fot. Pizza twarogowa bez jajek/ Adobe Stock, bbivirys

Pizza twarogowa z patelni

Ta pizza dostarcza w całości ok. 950 kcal oraz ok. 104 g białka, 78 g węglowodanów i 21 g tłuszczu. Dzieląc ja na 4 kawałki, w każdym będzie: 237 kcal, 26 g białka, 19,5 g węglowodanów oraz ok. 5 g tłuszczu. To prawdziwa dietetyczna pizza!

Składniki na spód:

250 g chudego, zmielonego twarogu,

1 jajo,

65 g mąki,

szczypta soli.

Składniki na sos:

pół szklanki passaty pomidorowej,

przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku,

szczypta imbiru,

łyżeczka suszonej bazylii.

Dodatki:

100 g chudej szynki drobiowej,

70 g startego sera mozzarella,

6 pomidorków koktajlowych,

100 g dyni startej na grubych oczkach.

Sposób przygotowania:

Wmieszaj jaja w twaróg, a następnie dodaj sól i mąkę. Wszystkie składniki na spód dokładnie wymieszaj, aż powstanie jednorodna masa. Zawczasu przygotuj dodatki – pokrój wędlinę na mniejsze kawałki, a pomidorki na połówki. Zetrzyj ser i dynię. Masę na spód wylej na natłuszczoną patelnię z nieprzywierającą powierzchnią. Przykryj i smaż na sporym, ale nie maksymalnym ogniu, aż dół się zrumieni, a całość zetnie. Obróć spód pizzy na drugą stronę, poukładaj na wierzchu dodatki, posyp tartą mozzarellą. Przykryj przykrywką i smaż, aż całość się ugrzeje, dół pizzy twarogowej zrumieni, a ser rozpłynie. Podawaj od razu, posypując listkami szpinaku.

Kaloryczność składowych tej pizzy twarogowej:

spód – 556 kcal,

sos – 42 kcal,

dodatki – 352 kcal.

fot. Pizza twarogowa z patelni/ Adobe Stock, PRABHAS

