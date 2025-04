Faza wychodzenia z postu Dąbrowskiej, to najważniejszy etap całej diety warzywno-owocowej. Wychodzenie polega na stopniowym wprowadzaniu produktów spożywczych, by dieta przestała być niedoborowa, a jednocześnie by nie zaburzyć osiągniętych efektów. Możesz zastosować wychodzenie z postu „starą” lub „nową” metodą.

Dieta dr Dąbrowskiej podzielona jest na 2. lub 4. fazy, w zależności od interpretacji.

Faza wychodzenia inaczej zwana jest fazą rozszerzania diety. Następuje po fazie postu, na której jada się tylko warzywa i wybrane owoce. Najważniejszą zasadą przy przeprowadzaniu wychodzenia z diety Dąbrowskiej, jest powolne rozszerzanie diety. Wyróżnia się dwie metody wychodzenia z postu. Nowszą metodę opartą o wyliczenia kaloryczności i starszą metodę, w której stopniowo wprowadza się poszczególnie produkty spożywcze.

Rozszerzaj dietę powoli

Wszystkie osiągnięte na diecie Dąbrowskiej efekty można bardzo łatwo stracić, jeśli od razu po fazie postu przejdzie się w fazę nieograniczonego spożycia pokarmów.

Według badań to właśnie ten okres jest kluczowy dla utrzymania ewentualnych efektów. Osoby, które zastosowały dietę niskokaloryczną (podobną do diety dr Dąbrowskiej), która od początku miała określony czas, po jej zakończeniu bardzo szybko tyją i niwelują rezultaty. To słynny efekt jojo.

Przy zastosowaniu diet ze ściśle określonymi zakazami i nakazami, często następuje niepohamowany apetyt po zakończeniu okresu diety.

Czas wychodzenia z postu

Wychodzenie z diety dr Dąbrowskiej musi trwać tyle samo, co post.

Jeśli zamierzasz przeprowadzić post Dąbrowskiej przez 14 dni, załóż czas trwania wychodzenia jako 14 dni, czyli całej diety jako 28 dni, z uwzględnieniem etapu wychodzenia.

Jeśli etap postu trwa u Ciebie 21 dni, faza wychodzenia musi trwać 21 dni, a cała dieta Dąbrowskiej 42 dni.

Planując czas na tę fazę od początku, mniejsza szansa, że ulegniesz pokusom od razu po zakończeniu najbardziej ścisłego, 1. etapu. Dostosuj więc czas trwania 1. fazy do tego, jak długo chcesz przeprowadzać całą dietę warzywno-owocową.

Zastanów się, czy przez planowany czas nie będą miały miejsca sytuacje, który wymuszą od ciebie złamanie jadłospisu:

planowane zabiegi i operacje,

uroczystości,

wesela,

wyjazdy.

Oczywiście utrzymanie diety w tych sytuacjach też jest możliwe, ale będzie znacznie utrudnione.

Ogólną zasadą wychodzenia z diety dr Dąbrowskiej, jest stopniowe włączanie wykluczonych wcześniej produktów spożywczych. Harmonogram „starej” metody podzielony jest na 4 fazy. Jeśli twój post trwał 14 dni, jedna z faz wychodzenia musi trwać ok. 3-4 dni. Po tym czasie przejdź do kolejnego etapu i wprowadzaj kolejne produkty spożywcze, nie rezygnując z tych już włączonych do jadłospisu.

1. faza wychodzenia z diety Dąbrowskiej

W pierwszym tygodniu wychodzenia z diety Dąbrowskiej, włącz do jadłospisu zakazane wcześniej warzywa i owoce. Możesz na przykład zacząć jeść awokado, ziemniaki i wszystkie owoce o wyższej zawartości cukru.

2. faza wychodzenia z diety Dąbrowskiej

Wprowadź małe ilości:

kasz;

zbóż;

ziaren,

orzechów.

3. faza wychodzenia z diety Dąbrowskiej

W tym etapie wprowadź jajka i chudy nabiał. Rozpocznij od:

jogurtów naturalnych,

maślanki,

kefirów,

chudego mleka,

twarogu chudego i półtłustego,

lekkiego serka wiejskiego,

4. faza wychodzenia z diety Dąbrowskiej

Do jadłospisu możesz włączyć ryby, owoce morza i mięso (chude). Ryby spożywaj od tej pory co najmniej 1-2 razy w tygodniu.

W fazie wychodzenia z diety dalej obowiązuje lista zakazanych produktów.

Nie można jeść i pić:

kawy i mocnej herbaty,

słodyczy,

tłustych serów,

wyrobów z białej mąki,

alkoholu,

żywności przetworzonej,

fast foodów,

słodzonych napojów.

fot. Adobe Stock, Maksym Povozniuk

Istnieją dwie metody przeprowadzenia wychodzenia z postu Dąbrowskiej. Umownie mówi się o „starej” i „nowej” metodzie. Powyżej przedstawiony harmonogram to starsza metoda wychodzenia z postu. Nowa metoda zakłada liczenie kalorii i węglowodanów, jest więc dla wielu osób trudniejsza, choć może być skuteczniejsza.

W nowej metodzie bardzo ściśle kontroluje się podaż węglowodanów i utrzymuje się organizm w stanie ketozy. Choć dieta Dąbrowskiej ma niewiele wspólnego z bogatotłuszczową dietą ketogeniczną, przez niską zawartość węglowodanów niektórzy wchodzą w stan ketozy, będąc na poście Dąbrowskiej.

Jeśli zdecydujesz się na nową metodę, rozpocznij od wyliczenia zapotrzebowania kalorycznego. Będzie ci to potrzebne do przechodzenia przez kolejne fazy.

Faza 1. nowego protokołu wychodzenia z Dąbrowskiej

Każdego dnia zwiększaj kaloryczność diety o ok. 200 kcal, aż do uzyskania swojego zapotrzebowania energetycznego.

Węglowodany nie powinny stanowić więcej niż 40 g dziennie.

Dozwolone produkty:

wszystkie warzywa i owoce dozwolone na poście;

olej kokosowy, olej z wiesiołka, olej z ogórecznika;

awokado i oliwa z oliwek;

wyroby kokosowe: mleczko, jogurt, śmietana;

gotowane jajka;

grzyby;

algi;

bulion i wywar z kości;

bulion rybny;

orzechy i nasiona;

owoce o niskiej zawartości węglowodanów.

Faza 2. nowego protokołu wychodzenia z Dąbrowskiej

Kaloryczność diety powinna być zgodna z zapotrzebowaniem. Dalej utrzymujesz organizm w stanie ketozy, maksymalna dobowa ilość węglowodanów to 40 g (pamiętaj, że wyklucza się z niej błonnik pokarmowy).

Dozwolone produkty:

wszystkie produkty z poprzednich faz;

bób;

groszek;

fasolka szparagowa;

kiełki soi;

ryby;

masło;

podroby.

Faza 3. nowego protokołu wychodzenia z Dąbrowskiej

Kaloryczność jadłospisu pozostaje na pułapie twojego dziennego zapotrzebowania kalorycznego. Powoli przygotowujesz organizm do wyjścia z ketozy. Dzienna dozwolona ilość węglowodanów wynosi 100 g.

Dozwolone produkty:

wszystkie z poprzednich faz diety;

mięso;

wszystkie rośliny strączkowe;

kasze i ziarna, najlepiej pełnoziarniste;

owoce o niskiej zawartości cukru (kiwi, jabłko, granat, owoce leśne);

Faza 4. nowego protokołu wychodzenia z Dąbrowskiej

Zaczynasz stosować zdrową dietę zgodnie z zapotrzebowaniem kalorycznym. Pozwala ona na utrzymanie masy ciała w normie i utrzymanie efektów diety. Możesz jadać wszystkie produkty wcześniej zakazane, ale staraj się zachowywać umiar.

Pamiętaj, że w trakcie wychodzenia z postu dalej obowiązują cię zasady dotyczące jedzenia warzyw i owoców w dużych ilościach. Warzywa powinny stanowić przynajmniej 50% objętości twojego talerza.

Przepisy w fazie wychodzenia mogą być analogiczne do przepisów w poście Dąbrowskiej. Po prostu dodawaj do poszczególnych dań dozwolone elementy i rozszerzaj w ten sposób dietę.

W dalszym ciągu jedz dużo kiszonek, sezonowych warzyw i pij soki warzywne oraz zakwas z buraków i sok z kiszonej kapusty.

Jeśli nie masz pomysłów na posiłki przy wychodzeniu z diety dr Dąbrowskiej, skorzystaj z jadłospisu diety dr Dąbrowskiej i wzbogacaj go w produkty wymienione w harmonogramie.

surówki polej olejem lnianym lub oliwą z oliwek;

sałatki posypuj orzechami i pestkami;

do zupy dodaj kromkę chleba lub pół woreczka gotowanej kaszy;

przygotuj zdrowe smoothie na bazie kefiru lub jogurtu;

na obiad oprócz gotowanych warzyw podaj ziemniaka i kawałek ryby przygotowanej na parze.

do śniadaniowej sałatki dodaj ugotowane na miękko jajko.

W ten sposób wprowadzisz produkty w mądry sposób i zmniejszysz szanse na efekt jojo.

