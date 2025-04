Wrapy keto to różne dodatki (mięso, sery, warzywa, sos) owinięte w liście kapusty, sałaty lub omleta. Keto wrapy można podać też z keto tortillą np. z mąki migdałowej lub kokosowej. Poznaj smaczne przepisy na wrapy przyjazne diecie ketogenicznej. To doskonałe śniadanie, przekąska, obiad lub kolacja keto i nie tylko. Równie dobrze możesz przygotować je, jeśli wcale nie starasz się ograniczyć węglowodanów w diecie.

Żeby skomponować wrapa przyjaznego diecie ketogenicznej, dzieki któremu nie wyjdziesz z ketozy, musisz przestrzegać oczywiście ogólnych zasad diety niskowęglowodanowej. Zamiast mącznej tortilli, keto wrapy można owinąć w jadalne liście: sałatę, kapustę, jarmuż i nie tylko.

Wypełnienie keto wrapa powinny stanowić białkowe dodatki: mięso, ryba, krewetki, ser, wegańskie zamienniki mięsa lub strączki.

Do keto wrapa warto dodać też źródła zdrowego tłuszczu, dodające energii, kalorii i warunków do rozpuszczenia witamin. Sprawdzą się: keto majonez, sosy na bazie oliwy z oliwek, pesto, awokado, orzechy, masło orzechowe.

Żeby stworzyć zdrowy posiłek, niskowęglowodanowe wrapy muszą być pełne warzyw. Dodawaj dowolne warzywa i niektóre niskowęglowodanowe owoce.

Dla urozmaicenia smakowego do ketogenicznych wrapów warto dodawać różne zioła, przyprawy i warzywa marynowane bez cukru. Te dodatki odświeżają smak posiłku i tworzą z niego wykwintne danie.

Keto wrap "big mac" to popularny ketogeniczny posiłek, który imituje znanego burgera zawiniętego w sałatę. Keto wrap a'la big mac to po prostu keto burger w sałacie lub kapuście. Możesz zrobić go w domu, lub alternatywnie zamówić gotowego burgera bez bułki i zjeść go zawiniętego w liście sałaty lodowej, tworząc keto wrapa big-mac'a.

Składniki:

150 g wołowiny uformowanej w kotlet,

plasterek sera cheddar,

4 plastry ogórków konserwowych,

2 plastry cebuli,

2 plastry pomidora,

łyżka keto majonezu,

2 liście sałaty.

Sposób przygotowania:

Usmaż kotlet wołowy i połóż na nim plaster sera cheddar. Posmaruj burgera keto majonezem. Wyłóż na kotlecie ogórki konserwowe, cebulę, pomidora. Całość owiń w liście sałaty lodowej, tworząc keto wrapa "big mac".

fot. Wrap keto big mac/ Adobe Stock, smspsy

Jeśli chcesz przygotować lekkiego keto wrapa, postaw na krewetki. To orzeźwiający posiłek przyjazny diecie ketogenicznej, który zachwyci nie tylko osoby stosujące zasady diety low carb. Przepis idealny jako fit przekąska na imprezę, dodatek do grilla lub oryginalna przystawka.

Składniki:

2 liście sałaty rzymskiej,

6 krewetek,

łyżka oliwy z oliwek,

pół awokado,

garść rukoli,

pół żółtej papryki,

garść kolendry,

pół limonki,

ząbek czosnku,

2 łyżki sosu sojowego,

6 pomidorków koktajlowych.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej na patelni oliwę z oliwek i oczyść krewetki. Na rozgrzanej oliwie obsmaż krewetki z czosnkiem i sosem sojowym. Pokrój w kostkę pomidorki koktajlowe, paprykę i awokado. Skrop warzywa sokiem z limonki. Uformuj liście rzymskiej sałaty w łódeczki. Wyłóż na sałacie krewetki, salsę warzywną i rukolę. Udekoruj keto wrapy listkami kolendry.

fot. Keto wrap z krewetkami/ Adobe Stock, azurita

Keto wrap z kurczakiem to nie tylko ketogeniczna przekąska low carb, ale też doskonały posiłek na niskokalorycznej diecie bez nabiału. Wystarczy kilka składników, by stworzyć ten zdrowy, kolorowy wrap.

Składniki:

3 liście sałaty masłowej,

kawałek czerwonej papryki,

pół marchewki,

100 g piersi z kurczaka,

dowolne przyprawy,

2 gałązki szczypiorku,

3 łyżki niskosodowego sosu sojowego.

Sposób przygotowania:

Na patelni grillowej ugrilluj pierś z kurczaka obtoczoną w dowolnych przyprawach do kurczaka. Posiekaj marchewkę i paprykę w cienkie słupki. Szczypiorek pokrój w małe kawałki. Na każdym liściu sałaty umieść: kurczaka, marchewkę, paprykę i szczypiorek. Przed jedzeniem zamocz wrapa w sosie sojowym.

fot. Keto wrapy z kurczakiem/ Adobe Stock, siajames

Wrap keto nie musi być pełen mięsa i tłuszczu. Oto pomysł na bardzo lekki i niskokaloryczny ketogeniczny wrap w wersji wegańskiej: z falafelem i sosem na bazie tahini.

Składniki:

2 łyżki wegańskiego zmiennika jogurtu,

łyżeczka tahini,

łyżka soku z cytryny,

150 g falafeli,

2 łyżki oleju rzepakowego,

kilka pomidorków koktajlowych,

ogórek gruntowy,

garść kolendry,

liść sałaty lub kapusty.

Sposób przygotowania:

Na oleju podsmaż falafele. Wymieszaj zamiennik jogurtu z tahini, sokiem z cytryny i siekaną kolendrą. Dopraw solą i pieprzem. Pokrój pomidorki koktajlowe w połówki. Ogórki pokrój na plastry. Na liściu sałaty umieść falafele, pomidorki i ogórki. Polej sosem na bazie tahini i zawiń keto wrapy.

fot. Keto wrap wegański z falafelem/ Adobe Stock, vaaseeenaa

Te keto wrapy z sosem limonkowo-kolendrowym przypadną do gustu osobom lubiącym kwaśne i ciekawe smaki. Zawartość węglowodanów w tych wrapach jest znikoma. Można potraktować je jako przepis na diecie ketogenicznej, diecie paleo, LCHF lub innej diecie niskowęglowodanowej.

Składniki:

3 liście czerwonej kapusty,

awokado,

150 g mięsa wołowo-wieprzowego,

łyżka oleju,

70 g kukurydzy konserwowej,

2 łyżki oliwy z oliwek,

limonka,

duża garść kolendry,

przyprawy: sól, pieprz, papryka chili, słodka papryka.

Sposób przygotowania:

Na oleju podsmaż mięso z dowolnymi przyprawami. Awokado oddziel od skórki i pestki i pokrój w drobną kostkę. Kukurydzę odsącz z zalewy. Do blendera włóż: kolendrę, sok z limonki, skórkę otartą z limonki, sól, pieprz i ostrą paprykę. Zblenduj na gładki sos. W liściach czerwonej kapusty umieść: awokado, mięso, kukurydzę. Polej keto wrapa sosem limonkowo-kolendrowym.

fot. Keto wrapy z awokado/ Adobe Stock, shabbydecor

Wrap meksykański, podobny do burrito, też może powstać w wersji keto. Wystarczy, zamiast tortilli, wykorzystasz do owinięcia farszu sałatę.

Składniki:

150 g wołowiny,

2 łyżki oliwy z oliwek,

pomidor,

garść oliwek,

100 g czerwonej fasoli,

pół kolby kukurydzy,

cebula,

50 g sera feta,

kilka liści sałaty masłowej,

przyprawa do kuchni meksykańskiej.

Sposób przygotowania:

Na patelni rozgrzej oliwę z oliwek. Dodaj mięso i posyp je przyprawą do kuchni meksykańskiej. Podsmażaj do zarumienienia. Dodaj podzieloną na kawałki kukurydzę z kolby i fasolę. Wymieszaj farsz keto wrapa. Pokrój pomidora, oliwki i awokado w kawałki. Umieść zawartość patelni, pomidory, awokado i ser feta w liściach sałaty tworząc niskowęglowodanowe wrapy.

fot. Keto wrap z mięsem i fasolą/ Adobe Stock, Carey

