Ćwiczenia fizyczne mają wpływ na hormony odpowiadające za płodność

Ćwiczenia uczą kontroli oddechu, poprawiają przemianę materii oraz sprzyjają utrzymaniu odpowiedniej sylwetki. Należy pamiętać, że zarówno niedobór jak i nadmiar kilogramów może zaburzyć gospodarkę hormonalną i negatywnie wpłynąć na płodność. W prawidłowym oszacowaniu wagi pomaże wskaźnik BMI (Body Mass Index), który określa stosunek masy ciała podanej w kilogramach do wzrostu wyrażonego w metrach i podniesionego do kwadratu.

Siedzący tryb życia jest jedną z przyczyn podwyższenia poziomu „złego” cholesterolu LDL. Ważne jest, aby jego poziom nie przekraczał zalecanej normy, ponieważ zaburza to produkcję hormonów płciowych. Ćwiczenia i wyeliminowanie z pożywienia tłuszczy nasyconych pomogą obniżyć stężenie LDL.

"Należy jednak pamiętać o dostarczaniu organizmowi dobrych tłuszczy tj. omega 3 i 6, które podwyższają poziom korzystnego cholesterolu HDL, z którego wytwarzane są estrogeny. Hormony te odpowiadają m.in. za popęd seksualny oraz regulację cyklu miesiączkowego" – powiedział dr Grzegorz Mrugacz, ekspert kampanii „Płodna Polka”.

Innym ważnym dla kobiety hormonem, na którego wydzielanie mają wpływ regularne ćwiczenia i zbilansowana dieta, jest insulina. Bierze ona udział w metabolizmie węglowodanów, białek i tłuszczy. Reguluje poziom innych hormonów, a także wpływa na czynność jajników.

Wysoki poziom insuliny, niska aktywność fizyczna i otyłość są przyczynami cukrzycy. Choroba ta może przyczynić się do rozwoju zespołu policystycznych jajników, który jest częstym powodem niepłodności.

Jakie ćwiczenia wykonywać, by zwiększyć płodność?

Kobietom planującym dziecko szczególnie zaleca się ćwiczenia gorsetu mięśniowego, które pomagają w stabilizacji postawy, poprawiają mobilność i zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia bólu kręgosłupa. Dobrą metodą na wzmocnienie tych partii mięśniowych są ćwiczenia ze specjalną piłką „body ball.

Taki rodzaj aktywności fizycznej wzmacnia brzuch, plecy, a także mięśnie dna miednicy. Dodatkowo rozluźnia ciało i odciąża kręgosłup.

Wyczerpujący trening może obniżać płodność

W czasie starania się o dziecko należy zmniejszyć intensywność i długość ćwiczeń. Podczas ciężkich treningów organizm wytwarza zwiększoną ilość kortyzolu, który zatrzymuje sól w organizmie, co może skutkować podwyższonym ciśnieniem. Jego nadmiar przyczynia się również do otyłości brzusznej i powstawania rozstępów.

Zbyt intensywne treningi mogą powodować także zaburzenia hormonów tarczycy, a przez to wstrzymać miesiączkowanie.

Ważne jest również dostosowanie podaży kalorycznej do poziomu aktywności fizycznej, ponieważ zbyt mała ilość kalorii także może mieć negatywny wpływ na hormony tarczycy.

Decydując się na aktywność fizyczną warto skonsultować się z lekarzem, który wykona odpowiednie badania i stwierdzi, czy nie ma co do niej żadnych przeciwwskazań.

Nie rezygnuj z ćwiczeń w ciąży

Nie należy rezygnować z ćwiczeń będąc już w ciąży. Powinno się je wtedy wykonywać z umiarkowaną intensywnością, aby zbytnio nie obciążać mięśni i dostarczyć do nich odpowiednią ilość tlenu, którego niedobór może spowodować wady rozwojowe płodu.

Ćwiczenia pomogą również w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia – jego zbyt wysoka wartość może być groźna zarówno dla dziecka jak i matki. Wskazaną formą aktywności fizycznej, która pozwoli przyszłym mamom zachować równowagę w treningach są m.in. spacery, aerobik dla ciężarnych, aqua aerobik, pływanie, czy pilates.

