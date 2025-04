Woda z solą na odchudzanie wydaje się prostym patentem na wspomaganie utraty masy ciała. W końcu to nic trudnego – wystarczy wypić rano szklankę wody z solą. Niestety tak jak i w przypadku innych „patentów” na odchudzanie, nie zastąpi diety i aktywności fizycznej. No to może chociaż potrafi wspomóc odchudzanie? Być może u niektórych tak, ale nie ma na to niezbitych dowodów. Są za to uzasadnione obawy, że wielu osobom taka „kuracja” może przynieść więcej szkody niż pożytku, zwłaszcza stosowana długoterminowo i ze zbytnią gorliwością.

Reklama

Spis treści:

Płukanie słoną wodą często wykonuje się na pusty żołądek, na przykład z samego rana. Szklanka solonej wody na odchudzanie ma nawodnić, usprawnić trawienie i zmniejszyć apetyt.

W celu detoksyfikacji organizmu niektórzy wypijają rano litr wody z solą, aby wywołać kilka wypróżnień w ciągu dnia. Jeśli ktoś chce spróbować takiej procedury, powinien upewnić się, że przez cały dzień będzie znajdował się w pobliżu toalety, gdyż może nastąpić kilka mniej lub bardziej gwałtownych wypróżnień.

Amatorzy picia takiej mikstury przekonują, że woda z solą himalajską na odchudzanie i detoks przynosi następujące korzyści:

nawadnia organizm lepiej niż sama woda,

pobudza wydzielanie śliny, która zawiera jeden z enzymów wspomagających trawienie (amylazę), który już w jamie ustnej zaczyna trawić cukry,

obniża poziom kortyzolu i adrenaliny,

ułatwia zasypianie,

zwiększa odporność na stres,

poprawia jakość cery.

Wszystkie te korzyści można zapewnić sobie, dbając o odpowiednią ilość soli i mikroelementów w diecie. Przy niedoborach woda z solą może wspomóc organizm, ale gdy stanie się źródłem nadmiaru soli, może zaszkodzić.

Stosuje się też wodę z solą na gardło, ale to już zupełnie inna historia i cel stosowania takiej mieszanki.

Zgodnie z zaleceniami zwolenników picia wody na odchudzanie i „detoks” organizmu, na szklankę wody powinno przypadać 1/4-1/2 łyżeczki niejodowanej soli – morskiej lub soli himalajskiej różowej. Na odchudzanie podobno najlepiej wypijać szklankę takiej mieszaniny rano, na czczo.

Typowy przepis na „płukanie” organizmu słoną wodą w celu wydalenia toksyn polega na mieszaniu soli niejodowanej z wodą w następujący sposób:

do litra wody dodaj 1-2 łyżeczki soli niejodowanej,

mieszaj aż do rozpuszczenia się soli,

pij mieszaninę przez około 5 minut.

Jeszcze inny przepis mówi o tym, że stężenie soli w wodzie powinno wynosić 0,9%, co oznacza, że na litr wody trzeba użyć 9 g soli (ok. płaskiej łyżki stołowej).

fot. Ile soli na szklankę wody/ Adobe Stock, kenwnj

Wypita w celu przeczyszczenia układu pokarmowego woda z solą zadziała jeszcze w ciągu tego samego dnia.

Woda z solą pita na odchudzanie teoretycznie zadziała w nieco dłuższej perspektywie czasowej. Nie wystarczy bowiem zmniejszyć apetyt na jeden dzień, aby schudnąć.

Jeśli picie wody z solą na odchudzanie ma być jedynym wysiłkiem podjętym w celu zmniejszenia masy ciała, to nie jest to najlepszy pomysł (o ile w ogóle). Odchudzanie wymaga bowiem przestrzegania jadłospisu diety odchudzającej, a dodatkowo zalecane jest zwiększenie aktywności fizycznej w celu wytworzenia deficytu kalorycznego. To jest sprawa podstawowa i jedyna droga do chudnięcia. Bez tego pice słonej wody na pewno nie pomoże.

W większości przypadków picie przez jakiś czas wody z solą jest bezpieczne. Są jednak osoby, dla których taka „kuracja” może być nieodpowiednia. Należą do nich ludzie, którzy mają:

nadciśnienie,

problemy z nerkami,

choroby serca,

choroby układu pokarmowego.

W ich przypadku picie wody z solą na odchudzanie czy w jakimkolwiek innym celu może pogorszyć stan zdrowia.

„Płukania organizmu” soloną wodą nie powinny też przeprowadzać kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Skutki uboczne picia wody z solą

Zwolennicy „kuracji” wodą z solą zapewniają, że jest to bezpieczne. Lekarze natomiast ostrzegają, że stosując tę metodę, należy liczyć się z możliwością wystąpienia objawów niepożądanych. Do najczęstszych należą:

nudności,

wymioty,

osłabienie.

Picie wody z sola może wywołać także:

odwodnienie,

zaburzenia elektrolitowe,

drżenie lub skurcze mięśni,

dezorientację,

drgawki,

zaburzenie rytmu serca,

zmiany ciśnienia krwi.

Oczyszczania słoną wodą nie powinny stosować kobiety w ciąży, karmiące piersią ani dzieci. Pamiętaj, że to metoda propagowana w internecie, ale nie jest polecana przez lekarzy i dietetyków. Większość Polaków i tak spożywa za dużo soli w diecie. Dodawanie jej do wody nie jest dobrym pomysłem na poprawę zdrowia dla znaczniej większości społeczeństwa!



1. Electrolyte Imbalance. (n.d.)

2. Keeping your kidneys healthy. (2017, December 20)

2. Mayo Clinic staff. (2015, September 22). Dietary fiber: Essential for a healthy diet Źródła:2. Keeping your kidneys healthy. (2017, December 20)

Reklama

Czytaj także:

Jak działa woda z cynamonem na odchudzanie

Woda z cytryną na czczo – zdrowy nawyk czy koszmar dentystów?

Czy woda może się zepsuć? Kiedy mija jej termin przydatności do picia?