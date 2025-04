Wypróbuj wodę z cynamonem, jeśli nie masz przeciwwskazań do jego stosowania. Jest spora szansa, że zauważysz różnicę w samopoczuciu i skuteczności odchudzania. Oczywiście kuracja wodą z cynamonem nie może być jedynym działaniem, jakie podejmujesz, aby o siebie zadbać.

Wyjątkowe właściwości cynamonu nie są bowiem w stanie zniwelować wszystkich błędów w stylu życia i żywieniu, ale mogą wesprzeć starania o lepsze samopoczucie i szczuplejszą figurę. I są na to dowody naukowe! W badaniach stosowano dawki 1-6 g mielonego cynamonu dziennie. Jeśli zastosujesz 1 łyżeczkę dziennie (4 g), kilogram przyprawy wystarczy ci na ponad 8 miesięcy.

Spis treści:

Wszystkie efekty wody z cynamonem to zasługa samego cynamonu, który wykazuje wiele korzystnych działań prozdrowotnych. Aby mieć szanse je zaobserwować trzeba pić wodę z cynamonem regularnie, a nie jednorazowo. Oto niektóre z udowodnionych naukowo korzyści związanych z regularnym spożywaniem wody z cynamonem:

Woda z cynamonem na odchudzanie może wpłynąć korzystnie. Nie jest jednak cudownym środkiem, który pozwoli schudnąć bez podejmowania innych działań, a szczególnie bez zastosowania diety odchudzającej.

Natomiast napój pity jako wsparcie diety redukcyjnej może się sprawdzić, wpływając nie tylko na metabolizm tłuszczu i regulację poziomu cukru we krwi. Woda z cynamonem pomaga bowiem także ograniczać apetyt i dłużej utrzymać uczucie sytości. Wspomaga także trawienie i zapobiega wzdęciom, co znacząco poprawia samopoczucie i ułatwia pozostanie na diecie.

Tak naprawdę nie ma znaczenia, kiedy będziesz pić wodę z cynamonem, jeśli robisz to w celach prozdrowotnych. Możesz wtedy pić ją rano i/lub wieczorem.

Natomiast jeśli woda z cynamonem ma ci pomóc schudnąć, wtedy spróbuj pić ją przed posiłkami, aby wspomóc trawienie, ograniczyć apetyt i podtrzymać uczucie sytości po posiłku.

Poniżej podstawowe informacje, jak można przygotować wodę z cynamonem na kilka sposobów oraz metody modyfikacji mikstury.

Przygotowanie wody z cynamonem w proszku jest proste i szybkie. Oto przepis, który możesz zastosować:

Składniki:

Sposób przygotowania:

Wodę z cynamonem możesz przygotować dzień wcześniej.

Składniki:

Sposób przygotowania:

Możesz również przygotować herbatę z cynamonu. W tym celu zagotuj laski cynamonu w wodzie, a następnie gotuj przez kilka minut. Napar z cynamonu podawaj na ciepło lub po wystudzeniu — na zimno. Napar możesz wzbogacać o dodatkowe składniki: imbir, goździki, sok z cytrusów czy miód.

Przygotuj napar z cynamonu z proszku i dodaj do kubeczka łyżkę soku z cytryny. Najlepiej dodawać sok do napoju, który już przestygł, aby wysoka temperatura nie „zabiła” witaminy C zawartej w soku.

Jeśli chcesz, dodaj do naparu 1 łyżeczkę miodu. Dodawaj go do ostudzonego już napoju, aby miód zachował swoje prozdrowotne właściwości.

Jeśli dbasz o linię lub starasz się schudnąć, raczej postaw na samą wodę z cynamonem lub dodawaj cytrynę. Kaloryczność miodu jest wysoka, jeśli więc będziesz pić napój z miodem 2-3 razy dziennie, będzie to dodatkowa dawka kalorii do uwzględnienia w jadłospisie. W przeciwnym wypadku odchudzanie może przebiegać wolniej. Także cukrzycy raczej powinni odpuścić sobie wodę z cynamonem i miodem, gdyż napój może gwałtownie podnieść cukier we krwi.

Wodę z cynamonem jest bezpieczna i przynosi szereg korzyści dla zdrowia. Jednak należy pić ją z umiarem, ponieważ cynamon w dużych ilościach może szkodzić. Ostrożnie powinny z nim postępować osoby, które zmagają się:

Kumaryna zawarta w cynamonie może mieć niekorzystny wpływ na wątrobę. Jednak aby doprowadzić do uszkodzenia tego narządu, trzeba by spożywać bardzo duże ilości cynamonu każdego dnia.